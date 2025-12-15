Cam 17.5° Nongfu Spring nổi tiếng tại Trung Quốc sắp về Việt Nam

Cam 17.5° là dòng cam được xem là cam Quốc Dân tại Trung Quốc trong nhiều năm đang chuẩn bị xuất hiện tại thị trường Việt Nam thông qua nhà nhập khẩu chính thức.

Sản phẩm gây chú ý bởi cách tiếp cận hoàn toàn khác với nông sản truyền thống. Mỗi trái cam được phân loại kiểm soát độ ngọt (Brix) bằng công nghệ quang học và sàng lọc qua gần 10 công đoạn trước khi đóng gói. Đảm bảo cam có độ ngọt cao và chất lượng ổn định, đồng đều.

Cam 17.5° có gì đặc biệt?

Xuất phát từ vùng Tân Châu, tỉnh Giang Tây - "thủ phủ cam" với lịch sử trồng trọt hơn một nghìn năm, cam 17.5° được trồng trong điều kiện tự nhiên đặc biệt.

Biên độ nhiệt ngày đêm lớn hơn 10°C giúp tích lũy đường mạnh, đất đỏ tầng sâu giữ ẩm tốt, lượng mưa và độ ẩm cao tạo môi trường sinh trưởng ổn định. Đây cũng là vùng cung cấp cam tiến cống cho triều đình xưa, trước khi trở thành nguồn nguyên liệu chủ lực của tập đoàn Nongfu Spring, chuyên về đồ uống và nông nghiệp nổi tiếng của Trung Quốc.

Khác với cách thu hoạch và phân loại cảm tính, Cam 17.5° được Nongfu Spring chuẩn hóa theo mô hình "nông nghiệp chính xác". Tại vườn, cam chỉ được thu hoạch khi đạt độ chín tự nhiên. Những trái sâu bệnh, dập hỏng được loại bỏ ngay từ khâu đầu tiên. Khi đưa vào nhà máy, mỗi quả tiếp tục trải qua ba lần rửa, lọc, loại tạp chất trước khi vào dây chuyền phân loại quang học nhập khẩu từ Pháp.Các trái cam được chụp khoảng 40 tấm ảnh để đánh giá màu sắc và chất lượng bề mặt.

Nông dân tại Giang Tây thu hoạch cam chín tự nhiên, đây là vùng nguyên liệu nổi tiếng đã gắn bó với Cam 17.5° hơn 18 năm

Đáng chú ý nhất là công nghệ đo Brix quang học,yếu tố làm nên tên gọi "17.5°". Tập đoàn này xác định độ Brix từ 16-19 là mức mang lại vị ngọt hài hòa nhất, còn 17.5° là điểm cân bằng lý tưởng. Thay vì đo mẫu, hệ thống kiểm tra từng trái. Chỉ 10-20% tổng sản lượng đạt chuẩn được đóng nhãn Kim Cương 17.5°. Cam 17.5 nhãn Bạch Kim Độ ngọt của cam thực tế có thể dao động từ 13-19 brix tuỳ theo nhãn, thời gian thu hoạch.

Những trái không đạt sẽ được chuyển sang làm nước ép, tuyệt đối không gắn mác, giúp Cam 17.5° giữ được sự đồng nhất cao về hương vị và chất lượng.

Bên cạnh đó, dây chuyền còn sử dụng tia hồng ngoại để kiểm tra chất lượng bên trong mà không gây tổn hại, hệ thống cân tự động để phân loại trọng lượng, thiết bị đóng gói độc lập cho từng quả và nhiều lớp kiểm tra thủ công cuối cùng. Bao bì được tạo hình tự động, có khả năng chống làm giả và chống ẩm, đảm bảo sản phẩm giữ được độ tươi khi đến tay người tiêu dùng.

Dây chuyền phân loại quang học nhập khẩu từ Pháp giúp kiểm tra bề mặt và màu sắc của mỗi quả cam với độ chính xác cao

Tại Trung Quốc, Cam 17.5° liên tục giữ vị trí hàng đầu doanh số trong phân khúc cam thương mại, trở thành "tiêu chuẩn vàng" mỗi mùa. Doanh số năm 2023 của Cam 17.5 và nước ép cam 17.5 đạt 722 triệu USD cao nhất tại Trung Quốc.

Sản phẩm được trưng bày riêng tại nhiều siêu thị lớn và nằm trong nhóm nông sản được người trẻ ưu chuộng nhờ tính minh bạch, truy xuất rõ ràng và chất lượng ổn định.

Quy trình tuyển chọn cam 17.5° tại nhà máy Nongfu Spring với hệ thống sàng lọc tự động và kiểm định độ ngọt từng trái

Khi nào về Việt Nam?

Theo thông tin từ Unofruit - đơn vị nhập khẩu và phân phối chính thức Cam 17.5° tại Việt Nam, lô hàng đầu tiên dự kiến sẽ cập cảng và ra mắt thị trường vào ngày 16/12. Hai dòng sản phẩm chính gồm hạng Bạch Kim và hạng Kim Cương, đều sử dụng giống cam Navel, có thời vụ từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau.

Đại diện Unofruit (Công ty TNHH Vị ngon Mới) cho biết, việc giữ cơ chế phân phối chính thức giúp kiểm soát chất lượng, hạn chế hàng giả và đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng đúng chuẩn quốc tế. Sự xuất hiện của Cam 17.5° được kỳ vọng tạo thêm lựa chọn mới trong phân khúc trái cây cao cấp tại Việt Nam mùa cuối năm.