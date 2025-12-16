Cắm 1 cây tăm vào quả kiwi, hiệu quả "vàng mười" khiến nhiều người bất ngờ

Kiwi từ lâu vẫn được gọi là “vua trái cây”, “ông hoàng vitamin C” nhờ hương vị thanh mát, giàu dinh dưỡng và rất được ưa chuộng. Khi chín, kiwi cầm lên thấy mềm tay, cắn một miếng là cảm nhận ngay vị ngọt dịu, nhiều nước, gần như không có xơ. Nhưng nếu mua phải kiwi còn xanh, quả sẽ cứng đơ, chua gắt và khó ăn. Vậy làm sao để kiwi nhanh chín mà không cần chờ đợi quá lâu? Một mẹo nhỏ tưởng chừng lạ lùng nhưng lại rất hiệu quả chính là… cắm một cây tăm vào quả kiwi .

Cách làm này thực chất dựa trên cơ chế sinh học tự nhiên của trái cây. Khi dùng tăm chọc vài lỗ nhỏ trên vỏ kiwi, những “tổn thương” li ti này sẽ kích thích quả sinh ra nhiều ethylene hơn. Ethylene là một loại khí tự nhiên có vai trò thúc đẩy quá trình chín của trái cây. Chỉ cần chọc nhẹ, không quá sâu để tránh làm dập ruột quả, sau đó bọc kiwi lại bằng màng bọc thực phẩm. Việc bọc kín giúp hạn chế vi khuẩn xâm nhập và giữ lại khí ethylene, từ đó giúp kiwi chín nhanh hơn. Đặt kiwi ở nơi hơi ấm, sau khoảng hai ngày là quả đã mềm, có thể ăn ngon.

Nếu không muốn dùng tăm, một cách khác cũng dựa trên ethylene là để kiwi chung với trái cây đã chín như chuối hoặc táo. Những loại quả này sản sinh rất nhiều ethylene, khi đặt chung trong túi nhựa buộc kín, kiwi sẽ chín dần chỉ sau ba đến năm ngày. Đây là cách khá phổ biến và an toàn, phù hợp với những ai không muốn tác động trực tiếp lên vỏ quả.

Ngoài ra còn một cách ít người nghĩ tới là hấp kiwi . Chỉ cần cho kiwi vào xửng hấp, đậy nắp và hấp khoảng hai phút. Sau khi hấp xong, để kiwi nguội tự nhiên rồi cho vào túi kín, để qua đêm. Ngày hôm sau, kiwi sẽ mềm đều và có thể ăn được. Nhiệt độ cao giúp thúc đẩy quá trình chín diễn ra nhanh hơn, tuy nhiên cách này nên áp dụng khi cần ăn gấp.

Kiwi sau khi chín, nhiều người lại ngại nhất khâu gọt vỏ vì dễ bẩn tay, nước chảy lênh láng. Thực ra, có những cách rất gọn gàng. Một cách đơn giản là cắt kiwi làm đôi theo chiều ngang, sau đó dùng tăm vạch một vòng sát phần ruột bên trong, lưu ý không làm rách vỏ. Tiếp theo, bóp nhẹ phần đáy, phần thịt quả sẽ trượt ra ngoài, tách rời hoàn toàn khỏi vỏ. Một cách khác là dùng miệng cốc. Cắt đôi kiwi theo chiều dọc, đặt sát phần ruột vào thành cốc rồi ấn nhẹ, nửa quả kiwi sẽ rơi gọn vào trong cốc, vừa sạch tay vừa không bị chảy nước.

Có người thắc mắc vì sao kiwi để cả tháng vẫn cứng như đá. Nguyên nhân thường là do mất nước . Kiwi nếu để ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc quá thông thoáng sẽ bị bay hơi nước, càng để lâu càng khô và cứng, khó chín tự nhiên. Trong trường hợp này, kiwi không những khó ăn mà còn không nên tiếp tục sử dụng vì chất lượng đã giảm rõ rệt.

Thời điểm ăn kiwi ngon nhất là khi dùng tay ấn nhẹ thấy quả không còn cứng, có độ lún nhẹ nhưng chưa mềm nhũn. Nếu đợi đến khi quá mềm, kiwi sẽ mất độ tươi, ăn nhạt và kém hấp dẫn.

Nhiều người than rằng kiwi “khó chọn”, mua cả túi về mà quả nào cũng chua. Thực tế, khi mua kiwi, nên chọn quả hơi cứng thay vì quả đã mềm. Kiwi cứng dễ bảo quản hơn và khi chín tự nhiên sẽ cho hương vị ngon hơn so với những quả bị bóp mềm từ trước. Quan sát vỏ cũng rất quan trọng: kiwi ngon thường có vỏ màu nâu vàng hoặc vàng nâu, bề mặt có độ bóng nhẹ, lông phủ đều và chưa bị trụi. Những quả có lông rụng nhiều thường đã kém tươi. Ngoài ra, nên chọn kiwi có kích thước vừa phải, tránh những quả quá to vì có thể đã sử dụng chất kích thích tăng trưởng. Khi cầm lên, quả nào nặng tay hơn thường nhiều nước, ăn sẽ ngọt và mọng hơn.

Chỉ với một cây tăm và vài mẹo nhỏ, kiwi xanh cứng có thể nhanh chóng trở thành món trái cây mềm ngọt, dễ ăn và giàu dinh dưỡng. Đôi khi, bí quyết lại nằm ở những chi tiết rất giản đơn mà ít ai để ý.

Nguồn và ảnh: Aboluowang