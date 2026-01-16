Cái kết cho vai diễn của Chí Nhân

Tập 39 của Cách em một milimet đánh dấu cái kết đầy cay đắng dành cho Nghiêm - nhân vật do Chí Nhân thủ vai. Nghiêm lên kịch bản tinh vi nhằm gài bẫy Ngân (Huyền Lizzie) để chiếm ưu thế trong cuộc chiến ly hôn, giành tài sản. Tuy nhiên, mọi toan tính nhanh chóng sụp đổ. Viễn (Hà Việt Dũng) biết trước âm mưu của Nghiêm và gài bẫy ngược.

Khi Nghiêm bước vào căn phòng ở khách sạn nhằm bắt gian Viễn và Ngân thì hai nhân vật trên giường là Đức và Biên. Khoảnh khắc này khiến Nghiêm trở thành trò cười, cũng chính là màn kịch cuối cùng hạ màn giúp Ngân nhìn thấu bộ mặt của người bạn đời.

Nghiêm không chỉ bị đánh, còn buộc phải ký vào đơn thuận tình ly hôn, chấm dứt cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn.

Nghiêm sập bẫy khi cố tình gài bẫy vợ để giành tài sản khi ly hôn

Phân đoạn Nghiêm bị gài bẫy ngược khi lên sóng lập tức tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội. Trích đoạn này thu hút hơn 5 triệu lượt xem cùng hơn 4.000 bình luận. Nhiều khán giả nhận xét đây là tình huống bất ngờ nhưng là “kết cục xứng đáng” cho nhân vật vốn gây nhiều ức chế từ đầu phim.

Nhân vật này ngay từ đầu đã dùng thủ đoạn để có được Ngân. Bước vào hôn nhân, cả hai không hạnh phúc, sống trong vỏ bọc giả tạo. Nghiêm là kẻ trăng hoa, nhiều lần bị tố có hành vi không chuẩn mực với sinh viên nữ. Chính vì vậy, cái kết cay đắng ở tập 39 được xem như hệ quả tất yếu của chuỗi lựa chọn sai lầm.

Diễn xuất của Chí Nhân cũng nhận được đánh giá tích cực, được cho là tự nhiên, tiết chế, khiến nhân vật Nghiêm chân thực và “đáng nhớ” dù ở vai phản diện.

“Tập hôm nay cũng hay”, “Đoạn mở chăn ra mà tôi không nhịn được cười”, “Chí Nhân đóng cảnh này thì chuẩn rồi, diễn mà như không”, “Vai Nghiêm trong kịch bản theo tôi cảm nhận đóng xuất sắc, thể hiện cảm xúc thật tuyệt vời”.

Vào vai phản diện, Chí Nhân được khen diễn xuất tự nhiên, để lại ấn tượng trên màn ảnh

Chia sẻ về cái kết của nhân vật Nghiêm, diễn viên Chí Nhân cho hay: “Mình đã cố gắng để bảo vệ bạn là người tử tế hơn, Nghiêm ạ. Nhưng trước thế lực quá mạnh đến từ biên kịch, đạo diễn thì mình không thể làm gì hơn được. Thực sự khi nhận kịch bản những tập cuối, mình đã mất ngủ cả đêm mà chưa tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Không biết là nhân vật Nghiêm có thù hằn gì với biên kịch phim nữa”.

“Dù sao đi nữa chúng ta đã nỗ lực để khán giả luôn nhớ đến một Nghiêm dù không liêm nhưng đậm nét riêng trong Cách em một milimet ”, anh chia sẻ.

Hiện, bộ phim Cách em một milimet đi đến hồi kết. Các tuyến nhân vật khác cũng được trao cái kết tương đối rõ ràng. Cách em một milimet ở những tập cuối giữ được nhịp phim chắc tay, cao trào đủ mạnh để gây tranh luận. Cái kết của Nghiêm được xem là điểm nhấn đáng nhớ.