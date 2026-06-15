Cái giá phải trả của Bạch Lộc

Ngày đầu tiên Mạc Ly lên sóng, khu vực đánh giá ngay lập tức tràn ngập những bình luận tiêu cực, tỷ lệ chấm 1 sao chiếm hơn một nửa. Thậm chí, nhiều đánh giá tiêu cực đã xuất hiện từ trước khi phim chính thức phát sóng. Phim còn chưa lên sóng, những lời chỉ trích đã được chuẩn bị sẵn trên mạng.

"Diễn xuất một màu", "6 năm đóng cả chục vai nữ chính báo thù", "lại thêm một bộ cổ trang công thức"... Những nhận xét này nghe quen thuộc đến mức khó phân biệt đang nói về Mạc Ly hay một bộ phim khác của Bạch Lộc. Năm ngoái, khi Bạch Nguyệt Phạn Tinh phát sóng, những lời chê bai gần như y hệt cũng từng xuất hiện, chỉ khác ở tên bộ phim.

Nếu đánh giá riêng về chất lượng, Mạc Ly thực tế chưa phải một tác phẩm tệ. Dưới bàn tay của đạo diễn Lâm Ngọc Phân, bộ phim vẫn sở hữu phần hình ảnh đẹp mắt, phục trang đạo chỉn chu cùng nền tảng sản xuất tương đối vững vàng. Tuyến truyện quyền mưu được triển khai khá rộng, nhịp kể đôi lúc chậm và chưa tạo được cao trào ngay từ đầu, nhưng đây cũng là nhược điểm thường thấy của dòng phim cổ trang thần tượng.

Đặt trong mặt bằng chung của thể loại, diễn xuất của Bạch Lộc vẫn ở mức khá. Điều đó phần nào được phản ánh qua thành tích thực tế khi ngay ngày đầu phát sóng, Mạc Ly dẫn đầu rating khung trưa của CCTV-8 và phá kỷ lục lượt đặt xem trước của dòng phim cổ trang trên Tencent Video.

Vậy làn sóng đánh giá tiêu cực ấy đến từ đâu?

Một phần câu trả lời nằm ở chính Bạch Lộc.

Trong nhiều năm qua, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trên màn ảnh với những dạng vai quen thuộc: nữ chính mạnh mẽ, chịu tổn thương, sau đó từng bước phản công số phận. Từ Chiêu Diêu, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Ninh An Như Mộng cho đến Bạch Nguyệt Phạn Tinh hay Mạc Ly, khán giả dễ dàng nhận ra một công thức lặp lại cả ở kịch bản lẫn cách thể hiện nhân vật.

Điều đáng nói là sau gần một thập kỷ đóng chính, diễn xuất của Bạch Lộc vẫn thường xuyên bị nhận xét thiếu đột phá. Những biểu cảm quen thuộc, cách xử lý cảm xúc an toàn và việc liên tục lựa chọn các dạng vai tương đồng khiến cô ngày càng khó tạo cảm giác mới mẻ. Khi khán giả bắt đầu mất kiên nhẫn với dòng phim cổ trang công thức, Bạch Lộc - một trong những gương mặt đại diện tiêu biểu nhất của thể loại này đương nhiên trở thành tâm điểm chỉ trích.

Bên cạnh vấn đề chuyên môn, hình ảnh cá nhân của nữ diễn viên cũng liên tục bị bào mòn bởi hàng loạt tranh cãi. Từ những phát ngôn và hành động bị cho là kém duyên trong các chương trình giải trí, những ồn ào liên quan đến học vấn, danh hiệu "diễn viên cấp 3", cho đến các nghi vấn đời tư và những đồn đoán xoay quanh mối quan hệ với người đã có gia đình, Bạch Lộc gần như chưa từng thoát khỏi vòng xoáy tranh cãi trong thời gian gần đây.

Dù một số cáo buộc đã bị phía nữ diễn viên phủ nhận hoặc chưa có kết luận cuối cùng, thực tế là hình ảnh của cô trong mắt công chúng đã chịu ảnh hưởng đáng kể. Với nhiều khán giả, sự khó chịu dành cho Bạch Lộc không còn xuất phát đơn thuần từ một bộ phim cụ thể mà là kết quả của quá trình tích tụ thất vọng kéo dài.

Chính vì vậy, những phản ứng tiêu cực mà Mạc Ly đang phải đối mặt có lẽ không hoàn toàn là sự bất công. Đây phần nào là hệ quả của việc nữ diễn viên chưa cho thấy sự thay đổi đủ lớn trong diễn xuất, chưa thoát khỏi vùng an toàn của bản thân và liên tiếp vướng vào những tranh cãi làm ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân.

Trong ngành giải trí, danh tiếng luôn đi kèm trách nhiệm. Khi một diễn viên liên tục xuất hiện ở vị trí trung tâm nhưng không mang đến sự tiến bộ tương xứng về chuyên môn, đồng thời để những ồn ào ngoài lề lấn át tác phẩm, việc khán giả trở nên khắt khe hơn là điều khó tránh khỏi.

Mạc Ly có thể không phải một thảm họa, nhưng việc bộ phim bị soi xét gay gắt ngay từ ngày đầu phát sóng cũng phản ánh một thực tế: công chúng đang ngày càng mất kiên nhẫn với Bạch Lộc. Và xét cho cùng, đây không đơn thuần là cái giá của sự nổi tiếng, mà còn là cái giá của những lựa chọn nghề nghiệp và những tranh cãi mà chính cô đã tạo ra hoặc để chúng bám theo mình trong suốt thời gian qua.