Cái giá của một vai diễn để đời: Càng nổi tiếng, càng khó lột xác

Nam diễn viên Long Vũ (Nguyễn Long Vũ, sinh năm 2001) vừa có màn tái xuất màn ảnh nhỏ với vai Khánh trong bộ phim Mùa Hè Năm Ấy. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng của số đông người hâm mộ, sự trở lại lần này của anh lại khá im hơi lặng tiếng và chưa thể tạo nên một cú hích truyền thông mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, một bài đăng đã thu hút lượng tương tác lớn khi đặt câu hỏi: "Con nhà nòi, trường nghề, cùng nhìn xem Long Vũ đã được lên sóng vai chính giờ vàng bao nhiêu phim của VFC? Tôi chỉ nhớ vai Chải trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ thôi, đó đã là câu chuyện của năm 2024, và giờ là 2026 rồi quý vị ạ".

Long Vũ vừa trở lại với Mùa Hè Năm Ấy. (Ảnh: NSX)

Trước đó, một bài đăng tò mò về "sự biến mất" của anh cũng gây chú ý. (Ảnh: Threads)

Bài đăng này nhanh chóng mở ra một cuộc bàn luận về con đường làm nghề của con trai nghệ sĩ Vân Dung. Là một "con nhà nòi", được đào tạo bài bản chuyên ngành Diễn viên Kịch - Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Long Vũ có nét diễn tự nhiên, duyên dáng và từng khiến hàng triệu khán giả "điên đảo" vào mùa hè năm 2024. Sau đó, anh tiếp tục tham gia bộ phim Tường Lửa Tràng An và cho biết đây là cơ hội để chứng minh bản thân không bị "đóng khung" sau thành công của chàng công tử Chải mải chơi và ga-lăng. Song, sự chứng minh này lại chưa được nhiều người chú ý như mong đợi.

Hiện tại, dù đang trở lại với Mùa Hè Năm Ấy, anh vẫn chưa thể mang đến một bước ngoặt đủ lớn để bứt phá. Dù vẫn được đánh giá cao ở diễn xuất tự nhiên và hợp vai một học sinh nghịch ngợm, láu cá, vai diễn Khánh rõ ràng chưa đủ sức nặng để làm lu mờ hình ảnh gã si tình bản làng năm nào của Long Vũ.

Long Vũ trong vai Chải vẫn là cái bóng quá lớn. (Ảnh: NSX)

Từ đây, cũng có thể thấy một bài toán muôn thuở của nghệ thuật thứ bảy: Áp lực phải vượt qua cái bóng của chính mình sau một vai diễn quá thành công.

Khi vai diễn đổi đời vô tình trở thành chiếc khung định hình

Cũng như Chải, Thu Hà Ceri - người thủ vai Pu trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang nhận được chung câu hỏi "Ceri đi đâu rồi?" từ khán giả. Vai Pu từng mang lại cho cô sự nổi tiếng vượt bậc nhưng cũng đi kèm không ít tranh cãi về thiết lập nhân vật. Sau bộ phim bùng nổ năm 2024, Thu Hà Ceri đắt show quảng cáo, tham gia đóng các MV ca nhạc và xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Dù chưa tham gia thêm bộ phim nào nhưng nỗ lực thay đổi hình tượng của cô trong các dự án sau đó chưa đủ sắc nét để khán giả đủ ấn tượng so với vai diễn cách đây 2 năm.

Thu Hà Ceri vai Pu trong Đi Giữa Trời Rực Rỡ. (Ảnh: NSX)

Năm 2019, vai diễn Ánh Dương trong Về Nhà Đi Con là một bệ phóng đưa Bảo Hân bấy giờ là một cô sinh viên năm nhất trường Sân khấu điện ảnh thành ngôi sao quốc dân chỉ sau một đêm. Cái nét ngỗ nghịch, trượng nghĩa và có chút bất cần của Ánh Dương hợp vai đến mức biến thành thương hiệu riêng của Bảo Hân. Thế nhưng, ở những bộ phim tiếp theo như Những Ngày Không Quên, Hãy Nói Lời Yêu, Bình Minh Đỏ..., dù Bảo Hân diễn xuất không điểm chê nhưng người xem vẫn vô thức tìm kiếm hình bóng của "cậu em út tomboy" ngày nào.

Bảo Hân trong Về nhà Đi Con. (Ảnh: NSX)

Bên cạnh đó, có thể kể đến Trần Nghĩa với vai Ngạn trong Mắt Biếc. Bộ phim của Victor Vũ thành công vang dội, đưa hình tượng chàng trai si tình đến mù quáng của Trần Nghĩa gần hơn với khán giả. Suốt nhiều năm sau đó, dù Trần Nghĩa đầu quân vào các dự án như Chúng Ta Của 8 Năm Sau, Nhà Trọ Balanha hay Cha Tôi, Người Ở Lại người ta vẫn chỉ nhớ đến anh với hình, công chúng khi nhìn thấy anh vẫn chỉ nhớ đến một "thầy Ngạn si tình ôm đàn".

Tương tự, Avin Lu đã tích cực đóng phim mới, từ việc tiếp tục làm chàng si tình trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình, làm bệnh nhân bế tắc trong Điều Ước Cuối Cùng hay đi làm thợ hồ không lương trong bộ phim trăm tỷ Ma Xó, hình ảnh chàng thơ năm nào vẫn là cái bóng chưa được vượt qua...

Mắt Biếc quá thành công đưa hình ảnh của Ngạn đến với khán giả. (Ảnh: NSX)

Vượt qua chiếc bóng của chính mình

Đối với một diễn viên, có được một vai diễn để đời là may mắn mà cả sự nghiệp chưa chắc ai cũng có được. Thế nhưng, làm sao để “sống sót” sau khi bước xuống từ đỉnh cao ấy lại là một thử thách khó hơn gấp bội. Khán giả vốn là những người hoài niệm, dễ yêu một hình ảnh quen thuộc và vì thế cũng dễ áp đặt thành công trong quá khứ lên hiện tại của nghệ sĩ. Hành trình phá bỏ "chiếc khuôn" ấy vì vậy chưa bao giờ đơn giản.

Avin Lu trong Em Và Trịnh. (Ảnh: NSX)

Nhưng không phải không thể. Long Vũ, Thu Hà Ceri hay bất cứ diễn viên nào từng bị "đóng dấu" bởi một vai diễn đều có thể tự bước ra khỏi cái bóng của chính mình, miễn là đủ kiên nhẫn và không ngừng làm mới bản thân. Để một vai diễn sau thực sự bật lên, nỗ lực của người diễn viên là chưa đủ, họ còn cần một kịch bản đủ sức nặng, một đạo diễn biết cách khai thác những khía cạnh khác trong khả năng của mình và đôi khi là cả sự may mắn. Vì thế, khoảng lặng ở hiện tại chưa chắc đã là dấu hiệu của sự chững lại. Với những diễn viên còn trẻ, đó có thể là một "nốt trầm" cần thiết để tích lũy trải nghiệm, rèn giũa bản lĩnh và chờ đợi một cơ duyên đủ mạnh để bước ra khỏi hào quang cũ. Điều quan trọng nhất là đừng ngủ quên trong thành công của chính mình.

Mộng Du