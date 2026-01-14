Cái giá cho sự phản bội của con cưng showbiz: Concert trống huơ trống hoác, phá sản bị khách hàng đòi nợ

Ngày 11/1, đêm diễn mở màn world tour Reflections của Jessica (cựu thành viên SNSD) ở Malaysia bất ngờ trở thành tâm điểm truyền thông. Lần đầu tiên sau 12 năm rời nhóm, Jessica đã có thể trình diễn hàng loạt hit đình đám từng làm nên con số 9 huyền thoại. Đêm nhạc được xây dựng như một hành trình kể chuyện, dẫn dắt khán giả đi qua những cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Jessica thông qua ba chương: Mirror Dreams, Deeper Reflections và Memories Of An Era. Trong đó, những Gee, Genie, The Boys, I Got A Boy, Mr. Mr.. đã vang lên khiến người hâm mộ không khỏi rưng rưng xúc động.

Khoảnh khắc “lò vi sóng” này có thể coi là cách Jessia đối diện và hoà giải với quá khứ nhiều biến động. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa cô và SM Entertainment nãy đã có những tiến triển đáng chú ý. Việc nữ ca sĩ chủ động đưa những hình ảnh tư liệu thời còn hoạt động cùng nhóm lên màn hình lớn được xem là minh chứng cho một thái độ cởi mở, sẵn sàng nhìn lại quá khứ sau nhiều năm bị phong sát ngầm.

Tuy nhiên, tranh cãi nhanh chóng nổ ra khi nhiều người, đặc biệt là SONE lâu năm hay cộng đồng ủng hộ nhóm 8 người, lại mỉa mai Jessica “ké fame” hội chị em cũ để cọ nhiệt cho tour diễn của mình. Bằng chứng rành rành được đưa ra: Arena of Stars - địa điểm tổ chức đêm nhạc Reflections với sức chứa 5000 người - trống huơ trống hoác qua vài đoạn clip do fan ghi lại. Dễ thấy các dãy ghế không người ngồi chiếm phần lớn, đìu hiu đến thảm.

Concert ế ẩm, trống hoác của Jessia

Màn "lò vi sóng" giữa Jessica và SM khiến MXH dậy sóng

Nhìn vào những buổi concert hay fanmeeting gần đây của các thành viên SNSD, sự khác biệt vô cùng lớn. Concert Taeyeon hồi tháng 3 năm ngoái tại Đài Loan (Trung Quốc) phủ kín hàng chục nghìn ghế, fan meeting của YoonA - Tiffany - Sooyoung cũng chật kín chỗ ngồi. Từng là thành viên đông fan top 2-3 nhóm, Jessica hiện phải đối diện với sự hết thời của chính bản thân cô.

Taeyeon hay Tiffany đều áp đảo lượng người hâm một tới tham dự (Ảnh: IG)

Không chỉ hoạt động âm nhạc, các dự án kinh doanh của Jessica cũng đang đối mặt với nhiều dấu hỏi lớn. BLANC & ECLARE - thương hiệu thời trang do chính cô sáng lập sau khi rời SNSD - từng được xem là bước đi đầy tham vọng và giàu tiềm năng. Trong giai đoạn đầu, thương hiệu này gây tiếng vang khi nhanh chóng mở rộng quy mô với hơn 60 cửa hàng trên toàn cầu, sản phẩm được nhiều người nổi tiếng lựa chọn. Riêng trong năm 2023, BLANC & ECLARE còn ghi nhận việc khai trương 5 cửa hàng tại Trung Quốc chỉ trong vòng 6 tháng, cho thấy chiến lược mở rộng khá mạnh tay.

Tuy nhiên, BLANC & ECLARE được cho là đã âm thầm ngừng hoạt động, khi toàn bộ website và các nền tảng mạng xã hội của hãng đều không còn cập nhật từ năm 2023, kể từ sau bộ sưu tập Xuân - Hè. Cũng trong cùng năm, một cửa hàng tại Gangnam buộc phải đóng cửa do nhiều lần chậm thanh toán tiền thuê mặt bằng. Không ít ý kiến cho rằng việc mở rộng quá nhanh lên hàng chục cửa hàng toàn cầu đã trở thành gánh nặng tài chính đối với một thương hiệu còn non trẻ.

BLANC & ECLARE được cho là đã âm thầm ngừng hoạt động, khi toàn bộ website và các nền tảng mạng xã hội của hãng đều không còn cập nhật từ năm 2023 (Nguồn: IG)

Bên cạnh đó, BLANC & ECLARE từng vướng vào tranh chấp pháp lý với Joy King liên quan đến khoản vay trị giá 6,8 triệu đô ) vào năm 2021. Đến năm 2022, vụ kiện được rút lại sau khi Joy King đạt được thỏa thuận với Tyler Kwon. Trên các diễn đàn và phần bình luận, nhiều khách hàng cũng phản ánh tình trạng đã thanh toán nhưng không nhận được sản phẩm, thậm chí theo đuổi việc đòi hoàn tiền trong thời gian dài mà không có phản hồi rõ ràng.

Tính đến năm 2026, BLANC & ECLARE chuẩn bị bước sang năm thứ 12, song Jessica Jung và Tyler Kwon vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về định hướng hay tương lai của thương hiệu, khiến công chúng không khỏi hoài nghi về số phận thực sự của “đứa con tinh thần” này. Đồng thời, chuỗi nhà hàng Clareau “cộng sinh” với BLANC & ECLARE cũng phải đóng cửa.

Nhà hàng "cộng sinh" cũng phải đóng cửa (Ảnh: OSEN)

Từ vị trí từng được ưu ái bậc nhất trong SNSD đến cảnh concert thưa thớt và phá sản, Jessica đang ở trong tình thế không mấy dễ chịu. Khi lựa chọn rời khỏi nhóm nhạc và mái nhà từng làm nên hào quang của mình, cô cũng đồng thời đánh đổi niềm tin và sự ủng hộ từ khán giả. Danh tiếng có thể tàn phai, thị trường có thể thay đổi, nhưng cảm giác bị phản bội trong lòng người hâm mộ là thứ rất khó xóa nhòa. Liệu đây là cái giá quá đắt cho Jessica khi rời SNSD ở thời đỉnh cao, góp phần làm nên 1 năm khủng hoảng nghiêm trọng của ông lớn SM.

Trước đó, hậu rời nhóm vào năm 2014, Jessica nhiều lần được cho là rơi vào tình trạng cấm sóng ngầm ở Hàn Quốc. Trong suốt nhiều năm, nữ ca sĩ vắng bóng hoàn toàn trên các chương trình âm nhạc, show giải trí lớn và những sân khấu truyền hình nội địa. Điều này buộc cô phải chuyển hướng sang thị trường nước ngoài như Trung Quốc và tập trung vào kinh doanh.