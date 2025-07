Trong bộ phim tài liệu Diana, Our Mother: Her Life and Legacy phát sóng năm 2017, Thân vương xứ Wales – khi đó mới có hai con là George và Charlotte chia sẻ rằng anh thường kể về Vương phi Diana cho các con trước giờ đi ngủ. "Chúng tôi đã treo thêm nhiều bức ảnh của mẹ trong nhà, và thỉnh thoảng cũng trò chuyện về mẹ", anh nói. "Điều này hơi khó khăn, bởi vì Catherine chưa từng gặp mẹ, nên cô ấy không thể chia sẻ những chi tiết sâu sắc như tôi".

William nói thêm: "Tôi luôn cố gắng nhắc nhở các con rằng chúng có hai người bà. Dù một người trong số đó không còn nữa, nhưng mẹ tôi từng tồn tại, và điều đó rất quan trọng với chúng tôi".

Dù chưa từng gặp mặt bà nội – người đã qua đời trong vụ tai nạn xe hơi tại Paris năm 1997 nhưng cả ba đứa trẻ dường như đều cảm nhận được tình cảm đặc biệt dành cho bà. Kể từ năm 2021, Cung điện Kensington cũng tiết lộ rằng vào mỗi dịp Ngày của Mẹ, các con của William đều tự tay làm thiệp gửi tặng Vương phi Diana như một cách tưởng nhớ và bày tỏ yêu thương.

Không chỉ kể chuyện về mẹ, Thân vương William còn tiếp nối những giá trị mà Vương phi Diana từng truyền dạy cho mình. Một trong những điều đó là cách nuôi dạy con đầy thấu cảm sẵn sàng đối diện và chia sẻ với con trẻ những vấn đề khó khăn trong xã hội như tình trạng vô gia cư.

Trong một bộ phim tài liệu phát sóng năm ngoái, William nói: "Khi tôi còn rất nhỏ, mẹ đã bắt đầu kể cho tôi nghe về vấn đề người vô gia cư - điều mà giờ đây tôi cũng làm tương tự khi đưa các con đến trường mỗi sáng".

Thân vương cho biết ông sẽ tiếp tục di sản giáo dục ấy bằng cách đưa các con đến thăm những nơi trú ẩn cho người vô gia cư đúng như cách Vương phi Diana từng làm với ông và em trai. Trong phim tài liệu Prince William: We Can End Homelessness, ông chia sẻ: "Mẹ luôn dạy chúng tôi rằng cuộc sống ngoài những bức tường cung điện mới là cuộc sống thật sự".

Những nỗ lực thầm lặng ấy không chỉ giúp các con hiểu thêm về bà nội mà còn nối dài di sản của một Vương phi được yêu mến - người từng mang trái tim ấm áp và ánh mắt thấu cảm đến với những mảnh đời khốn khó nhất.