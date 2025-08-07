Cách người lương 9 triệu tiết kiệm 4-5 triệu/tháng

Tạm bỏ qua những trường hợp chưa thể tiết kiệm được tiền vì đang có áp lực nợ nần, hoặc phải chăm lo cho gia đình, có lẽ, chẳng có lời ngụy biện nào là hợp lý cho việc có làm nhưng không có dư. Kể cả lương chưa cao hoặc nói thẳng ra là thấp đi chăng nữa, chỉ cần thực sự muốn, chắc chắn sẽ tìm được cách tiết kiệm.

Chia sẻ của những “cư dân Threads City” đã chứng minh điều đó!

Lương 9-10 triệu, cố gắng thắt lưng buộc bụng cũng dư được 4-5 triệu/tháng

Bắt nguồn từ một bài đăng trải lòng của người lương 9 triệu nhưng không tiết kiệm nổi, nhiều người đã tràn vào bình luận, chia sẻ bí quyết chắt chiu của bản thân. Điều đáng nói là ngay cả khi lương chưa tới 8 con số, họ vẫn tiết kiệm được 30-50% thu nhập!

Lương 9-10 triệu tiết kiệm kiểu gì? Chia sẻ “người thật việc thật đây”! (Ảnh chụp màn hình)

Không khó để nhận ra điểm chung trong nỗ lực tiết kiệm của những “cư dân” lương 10 triệu đổ lại này. Phần lớn đều thừa nhận bản thân phải hạn chế chi tiêu, tụ tập bạn bè, đồng thời có gia đình hỗ trợ một phần chi phí thực phẩm, mới có thể tiết kiệm được.

1 - Giảm tối đa chi phí thuê nhà, điện nước

Với không ít bạn trẻ, chi phí tốn kém nhất khi sống ở thành phố lớn chính là tiền thuê nhà. Giá BĐS tăng cao nên đương nhiên, giá thuê nhà cũng không thể rẻ, đặc biệt là thuê nhà ở các quận trung tâm. Chưa kể, tiền điện, nước hay internet,... đều bị tính theo giá dịch vụ nên cách duy nhất để cắt giảm khoản này chỉ có thể là ở chung với bạn bè. Người hướng nội, thích ở 1 mình cho riêng tư vẫn phải chấp nhận ở chung nếu muốn tiết kiệm.

2 - Hạn chế tối đa tụ tập, ăn hàng

Đây là điều hiển nhiên, ai cũng biết nhưng sự thật thì không phải ai cũng làm được. Muốn cắt giảm tối đa chi phí ăn uống khi sống ở thành phố lớn, không ít bạn trẻ nhận “trợ cấp thực phẩm” từ bố mẹ ở quê, rồi hàng ngày nấu cơm, mang đi làm.

Ảnh minh họa

Ngoài 2-3 bữa chính tự nấu mỗi ngày, họ còn cố gắng đặt hạn mức cho khoản cà phê, trà sữa. Có người chi tối đa 500k, có người thì chỉ 300k. Hết ngân sách, có thèm đến đâu cũng thôi… vì 1 cốc trà sữa đôi khi cũng bằng tiền ăn cả 1 ngày.

3 - Ưu tiên những hình thức thể dục, thể thao không tốn phí

Thay vì mua thẻ tập gym tốn tiền triệu, nhiều người ra công viên chạy bộ, đánh cầu lông. Nếu vẫn muốn nâng tạ, chạy máy, cũng chỉ chọn những phòng tập giá rẻ, trung bình 200k/tháng. Vậy mới có tiền mà tiết kiệm.

Tựu trung lại, khi lương chưa cao, tiết kiệm chắc chắn là việc không dễ dàng nhưng cũng không phải là không thể. Bản thân biết “liệu cơm gắp mắm” kết hợp với sự hỗ trợ từ gia đình, lương 9-10 triệu vẫn có thể tiết kiệm được ít nhất 4 triệu! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng không ít người thừa nhận rằng cắt giảm chi tiêu về mức tối thiểu không phải là phương án lâu dài. Cách tốt nhất vẫn luôn là cố gắng tăng thu nhập.

Nên làm gì để tăng thu nhập giữa làn sóng sa thải?

Ở thời điểm hiện tại khi làn sóng sa thải vẫn còn chưa lắng xuống, việc tìm thêm công việc phụ hay kiếm 1 nghề tay trái để tăng thu, không phải điều đơn giản, nhưng cũng không phải là bất khả thi nếu bạn làm được 3 việc dưới đây.

1 - Hiểu rõ giá trị bản thân để tối ưu thu nhập chính

Bước đầu tiên để cải thiện thu nhập không phải là chạy đi tìm việc phụ, cũng không phải là lao vào đầu tư, mà là nhìn lại công việc hiện tại. Rất nhiều người bỏ qua yếu tố này: Họ làm việc chăm chỉ, ổn định, nhưng lại không đánh giá đúng giá trị của bản thân trên thị trường lao động.

Ảnh minh họa

Việc nhận ra mình đang được trả công dưới mức năng lực có thể là bước ngoặt để thương lượng lại lương, chuyển việc hoặc nâng cấp kỹ năng nhằm bước lên một vị trí cao hơn. Trên thực tế, cách tăng thu nhập nhanh và bền nhất vẫn là tối ưu hóa công việc chính. Một khi bạn có thể chuyển từ vị trí nhân viên sang chuyên viên, từ chuyên viên lên quản lý hoặc freelancer tự do với năng suất cao, thì thu nhập chính cũng sẽ tăng theo và đó là nền tảng an toàn nhất để cải thiện thu nhập.

2 - Biến tài lẻ thành nguồn thu phụ

Chúng ta thường có nhiều hơn một khả năng kiếm tiền, chỉ là phần lớn các kỹ năng còn nằm yên trong vùng “chưa được khai phá”. Trong thời đại mà mọi thứ đều tiềm năng bán được, từ kiến thức, kinh nghiệm, đến năng khiếu cá nhân thì việc để kỹ năng ngủ quên là một sự lãng phí lớn.

Nếu bạn viết lách ổn, có thể bắt đầu từ cộng tác viết bài. Nếu bạn biết chụp ảnh, hãy thử bán ảnh stock. Nếu bạn giỏi nghiệp vụ kế toán, hãy nghĩ đến việc làm kế toán outsource cho doanh nghiệp nhỏ,... Điều quan trọng không phải là tạo ra một nguồn thu khổng lồ ngay lập tức, mà là tập luyện thói quen biến thứ mình biết làm thành giá trị có thể quy đổi ra tiền. Một khi kỹ năng phụ đã sinh lời đều đặn, bạn có thể từ từ nâng cấp nó thành một nhánh thu nhập phụ bền vững.

3 - Đầu tư thông minh dựa trên sự hiểu biết cá nhân

Sau khi tối ưu thu nhập chính và bắt đầu có dòng tiền từ kỹ năng phụ, bước tiếp theo để đa dạng hóa thu nhập chính là đầu tư, nhưng không phải đầu tư theo phong trào. Một người có thể kiếm tiền tốt từ đầu tư bất động sản, trong khi người khác lại thành công nhờ cổ phiếu hoặc kinh doanh nhỏ. Không có kênh đầu tư tối ưu cho tất cả mọi người.

Ảnh minh họa

Thứ bạn cần là chọn một lĩnh vực mình đủ hiểu hoặc có thể chủ động tìm hiểu sâu, sau đó bắt đầu với số tiền nhỏ để vừa học vừa trải nghiệm. Đầu tư không chỉ là đặt tiền để chờ sinh lời, mà còn là cách để bạn hiểu hơn về dòng tiền, tâm lý thị trường và rèn luyện tư duy tài chính. Quan trọng nhất, đầu tư giúp bạn chuyển từ người chỉ biết làm để kiếm tiền sang người có thể khiến tiền làm việc cho mình.

Và khi thu nhập của bạn đến từ 3 nguồn: Công việc chính, công việc phụ và lãi đầu tư, thì rủi ro tài chính cá nhân sẽ giảm đáng kể, đồng thời cơ hội tăng trưởng sẽ mở rộng theo thời gian.