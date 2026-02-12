Cách người lương 8 triệu, không thưởng xoay sở qua Tết

Lương của tôi là 8 triệu và Tết năm nay gói gọn trong “2 KHÔNG”: Không lương tháng 13, không thưởng Tết. Đọc mail thông báo của công ty xong, tôi thẫn thờ 1 lúc lâu, một phần vì sốc, một phần vì biết mình phải tính lại mọi thứ cho cái Tết đang đến rất gần.

Tết với nhiều người là chuyện chi tiêu. Với tôi lúc này, Tết là bài toán xoay xở.

1. Chấp nhận thực tế, không tự làm khó mình

Việc đầu tiên tôi làm không phải là than thở, cũng không cố “gồng” để bằng bạn bằng bè.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Tôi không tự tạo áp lực phải có quà đắt tiền, không cố chứng minh với ai rằng mình vẫn “ổn lắm”. Tôi chấp nhận năm nay tài chính của mình vừa phải. Khi chấp nhận được điều đó, đầu óc tự nhiên nhẹ đi rất nhiều. Không còn cảm giác chạnh lòng khi lướt mạng thấy người khác khoe thưởng Tết, cũng không còn nỗi lo mơ hồ mỗi lần nghĩ đến chuyện chi tiêu.

Tết không vì mình tiêu ít đi mà kém vui. Nó chỉ thay đổi cách thể hiện thôi.

2. Cắt mạnh những khoản “cho có không cho cần”

Tôi mở lại lịch sử chi tiêu 3 tháng gần nhất và thật sự giật mình. Rất nhiều khoản nhỏ nhưng cộng lại thành số tiền không hề nhỏ: cà phê mua mỗi sáng, ăn ngoài vì lười nấu, mấy món đồ mua chỉ vì “thấy rẻ”. Tôi không cắt sạch mọi thứ, nhưng mạnh tay với những khoản không thực sự cần trong khoảng hơn một tháng trước Tết.

Tôi bắt đầu mang cơm đi làm nhiều hơn. Giảm bớt các buổi tụ tập ăn uống bên ngoài. Hạn chế mua sắm linh tinh. Những thay đổi này không làm cuộc sống tôi tệ đi, chỉ khiến nó bớt tiện một chút. Đổi lại, tôi để dành được một khoản đủ để không thấy hoảng khi Tết cận kề.

Quan trọng nhất là tôi không tự trách mình vì phải tiết kiệm. Tôi coi đây là điều chỉnh ngắn hạn, không phải một cuộc sống thiếu thốn lâu dài.

3. Nhận thêm việc nhỏ, không kén chọn

Tôi không tìm việc lớn, cũng không mơ có khoản thu đột biến. Tôi nhận những việc nhỏ, ngắn hạn, đúng khả năng: viết nội dung lẻ, làm thêm cuối tuần, hỗ trợ dự án theo giờ. Thu nhập thêm không nhiều, nhưng đều đặn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Quan trọng hơn tiền, những công việc này giúp tôi có cảm giác mình vẫn chủ động. Không bị động ngồi chờ lương. Không chỉ nhìn Tết đến gần trong tâm trạng lo lắng. Mỗi khoản thêm vài trăm nghìn đều có ý nghĩa, vì nó đến từ công sức thật của mình.

Tôi cũng rút ra một điều: khi mình không quá kén chọn, cơ hội thường xuất hiện nhiều hơn mình nghĩ.

4. Giữ tâm lý ổn định, không so sánh lung tung

Có lúc tôi suýt tự làm mình mệt vì so sánh. Người này thưởng mấy tháng lương, người kia khoe du lịch Tết. Nhưng rồi tôi dừng lại. Tôi tự nhắc: “Mỗi người đang ở một giai đoạn khác nhau.”

Tôi không né mạng xã hội, chỉ là không để nó kéo cảm xúc mình đi quá xa. Tôi tập trung vào những thứ mình kiểm soát được: chi tiêu, công việc, sức khỏe. Khi tâm lý ổn định, mọi bài toán tiền bạc cũng trở nên dễ thở hơn.

Tết không chỉ là chuyện tiền nhiều hay ít. Nó còn là trạng thái mình mang theo khi bước sang một năm mới.

Tết năm nay, tôi không dư dả, nhưng cũng không thiếu trước hụt sau. Không thưởng, nhưng không hoảng. Không phô trương, nhưng đủ ấm. Nhìn lại, tôi thấy mình xoay sở được không phải vì kiếm được quá nhiều tiền, mà vì biết điều chỉnh kỳ vọng và hành động kịp lúc.

8 triệu vẫn là 8 triệu. Nhưng cách mình đối diện với nó mới là thứ quyết định một cái Tết nặng nề hay nhẹ nhõm.