Cách lựa chọn thuốc ho dạng siro cho trẻ và những lưu ý khi sử dụng cha mẹ cần nắm lòng

Làm sao chọn siro ho vừa hiệu quả, an toàn lại dễ dùng?

Khi lựa chọn siro ho hoặc các thuốc ho dạng siro cho bé ba mẹ nên tìm hiểu thật kỹ lưỡng và có thể dựa vào các tiêu chí dưới đây.

Siro ho có thành phần thảo dược

Khi lựa chọn siro ho cho bé, nhất là trẻ sơ sinh mẹ nên ưu tiên các sản phẩm được chiết xuất từ các loại thảo dược tự nhiên. Nên hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm có thành phần kháng sinh hoặc cồn, chất tạo màu, dextromethorphan, codein,...Đặc biệt, dextromethorphan chống chỉ định cho trẻ dưới 1 tuổi, codein không được khuyến cáo dùng cho trẻ em.

Nguồn gốc và chất lượng

Hiện nay, trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều loại thuốc siro ho chưa được kiểm chứng về hiệu quả cũng như tính an toàn, thậm chí bị thổi phồng hoặc làm quá tác dụng vốn có. Chính vì thế, cha mẹ cần sáng suốt và cẩn trọng khi lựa chọn siro ho cho con, nên chọn sản phẩm của các đơn vị uy tín, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, phù hợp và được cấp phép lưu hành.

Công thức ưu việt.

Đây là tiêu chí tiên quyết khẳng định chất lượng sản phẩm. Cha mẹ nên ưu tiên thuốc siro ho có công thức phát triển từ bài thuốc cổ truyền đã được kiểm chứng về hiệu quả và độ an toàn. Đồng thời, công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến cũng là yếu tố quan trọng cần xem xét.

Mùi vị của siro

Việc lựa chọn các loại siro ho có mùi vị thơm, dễ chịu là yếu tố then chốt giúp bé tuân thủ liệu trình, nâng cao hiệu quả điều trị và biến việc uống thuốc thành trải nghiệm thoải mái, thậm chí mang lại niềm vui cho bé.

Độ tuổi sử dụng

Là tiêu chí quan trọng, đảm bảo sự an toàn trong quá trình sử dụng nhưng nhiều mẹ lại bỏ qua. Hiện nay, phần lớn các loại siro ho trên thị trường đều phân rõ đối tượng sử dụng, sẽ có loại được sản xuất riêng cho trẻ em, trẻ sơ sinh, người lớn. Ba mẹ cần chú ý để có lựa chọn phù hợp.

Thuốc Ho Bổ Phổi Abipha - Đồng hành chăm sóc sức khỏe hệ hô hấp con yêu

Hiện nay, Thuốc Ho Bổ Phổi Abipha Được nhiều bố mẹ yêu thích và sử dụng cho bé nhờ các thành phần thảo dược được chuẩn hóa, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như đáp ứng đầy đủ những mong muốn mà ba mẹ tìm kiếm như:

Thương hiệu uy tín: Thuốc Ho Bổ Phổi Abipha là sản phẩm chủ đạo của Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc Tế Abipha – Đơn vị uy tín với hơn 14 năm kinh nghiệm sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe.

Thành phần thảo dược: Được bào chế từ các loại dược liệu thiên nhiên như: Cam thảo, bối mẫu, sinh địa, Mạch môn, Huyền sâm, Mẫu đơn bì, Bạch thược,.....

Công thức từ bài thuốc cổ truyền: Sản phẩm được phát triển dựa trên bài thuốc y học cổ truyền nổi tiếng Dưỡng Âm Thanh Phế Thang kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến chuẩn GMP - WHO, vừa đảm bảo được dược chất, tính ổn định của cao vừa tránh tình trạng nhiễm chéo, tạp nhiễm..

Công dụng, chỉ định: Thuốc Ho Bổ Phổi Abipha không chỉ giúp giảm ho hóa đờm mà còn điều trị tình trạng viêm họng, họng khô đau, kho khan, viêm phế quản mạn tính.

Hương vị thơm ngon, dễ uống: Vị ngọt nhẹ, dễ uống, người dùng đặc biệt là trẻ em sẽ có xu hướng uống thuốc đều đặn hơn. Cha mẹ có thể cho bé uống trực tiếp hoặc pha loãng với nước ấm, cho trẻ uống từng ngụm.

Dùng được cho mọi đối tượng: Thuốc Ho Bổ Phổi Abipha phù hợp với mọi đối tượng, kể cả trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh đều sử dụng được.

Những lưu ý khi sử dụng thuốc trị ho, siro ho cho con

Sau khi chọn được loại siro trị ho phù hợp để đảm bảo an toàn và hiệu quả ba mẹ cũng nên lưu tâm những điều dưới đây:

Liều lượng sử dụng: Luôn tuân thủ liều lượng khuyến cáo của đơn vị sản xuất hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không cho trẻ uống quá nhiều theo ý thích.

Thời gian sử dụng sản phẩm: Hãy dùng đúng chỉ dẫn của nhà sản xuất, không dùng đi dùng lại sản phẩm cho nhiều đợt trị ho.

Chế độ dinh dưỡng: Nên cho trẻ ăn uống đầy đủ các dưỡng chất, đặc biệt là các thực phẩm giàu vitamin C và các loại nước trái cây tươi để tăng cường sức đề kháng.

Vệ sinh đường hô hấp: Ba mẹ nên vệ sinh mũi họng cho trẻ thường xuyên bằng nước muối sinh lý hoặc nước biển. Điều này không chỉ giúp giảm tình trạng ho mà còn hỗ trợ quá trình hồi phục.

Bên cạnh lựa chọn siro ho, thuốc trị ho dạng siro an toàn cho trẻ, ba mẹ nên theo dõi tình trạng sức khỏe của trẻ sau khi sử dụng siro trị ho. Trong trường hợp trẻ sử dụng không thuyên giảm sau vài ngày hoặc có triệu chứng bất thường hãy tham khảo ý kiến bác sĩ.