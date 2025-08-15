Sự kết hợp giữa vị ngọt thanh của táo tàu, nhãn nhục, kỷ tử, hạt sen cùng vị béo mềm của gà và độ giòn ngọt của cà rốt sẽ mang đến một nồi súp vừa ấm bụng vừa giàu dinh dưỡng.

Nguyên liệu làm gà hầm ngũ quả

1 con gà ta khoảng 1,5kg (nên chọn gà mái tơ để thịt mềm và ngọt), táo tàu, nhãn nhục, kỷ tử, hạt sen tươi (hoặc khô, nếu khô cần ngâm trước 2 – 3 giờ), cà rốt, gừng thái lát.

Gia vị: muối, hạt nêm, tiêu trắng, nước mắm ngon.

Gà hầm ngũ quả là món ăn vô cùng bổ dưỡng, thanh mát. (Ảnh: B.L)

Cách chế biến

1. Sơ chế nguyên liệu

Gà làm sạch, bỏ nội tạng, chặt miếng vừa ăn hoặc để nguyên con nếu muốn giữ trọn vị ngọt. Táo tàu, nhãn nhục, kỷ tử rửa nhanh qua nước lạnh, để ráo. Hạt sen bỏ tâm sen để tránh vị đắng. Cà rốt gọt vỏ, cắt khúc hoặc tỉa hoa để món ăn bắt mắt.

Chần gà để khử mùi

Đun sôi nước với vài lát gừng, cho gà vào chần 2 – 3 phút, vớt ra rửa lại bằng nước lạnh. Bước này giúp thịt gà săn, thơm hơn và nước hầm trong.

Hầm gà

Cho gà vào nồi, thêm khoảng 2,5 lít nước, bỏ gừng và một chút muối. Đun sôi, hớt bọt để nước trong, sau đó hạ lửa nhỏ, hầm khoảng 30 phút.

Tiếp theo, bạn cho hạt sen và cà rốt vào trước vì cần thời gian mềm. Sau 15 phút, cho táo tàu, nhãn nhục và kỷ tử vào, tiếp tục hầm thêm 15 phút.

Khi các nguyên liệu đã mềm, nêm nếm với muối, hạt nêm, chút nước mắm ngon cho vừa khẩu vị. Tắt bếp, rắc tiêu trắng để dậy mùi thơm.

Lưu ý, không nên hầm gà quá lâu sau khi cho nhãn nhục và kỷ tử để giữ được vị ngọt tự nhiên và màu đẹp. Nếu dùng nồi áp suất, thời gian hầm gà rút ngắn còn 20 – 25 phút.

Ăn nóng để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt thanh và độ mềm của thịt gà.