Cách kỳ lạ giúp gen Z kết nối thân mật với người yêu mà không cần 'động chạm'

Theo báo cáo tháng 9/2025 từ EZContacts , nhà bán lẻ kính mắt trực tuyến, có tới 59% số người trong độ tuổi 20 cho rằng giao tiếp bằng mắt đem lại sự gần gũi và gợi cảm hơn cả tiếp xúc thể chất. Xu hướng này phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách gen Z tiếp cận các mối quan hệ lãng mạn .

Giao tiếp bằng mắt lên ngôi

Khảo sát 1.000 người trưởng thành, bao gồm cả người độc thân và đã kết hôn, các nhà nghiên cứu nhận thấy tỷ lệ đáng kể gen Z ưu tiên “ngôn ngữ đôi mắt” thay vì những cái chạm tay hay vuốt ve truyền thống.

Cụ thể, 62% phụ nữ trẻ cho biết họ thích sự hấp dẫn từ ánh mắt hơn là đụng chạm cơ thể. Con số này ở nam giới cũng không kém cạnh, chiếm 55%. Điều đó cho thấy ngay cả phái mạnh cũng đánh giá cao sức mạnh của ánh nhìn đầy ẩn ý.

Phần lớn gen Z thích nhìn vào mắt nhau hơn là chạm vào nhau trong các mối quan hệ lãng mạn. (Ảnh: Stock Adobe)

Các tác giả nghiên cứu phân tích: "Giao tiếp bằng mắt có thể là dấu hiệu của sự tự tin hoặc tán tỉnh nhưng nó cũng mang tính cá nhân sâu sắc. Nó có thể khơi dậy sự kết nối nhanh hơn cả trò chuyện và tạo cảm giác gần gũi ngay trong lần gặp đầu tiên".

Khác với những thế hệ trước, gen Z thường hoài nghi các mối quan hệ bị chi phối bởi công nghệ. Phần lớn ứng dụng hẹn hò hiện nay tích hợp chatbot AI hoặc “người bạn đồng hành ảo”, nhiều người trẻ dưới 30 tuổi khao khát sự giao tiếp chân thật, trực tiếp. Họ muốn nhìn vào mắt đối phương để xây dựng niềm tin, thay vì bị bao phủ bởi lớp vỏ giả tạo trên mạng. Chính mong muốn này khiến xu hướng “thân mật không cần chạm” trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn với giới trẻ.

Gen Z cảm thấy gắn kết hơn với đối tác tiềm năng khi giao tiếp bằng mắt. (Ảnh: Stock Adobe)

Người đeo kính trở thành tâm điểm

Một phát hiện bất ngờ khác từ nghiên cứu là, kính mắt đang được xem như phụ kiện gia tăng sức hút trong tình yêu. Có tới 58% số người tham gia khảo sát cho biết họ thấy người đeo kính hấp dẫn hơn. Trong đó, nam giới tỏ ra hứng thú nhiều hơn với con số 69%, trong khi nữ giới là 46%.

Những khung kính gọng đen cổ điển được nhận định là mang lại vẻ chỉn chu, nghiêm túc và tự tin. Ngược lại, khung kính nhiều màu sắc, bản to lại gợi sự vui tươi, hướng ngoại.

Điều này đánh dấu sự thay đổi quan niệm lâu đời, khi truyền thông và phim ảnh từng xem kính mắt là rào cản đối với vẻ đẹp và sự cuốn hút. Giờ đây, chính đôi kính lại trở thành biểu tượng của phong cách và cá tính.

Những phát hiện trên cũng phù hợp với nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Tâm lý học Anh, vốn khẳng định rằng trong tình yêu, yếu tố quyết định không hẳn là khuôn mặt hoàn hảo. Người ta thường bị thu hút bởi những đặc điểm gần gũi, từ sở thích chung, cách di chuyển, giọng nói cho đến mùi hương.

Những người yêu nhau trẻ có thể xây dựng mối quan hệ bền chặt và chân thành hơn với nhờ giao tiếp bằng mắt một cách ý nghĩa. (Ảnh: Stock Adobe)

Các chuyên gia của EZContacts đồng tình: “Hẹn hò không chỉ là việc chúng ta nhìn người khác thế nào, mà còn là cảm giác mình được nhìn nhận ra sao. Kính mắt có thể định hình khuôn mặt, nhưng chính đôi mắt mới kể nên câu chuyện".

Với gen Z, thân mật không còn giới hạn ở những hành động đụng chạm. Chỉ một ánh nhìn, một cái gật đầu hay cách lựa chọn khung kính cũng đủ gửi đi thông điệp tình cảm.

“Dù là ánh mắt nồng nàn hay dấu ấn phong cách từ cặp kính, những gì chúng ta thể hiện hoặc cố tình che giấu đều có thể tạo ra sự gắn kết trước cả khi lời nói xuất hiện”, báo cáo kết luận.

Rõ ràng, tình yêu trong thế hệ Z đang được định nghĩa lại, ít phụ thuộc vào va chạm thể chất, nhưng đậm sâu hơn nhờ sự thấu hiểu từ đôi mắt và những chi tiết tinh tế.

