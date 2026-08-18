Như đã thông tin trước đó vào cuối tháng 7 vừa qua, hoạt động từ thiện của Huấn "Hoa Hồng" được gây chú ý trở lại trong đợt mưa lũ tại Lai Châu. Trên nền tảng mạng xã hội, Huấn kêu gọi quyên góp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và thông báo đã huy động hơn 1 tỉ đồng. Theo thông tin công khai, tiền ủng hộ được tiếp nhận qua tài khoản cá nhân mang tên Bùi Xuân Huấn. Sau đó, Huấn cùng đoàn từ thiện đến xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, trao tiền và hiện vật cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét.

Thông tin mới nhất trên VietNamNet, ông Lường Văn Vui, Trưởng bản Chít (xã Mường Than) cho biết, sau trận lũ ống, lũ quét xảy ra vào giữa tháng 7, nhiều cá nhân, tổ chức đã đến hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có đoàn của Bùi Xuân Huấn (Huẩn "Hoa Hồng"). Theo ông Vui, đoàn của Huấn đến khu vực UBND xã để trao tiền trực tiếp cho các hộ dân chịu ảnh hưởng.

Theo lời kể của ông Lường Văn Vui trên VietNamNet thì ngay hôm đó, ông đã có mặt tại điểm trao quà để xác nhận các hộ dân trong bản bị ảnh hưởng. Đoàn của Huấn đã hỗ trợ hơn 40 hộ thuộc 3 bản, trong đó bản Chít có 31 hộ. Được biết, mức hỗ trợ của Huấn cho bà con là 15 triệu đồng/hộ. Thông tin của trưởng bản cũng được một số người dân trực tiếp nhận hỗ trợ xác nhận trên VietNamNet.

Cụ thể, anh Triệu Văn Nhất cho biết gia đình anh bị lũ cuốn mất nhà ở và xưởng sửa chữa xe máy. Theo anh Nhất, gia đình nhận 15 triệu đồng tiền mặt từ đoàn của Huấn. Anh Phạm Văn Toàn, một người dân khác ở bản Chít, cũng xác nhận gia đình được hỗ trợ 15 triệu đồng. Theo anh Toàn, khi nhận tiền, người dân ký vào danh sách của xã. Tại điểm trao có trưởng bản hỗ trợ xác nhận đúng người, đúng hộ trước khi đoàn trao tiền.

Hình ảnh Huấn "Hoa Hồng" làm từ thiện ở Lai Châu. (Ảnh cắt từ clip)

Bên cạnh đó, Tuổi Trẻ thông tin thêm một trường hợp khác được hỗ trợ là gia đình anh Nguyễn Văn Hải, có vợ và hai con bị lũ cuốn tử vong trong trận lũ ngày 17/7. Anh Hải xác nhận đoàn của Huấn đến thăm hỏi và hỗ trợ gia đình 150 triệu đồng.

Trong khi đó, lãnh đạo UBND xã Mường Than cho biết đoàn của Huấn không thông báo với chính quyền địa phương về việc trao tiền mặt. Chính quyền xã không nắm được cụ thể số tiền mà đoàn đã trao trực tiếp cho người dân. Địa phương chỉ xác nhận tiếp nhận 24 bồn chứa nước do đoàn từ thiện của Huấn trao tặng.

Huấn Hoa Hồng huy động từ thiện hàng chục tỷ, có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chiều 15/8, tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, tạm giam Bùi Xuân Huấn (tức Huấn Hoa Hồng), về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 4 điều 174 và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo khoản 3 điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hành vi lừa đảo chiếm đoạt 3 tỷ đồng của một số cá nhân, mua bán nước hoa với tổng doanh thu hơn 300 tỉ đồng nhưng để doanh thu ngoài sổ sách, theo cơ quan điều tra, Huấn còn huy động tiền từ thiện của nhiều tổ chức, cá nhân, tổng cộng hàng chục tỉ đồng, song có dấu hiệu sử dụng sai mục đích.

Huấn còn bị cáo buộc có phát ngôn, truyền bá nội dung phản cảm, tạo ra những tranh cãi, mâu thuẫn với những cá nhân khác có ảnh hưởng trên không gian mạng. Điều này làm ảnh hưởng đến nhận thức, tư tưởng của nhiều thành phần trong xã hội. Đặc biệt là ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, gây ra nhiều hệ lụy tiêu cực, bức xúc trong xã hội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành trái pháp luật khác của Huấn và những người liên quan. Bộ Công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân bị Huấn chiếm đoạt tiền gửi đơn đề nghị kèm theo hồ sơ, tài liệu đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại số 37 đường Lê Đại Hành, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.