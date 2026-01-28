Cách để chọn được TV ưng ý đón Tết Bính Ngọ 2026

Ưu tiên TV có tích hợp AI

TV tích hợp trí tuệ nhân tạo đang trở thành xu hướng chủ đạo trong những năm gần đây. Theo báo cáo nghiên cứu thị trường đăng tải trên Wise Guy Reports, giá trị của thị trường AI TV dự kiến tăng từ 8,26 tỉ USD năm 2025 lên 45 tỉ USD vào năm 2035, với tỉ lệ tăng trưởng 18,4% mỗi năm. Do đó, nếu định lựa chọn một chiếc TV mới cho gia đình trong Tết này thì công nghệ AI chắc chắn là yếu tố không thể bỏ qua.

AI TV đang trở thành xu hướng, tác động sâu sắc đến trải nghiệm giải trí tại gia

Trên thị trường hiện nay, Samsung – thương hiệu TV hàng đầu thế giới suốt 20 năm liên tiếp đang là đơn vị tiên phong trong chiến lược đưa AI vào trải nghiệm giải trí. Ông lớn công nghệ này đã giới thiệu tầm nhìn "Your Companion to AI Living" tại sự kiện CES 2026, biến TV không chỉ là một thiết bị phục vụ xem nội dung một chiều mà trở thành người bạn đồng hành thông minh, tương tác và thích ứng theo nhu cầu của người dùng. Lựa chọn những dòng AI TV của Samsung, người dùng sẽ được trải nghiệm công nghệ AI Upscaling, chủ động nâng cấp hình ảnh lên chuẩn 4K/8K sắc nét bất chấp độ phân giải đầu vào nhờ vi xử lý AI NQ8 thế hệ thứ 3 với 768 mạng trí tuệ. Các công nghệ âm thanh như Object Tracking Sound Plus với Dolby Atmos (Âm thanh vòm theo dấu chuyển động), Active Voice Amplifier Pro (tự động điều chỉnh âm lượng theo điều kiện tạp âm bên ngoài và bên trong cảnh phim)… cũng hứa hẹn mang đến những chương trình giải trí Tết siêu mãn nhãn.

Lựa chọn TV phù hợp với diện tích phòng

Để có được trải nghiệm xem tốt hơn, kích thước TV cần được lựa chọn dựa trên diện tích phòng và khoảng cách từ vị trí xem đến màn hình. Theo đó, những căn phòng từ 15-20m2 sẽ phù hợp với TV 55 hoặc 60 inch; phòng 30m2 sẽ phù hợp với TV 65 hoặc 70 inch. Phòng rộng trên 30m2, người dùng có thể cân nhắc các dòng TV từ 75 inch trở lên.

Kích thước màn hình cực đại mang đến trải nghiệm giải trí đắm chìm cho người dùng

Với những gia đình có không gian sống lớn hoặc yêu thích trải nghiệm giải trí đắm chìm như rạp chiếu, những dòng TV màn hình cực đại sẽ là lựa chọn không thể bỏ qua. Người dùng có thể tham khảo các mẫu Samsung AI TV có kích thước màn hình cực đại 98 inch (QN90F), 100 inch (QN80F), 115 inch (QN90F)… để phục vụ nhu cầu giải trí cho đại gia đình trong Tết này. Không chỉ là thương hiệu hiếm hoi cung cấp các tùy chọn màn hình cực đại, Samsung còn sở hữu một công nghệ riêng biệt mang tên Supersize Picture Enhancer để tối ưu độ nét, màu sắc cho kích thước đặc biệt của TV. Tết này người dùng không cần ra rạp vẫn thưởng thức phim Tết với trải nghiệm siêu đắm chìm nhờ sự hiện diện của các dòng AI TV màn hình cực đại kể trên.

Khả năng kết nối hệ sinh thái

TV không còn đơn thuần là thiết bị giải trí mà đang trở thành trung tâm của trải nghiệm sống thông minh, thể hiện qua khả năng kết nối và điều khiển hệ sinh thái thiết bị gia dụng. Đây cũng là yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn TV để sử dụng lâu dài. Với một thiết bị có khả năng kết nối hệ sinh thái, người dùng có thể điều khiển mọi thiết bị trong nhà ngay trên màn hình lớn mà không lo bỏ lỡ chương trình yêu thích.

SmartThings giúp người dùng nhẹ gánh việc nhà, thảnh thơi đón Tết

Một ví dụ điển hình là ứng dụng SmartThings của Samsung, cho phép kết nối AI TV với nhiều thiết bị điện tử gia dụng như điều hoà không khí, máy giặt sấy, tủ lạnh, robot hút lau giặt sấy… Với SmartThings, Tết này bạn có thể điều khiển robot dọn nhà ngay trên TV, điều khiển chu trình giặt sấy hay hệ thống đèn trong khi thưởng thức chương trình hài Tết yêu thích. SmartThings còn có một ưu điểm lớn là giúp người dùng tiết kiệm từ 30-70% điện năng tuỳ từng thiết bị. Với riêng Samsung AI TV, khi kích hoạt chế độ AI Energy, người dùng có thể tiết kiệm đến 30% điện năng, giúp nhẹ gánh chi tiêu trong mùa cao điểm Tết.

An toàn và an ninh lâu dài

Khi lựa chọn TV, người dùng thường quan tâm đến mức giá hay chất lượng hình ảnh mà bỏ qua một tiêu chí quan trọng là vật liệu có an toàn cho sức khoẻ hay không. Thực tế, một số mẫu TV hiện nay vẫn tồn tại cadmium, một kim loại nặng có khả năng gây hại cho sức khỏe con người và môi trường.

Người dùng nên lựa chọn các thương hiệu TV uy tín để có được trải nghiệm an tâm và an toàn lâu dài

Để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình, người dùng nên ưu tiên lựa chọn những thương hiệu uy tín, đã được các tổ chức có chuyên môn kiểm định. Samsung là một trong những thương hiệu đi đầu trong việc loại bỏ cadmium khỏi thiết kế TV và đã được tổ chức kiểm định toàn cầu Société Générale de Surveillance (SGS) chứng nhận. Ngoài ra, các dòng AI TV của hãng như Neo QLED 8K (QN990F, QN900F), Neo QLED 4K (QN90F, QN85F, QN80F, QN70F) và QLED 4K (Q8F, Q7F, Q6F) cũng được TÜV Rheinland chứng nhận "Màn hình Chấm lượng tử Đích thực" (Real Quantum Dot Display) nhờ đáp ứng các quy định toàn cầu về cấu trúc màn hình chấm lượng tử. Samsung AI TV cũng tạo được sự an tâm về quyền riêng tư cũng như dữ liệu cá nhân thông qua nền tảng bảo mật Knox chuẩn quốc tế của hãng.

Giá xứng tầm, đi kèm nhiều ưu đãi

Câu chuyện giá cả luôn là mối quan tâm lớn của người dùng trước khi đưa ra bất cứ quyết định mua sắm nào. Đặc biệt là trong bối cảnh TV có xu hướng tăng giá do tình trạng thiếu hụt bộ nhớ đang diễn ra trên toàn cầu. Giá hợp đồng trên thị trường DRAM dự kiến tăng 50% chỉ trong quý đầu năm 2026, kéo theo tình trạng tăng giá thiết bị điện tử (bao gồm TV) có thể kéo dài đến năm 2027.

Tận dụng ưu đãi Tết giúp người dùng tiết kiệm tối đa chi phí khi thăng hạng TV

Trước tình hình này, người dùng nên tranh thủ nâng cấp TV ở thời điểm giá còn ổn định, đồng thời tận dụng ưu đãi Tết để có mức giá hợp lý. Hiện một số hãng như Samsung đang triển khai chương trình ưu đãi mừng năm mới lên đến 26 triệu khi mua TV của hãng, bao gồm tặng loa thanh S700D hoặc loa tranh LS60D, bảo hành 3 năm, trả góp 0% cùng gói ứng dụng giải trí.

Cân nhắc các yếu tố kể trên sẽ giúp người dùng dễ dàng lựa chọn cho mình một chiếc TV phù hợp, sẵn sàng đón Tết lớn ngay từ những trải nghiệm nghe nhìn vượt đỉnh trong phòng khách.