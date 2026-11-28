Khác với nhiều gia đình nghệ sĩ thường cho con sống trong điều kiện đủ đầy, vợ chồng Lưu Diệp và Anais lại chọn cách nuôi dạy khá bình dị. 2 con của họ, Lưu Nặc Nhất và Nina không được bao bọc trong nhung lụa mà sớm làm quen với cuộc sống tự lập, giản dị. Từng có thời điểm cách giáo dục này khiến gia đình bị chỉ trích, nhưng nhìn vào cuộc sống của Nặc Nhất hiện tại, nhiều người bắt đầu hiểu hơn về lựa chọn của bố mẹ cậu.

Nặc Nhất từng được khán giả yêu mến sau khi tham gia chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế cùng Lưu Diệp. Cậu bé sở hữu vẻ ngoài lai đáng yêu, tính cách hồn nhiên và thường xuyên khiến người xem thích thú. Nhưng khi trưởng thành, hình ảnh của Nặc Nhất lại gây nhiều tranh cãi với quần áo đơn giản, kiểu tóc và còn để râu có phần luộm thuộm. Trong lần bị bắt gặp đi ăn đồ nướng cùng em gái trên phố, cả 2 mặc trang phục cũ, đi giày dép không vừa chân khiến Nặc Nhất bị gọi là một trong những sao nhí có phong cách xuề xòa nhất. Netizen tiếc nuối hình ảnh cậu bé đáng yêu năm nào, thậm chí chỉ trích cách Lưu Diệp nuôi dạy con.

Thực tế, vợ chồng Lưu Diệp không hề bỏ mặc con cái như cách một số người nhận xét. Họ chủ động xây dựng lối sống giản dị và hạn chế việc trẻ hình thành thói quen so sánh vật chất. Nặc Nhất không mặc quần áo có giá quá 10.000 tệ (khoảng 39 triệu đồng), còn Nina dùng lại giày dép, tất của anh trai khi đã lớn. Anais từng sa thải người giúp việc vì người này dạy Nặc Nhất nhận biết logo các hãng xe sang như Mercedes-Benz và BMW. Cô không muốn con sớm quan tâm đến thương hiệu hay đánh giá người khác qua tài sản.

Thay vì trường quý tộc, 2 con được học tại trường phổ thông gần nhà. Cuộc sống thường ngày của gia đình cũng không quá khác biệt với những nhà bình thường: đi xe buýt, đi chợ, mua thực phẩm và mặc trang phục giản dị. Lưu Diệp còn chú trọng việc giữ gìn ngôn ngữ, văn hóa Trung Quốc cho các con. Nặc Nhất học tiếng Trung từ nhỏ, đọc Tam Tự Kinh, yêu thích Tây Du Ký và từng mơ ước trở thành người cầm cờ trong lễ chào cờ.

Việc giáo dục cũng không dừng ở lời nói. Mỗi dịp nghỉ lễ, Anais thường đưa các con lên vùng núi thăm người già neo đơn, mang gạo, dầu ăn và những nhu yếu phẩm cần thiết, đồng thời giúp đỡ các công việc thường ngày. Qua những chuyến đi như vậy, cô muốn trẻ hiểu giá trị của sự sẻ chia và biết trân trọng những gì mình đang có.

Về sở thích cá nhân, vợ chồng Lưu Diệp không ép con theo một khuôn mẫu nhất định. Nặc Nhất thích nhảy múa hay võ thuật đều được bố mẹ cho đi học; nếu yêu thích diễn xuất, cậu cũng được tạo điều kiện trải nghiệm. Nhưng trước mỗi lựa chọn, bố mẹ sẽ giải thích những thuận lợi và khó khăn để con tự quyết định. Cặp đôi cũng sớm rèn tính tự lập, cho Nặc Nhất và Nina ngủ riêng từ khi mới 2 tháng tuổi. Trong gia đình, Lưu Diệp là người đặt ra nguyên tắc, không chấp nhận những hành vi thiếu lễ phép như ném thìa. Anh muốn con hiểu rằng có những giới hạn không thể tùy tiện vượt qua.

Dù có vẻ ngoài xuề xòa, Nặc Nhất vẫn được đầu tư về khả năng và sở thích. Cậu cùng em gái yêu thích biểu diễn, tham gia các vở kịch và chương trình âm nhạc sân khấu để tích lũy kinh nghiệm. Không tận dụng danh tiếng của cha để nhanh chóng bước chân vào giới giải trí, 2 anh em được khuyến khích học hỏi và rèn luyện từng bước. Nặc Nhất cũng có thể sử dụng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Pháp, đồng thời yêu thích các hoạt động ngoài trời như chơi tennis, leo núi.

Lưu Diệp vốn là diễn viên có sự nghiệp nổi bật, nhưng trong việc nuôi dạy con, anh không đặt nặng chuyện xây dựng hình ảnh ngôi sao nhí. Điều vợ chồng anh quan tâm hơn là để các con có năng lực, sở thích và khả năng tự lựa chọn con đường riêng. Bởi vậy, vẻ ngoài có phần luộm thuộm của Nặc Nhất không đồng nghĩa với việc cậu thiếu sự chăm sóc hay định hướng.

Ở tuổi 16, Nặc Nhất vẫn còn nhiều thời gian để trưởng thành và tìm ra con đường phù hợp. Cậu có thể chưa chú ý đến ngoại hình như những sao nhí khác, nhưng khả năng ngoại ngữ, niềm yêu thích nghệ thuật và sự tự tin khi xuất hiện trước công chúng cho thấy những điều bố mẹ vun đắp không chỉ nằm ở vẻ ngoài. Quan trọng hơn, Lưu Diệp và Anais muốn con hiểu là giá trị của một người không nằm ở quần áo hàng hiệu hay hình ảnh được trau chuốt, mà ở năng lực và những gì bản thân có thể làm được.