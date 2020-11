Cách đánh bay mùi ám trong hộp nhựa tưởng không dễ mà dễ không tưởng!

Lưu ý khi chọn mua hộp nhựa đựng thực phẩm:

Không nên mua những loại hộp đựng thực phẩm bằng nhựa mà trên đó không có bất kỳ thông tin ký hiệu nào vì sẽ không thể biết được nó có an toàn cho sức khỏe hay không. Nên chọn những sản phẩm được làm từ nhựa PP cao cấp, không chứa độc tố BPA có hại cho sức khỏe. Ngoài ra để yên tâm hơn bạn nên lựa chọn sản phẩm của thương hiệu uy tín trên thị trường.

Nên sử dụng nhựa nguyên chất có màu trắng trong bảo quản thực phẩm vì chúng an toàn hơn nhựa màu.

Các loại hộp, vật dụng bằng nhựa có ghi chú For Microwave use, Microwave safe, Microwaveable, Aussi pour Four à Micro Onde.. thì sử dụng để bảo quản và hâm nóng thực phẩm trong lò vi sóng vì chúng không bị chảy nứt, tách rời khi hâm nóng. Tuy nhiên chưa có bằng chứng nào đảm bảo rằng các loại hộp nhựa này không làm cho thực phẩm bị nhiễm hóa chất tiết ra trong quá trình xử lý nhiệt.

An toàn hơn hết là hãy sử dụng những hộp bằng thủy tinh, sành sứ để hâm nóng thức ăn trong lò vi sóng.