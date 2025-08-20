Cách chi tiêu không thể chê của cô vợ kiếm 70-80 triệu/tháng

Muốn có của để dành, chi tiêu phải nhỏ hơn thu nhập, đó là điều chắc chắn ai cũng biết. Nhưng biết là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác, vì nếu không có kỷ luật tiết kiệm và kỷ luật trong chi tiêu, chúng ta rất dễ rơi vào bẫy lạm phát lối sống: Thu nhập càng cao, chi tiêu càng nhiều.

Mới đây trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một cô vợ đã trải lòng về cả thành quả lẫn những nỗi lo của bản thân. Điều đáng nói chính là cách cô chi tiêu, tích sản khiến tất cả phải trầm trồ thán phục.

Thu nhập chỉ dùng để mua vàng!

Tình hình tài chính của gia đình này có thể tóm tắt như sau: Trước đây, cô vợ làm việc cho 1 ngân hàng thuộc nhóm Big4, khi mang thai thì cô nghỉ việc, chuyển sang kinh doanh cùng chồng. Nhờ công việc thuận lợi nên vợ chồng cô đã mua được nhà, tuy nhiên, công ty đã… phá sản do tình hình khó khăn chung trong những năm gần đây.

“Sau khi công việc kinh doanh đổ bể, em chuyển sang bán hàng online. Trộm vía cũng chăm chỉ và được khách thương nên thu nhập của em trong 1 năm trở lại đây được khoảng 70-80 triệu/tháng.

Em buôn bán trên sàn TMĐT, có đăng ký kinh doanh và nộp thuế đầy đủ, không lăn tăn gì về pháp lý, nhưng càng ngày em càng cảm thấy công việc này cũng không có tương lai cho lắm vì chính sách của các sàn không có lợi cho người bán. Nói thế chứ thực ra em cũng chưa biết nếu không bán hàng online thì sẽ làm gì khác cho ra tiền mà bền vững, em rất lo nghĩ về việc này.

Hiện tại, gia đình em chỉ chi tiêu ở mức tối thiểu thôi, toàn bộ thu nhập của em thì dùng để mua vàng tích góp hết chứ cũng chưa dám đầu tư gì khác. Em tính là cứ mua vàng, khi nào hòm hòm thì mua thêm mảnh đất hoặc mua thêm 1 căn chung cư dưỡng già” - Cô vợ viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, ngoài những lời khen, nhiều người cũng động viên cô đi học thêm ngoại ngữ để tìm công việc khác, nếu không muốn quá phụ thuộc vào việc buôn bán online.

“Nhà mình cả 2 vợ chồng cũng bán hàng online đây, đúng là thời điểm này thì chẳng có gì đảm bảo thật. Thu nhập của bạn dùng để mua vàng hết thì chắc ông xã đi làm, lương cũng ổn thì cũng đỡ lo hơn. Có điều kiện thì nên đi học thêm ngoại ngữ, học chẳng bao giờ thừa, có sẵn kinh nghiệm làm ngân hàng rồi mà có thêm tiếng Trung nữa thì mình thấy lương cao lắm, cũng không khó xin việc đâu” - Một người khuyên.

“Cũng U40 và cũng đang bán hàng online nè mom, tầm này ai cũng hoang mang cả thôi. Bạn may mắn là còn có nhà, có kiến thức kỹ năng nghiệp vụ rồi, nên có thể vừa đi làm văn phòng lại, vừa buôn bán. Hơi vất vả chút nhưng bớt cảm giác chông chênh mơ hồ” - Một người gợi ý.

“Dành ra được 70-80 triệu/tháng để mua vàng thì là quá ổn rồi mom, việc tích góp để sau này mua đất hoặc mua thêm nhà cũng ok, chắc do bạn đang overthinking quá thôi. Nếu buôn bán mà đăng ký kinh doanh, nộp thuế đầy đủ, nói chung là làm đúng pháp lý, đúng luật thì không lo đâu. Thời thế nó khó khăn chung, người làm đúng mới là người có khả năng đi đường dài đấy” - Một người động viên.

Một điều quan trọng phải nhớ khi mua vàng tích sản

Gerard Do - Chuyên gia đầu tư, đồng thời là tác giả cuốn sách "Nguyên tắc cơ bản trong đầu tư" cho rằng về bản chất, vàng là một kênh trú ẩn chứ không hẳn là một kênh đầu tư. Vì vậy, anh khẳng định mua vàng tích sản thì được, còn mua vàng với tư duy đầu cơ - nghĩa là mua vào rồi bán ra để "ăn" phần chênh giá, thì không!

"Nếu bạn có một khoản tiền và đang không biết làm gì với nó, bạn có thể mua vàng và quên nó đi, nghĩa là bạn giữ vàng qua nhiều đợt biến động thì tài sản của bạn vẫn còn nguyên, bảo toàn được giá trị.

Nhưng nếu bạn mua vàng với tư duy đợi giá vàng lên rồi đem bán, tôi cho rằng đây là suy nghĩ rất tai hại, vì không có thị trường nào bền vững đi lên mà không đi xuống, đặc biệt là giá vàng đã tăng quá cao dạo gần đây càng làm cho thị trường này rủi ro hơn với các khoản đầu cơ ngắn hạn" - Anh Gerard Do nhấn mạnh.

Đừng quên đa dạng hóa danh mục tiết kiệm!

Với những người đang đều đặn để dành được một khoản tiền hàng tháng, việc phân bổ số tiền này vào các kênh khác nhau là việc quan trọng và vô cùng cần thiết. Dù là đầu tư hay tiết kiệm, thì "không bỏ hết trứng vào 1 giỏ" vẫn là nguyên tắc vàng.

Ngân sách có thể nhiều, có thể ít, chỉ cần đảm bảo danh mục được đa dạng là yên tâm "tiền đẻ ra tiền".

1 - Xây dựng quỹ dự phòng

Quỹ dự phòng đóng vai trò như một chiếc phao cứu sinh, bảo vệ bạn khỏi những biến động bất ngờ của cuộc sống. Bạn có thể cân nhắc cất khoản tiền dự phòng này vào các gói tiết kiệm ngắn hạn, khoảng 1 -2 tháng để tối ưu tỷ suất sinh lời, mà vẫn đảm bảo được tính thanh khoản cao: Có thể rút ra bất cứ khi nào có việc đột xuất, phát sinh.

2 - Đầu tư sinh lời

Sau khi đã xây dựng được khoản quỹ dự phòng tương đương 3-6 tháng tiền sinh hoạt phí cơ bản, bạn có thể cân nhắc phân bổ tiền vào các kênh đầu tư sinh lời an toàn như chứng khoán, chứng chỉ quỹ hoặc vàng.

Chứng khoán mang đến cơ hội tăng trưởng vốn hấp dẫn, nhưng đòi hỏi bạn phải có kiến thức và khả năng chấp nhận rủi ro. Trong khi đó, chứng chỉ quỹ là lựa chọn phù hợp cho những người muốn đa dạng hóa danh mục đầu tư nhưng lại chưa có nhiều kinh nghiệm, kiến thức. Còn vàng thì quá rõ rồi, là kênh trú ẩn an toàn trong giai đoạn kinh tế có nhiều biến động.

3 - Đầu tư cho bản thân

Đầu tư cho bản thân là khoản đầu tư mang lại lợi nhuận cao nhất và bền vững nhất. Đừng bao giờ tiếc tiền nâng cao kiến thức, kỹ năng và mở rộng mạng lưới quan hệ. Tham gia các khóa học chuyên môn, học ngoại ngữ, đọc sách, tham dự hội thảo, hoặc đơn giản là dành thời gian cho những hoạt động giúp bạn phát triển bản thân. Những khoản đầu tư này không chỉ giúp gia tăng thu nhập trong tương lai, mà còn mang lại các mối quan hệ chất lượng, sự tự tin và hạnh phúc trong cuộc sống.