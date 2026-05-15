Sống và làm việc ở Hà Nội mà chưa có nhà riêng, một trong những khoản chi đắt nhất chính là tiền thuê nhà và phí dịch vụ đi kèm (điện, nước, internet,...). Chuyện này không có gì lạ, và cách để “đỡ tiền nhà” mà đa số thường chọn là ở ghép - nếu còn độc thân, hoặc thuê nhà xa khu trung tâm 1 chút để ở riêng - nếu đã lập gia đình.

Tuy nhiên, cặp vợ chồng trong câu chuyện dưới đây thì khác. Mặc dù làm ở Hà Nội, nhưng cả 2 lại lựa chọn sống ở quê - cách công ty 40km. Điều này đồng nghĩa với việc hàng ngày, mỗi người phải đi lại tới 80km để đi làm. Chi tiêu hàng tháng bao gồm tiền đóng bảo hiểm, tiền sinh hoạt và 5 triệu để dành mua vàng là vừa hết tháng lương của 2 người.

Bảng chi tiêu do cô vợ đăng tải

Trong bài đăng của mình, cô viết: “Em năm nay 28 tuổi còn chồng 29 tuổi. Thu nhập của em 18 triệu/tháng ,chưa kể làm thêm được 1-2 triệu/tháng nhưng không cố định. Còn thu nhập của chồng em là 8 triệu/tháng, anh đưa em 7 triệu để lo sinh hoạt. Tài sản hiện có của vợ chồng em là gần 500 triệu tiết kiệm.

Hàng tháng em đưa mẹ chồng 5 triệu vì bà ở nhà chăm cháu và cũng nấu nướng cho cả nhà. 2 bé nhà em đều đang học ở quê, còn vợ chồng em thì đang làm ở Hà Nội.

Giờ mỗi ngày bọn em đi đi về về từ quê đến công ty là 40km 1 chiều, 80km 1 ngày thực sự rất mệt. Em muốn cho con ra Hà Nội để bố mẹ đi làm gần hơn và con được phát triển hơn nhưng lại sợ không đủ chi phí lo sinh hoạt. Còn cứ đi đi về về như bây giờ thì thực sự về đến nhà là không còn tha thiết gì nữa . Em đang suy nghĩ nhiều nhưng không biết làm sao cho phù hợp, vẫn bế tắc quá ạ” .

Trong phần bình luận của bài đăng, đa số mọi người đều cho rằng chi tiêu như hiện tại là khá hợp lý, không nên cắt giảm. Nếu muốn có dư hàng tháng, phương án duy nhất là cố gắng tăng thu nhập. Đồng thời, nhiều người cũng khuyên nên sống gần công ty, thời gian và công sức đi lại hàng ngày để dành làm thêm, kiếm tiền thì tối ưu hơn.

“Thu nhập 25 triệu mà con lại cần học can thiệp, ở Hà Nội thì tốn tiền thuê nhà nữa, sợ không đủ tiền sinh hoạt thật. Nhưng cứ đi làm 80km 1 ngày thì oải lắm, cũng không có sức mà làm thêm, học thêm để tăng thu nhập nữa. Nếu là mình thì ban đầu chỉ 2 vợ chồng chuyển ra thuê nhà Hà Nội thôi, con vẫn nhờ bà trông giúp, cuối tuần về với con. Bao giờ ổn định nhà cửa và có tìm cách tăng được thu nhập rồi đón con ra ở cùng, dù sao bé cũng đang quen học ở quê rồi. Chứ vợ chồng bạn chưa đến 30 tuổi, vẫn còn cơ hội phát triển mà dồn hết sức với thời gian cho việc đi lại hàng ngày thì phí” - Một người khuyên.

“Chi tiêu như thế này là tiết kiệm hết sức rồi, giờ chỉ còn cách bảo chồng cố gắng kiếm thêm thôi, chứ tính ra 1 mình mom đang gánh phần lớn chi tiêu hàng tháng rồi, mà còn đi lại vất vả thế nữa thì mệt thật” - Một người đồng tình.

“Mình vote 2 vợ chồng với con ra Hà Nội nhé. Ra Hà Nội sống thì chi phí sinh hoạt sẽ tăng, nhưng không mất nhiều thời gian như đi đi về về 80km thì tối đến bố mẹ có thời gian làm thêm, chơi cùng con. Chứ mình nói thật là mất tiền cho con học can thiệp, mà bố mẹ không có thời gian tương tác với con thì cũng khó lắm. Ra Hà Nội thời gian đầu thì bớt khoản 5 triệu để dành mua vàng đi cũng chẳng sao, quan trọng là mọi thứ tối ưu và đỡ vất vả hơn cho 2 vợ chồng” - Một người phân tích.

“Giờ muốn dễ đưa ra quyết định thì mình nghĩ bạn nên làm 1 bảng áng chừng chi phí khi cả nhà chuyển ra Hà Nội. Rồi so sánh với chi tiêu hiện tại khi ở quê cách công ty 40km. Xem ưu - nhược điểm từng lựa chọn thế nào rồi quyết định. Còn mình vẫn nghiêng về phương án ra Hà Nội, chứ đi làm 1 ngày hết 80km thì không còn sức làm gì nữa, tiết kiệm được chút tiền thuê nhà với sinh hoạt phí thì đổi lại là khó thăng tiến, khó tăng thu nhập ấy” - Một người gợi ý.

Chi phí cho chỗ ở nên chiếm bao nhiêu % thu nhập 1 tháng?

Trên thực tế, không có con số cố định cho tất cả, bởi mức chi này phụ thuộc vào thu nhập, nhu cầu, hoàn cảnh và cả thói quen sống của mỗi người. Tuy nhiên, theo nguyên tắc tài chính cá nhân được nhiều chuyên gia khuyến nghị: Chi phí nhà ở bao gồm tiền thuê nhà, điện nước, phí dịch vụ,... chỉ nên chiếm tối đa 30% tổng thu nhập hàng tháng .

Nếu vượt quá ngưỡng này, áp lực tài chính sẽ tăng lên. Bởi tiền thuê nhà không phải chi phí duy nhất hàng tháng. Chỉ riêng các khoản cố định như ăn uống, xăng xe, chăm sóc bản thân, hiếu hỉ, phát sinh,... cũng có thể chiếm thêm 40 - 50% thu nhập. Nếu dành quá nhiều tiền cho nơi ở, bạn sẽ rất dễ rơi vào tình trạng không còn dư để tiết kiệm hay dự phòng rủi ro.

Trong trường hợp mức 30% thu nhập hiện tại chưa đủ để đáp ứng kỳ vọng về không gian sống, giải pháp nên tính tới là tìm cách gia tăng thu nhập.

Thực tế, nhu cầu sống thoải mái hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu và chính đáng. Tuy nhiên, thay vì dành tới một nửa thu nhập chỉ để đổi lấy không gian sống như mong muốn, nhiều người lựa chọn nâng cấp kỹ năng, tìm thêm nguồn thu hoặc cải thiện công việc để tăng “sức chịu đựng tài chính” trước khi nâng cấp nơi ở. Khi thu nhập tăng lên, tỷ lệ chi cho nhà ở sẽ tự động trở nên dễ thở hơn mà không cần phải hy sinh các khoản tiết kiệm hay nhu cầu thiết yếu khác.

Nói cách khác, bài toán thuê nhà không chỉ nằm ở việc tìm một căn nhà rẻ hơn, mà còn là câu chuyện cân bằng giữa mức sống mong muốn và năng lực tài chính hiện tại. Một nơi ở tốt có thể giúp cải thiện chất lượng cuộc sống, nhưng sự thoải mái đó sẽ khó kéo dài nếu mỗi tháng đều phải sống trong cảm giác áp lực vì tiền bạc.