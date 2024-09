Các sao Việt mong mọi người bình an vượt qua cơn bão!

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 YAGI, nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Bắc hiện tại ghi nhận nhiều trận mưa lớn, sức gió giật cực mạnh. Trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip ghi lại tình hình thời tiết khắc nghiệt.

Để ứng phó với trận siêu bão mạnh nhất trong năm, hơn chục nghìn người đã phải sơ tán. Chứng kiến hình ảnh nhà cửa, cây cối đổ sập la liệt bởi sức công phá của cơn bão số 3, người dân trong nước đang cùng hướng về khu vực bị ảnh hưởng, cầu mong mọi người được bình an vượt cơn bão này.

Nhiều nghệ sĩ cũng đã liên tục cập nhật tình hình siêu bão và nhắn gửi mọi người cẩn thận giữ an toàn ngay thời điểm này. Trên trang cá nhân, Đen Vâu bày tỏ sự lo lắng cho người dân ở vùng bão: "Nghe tin tức mà sợ, mà thương. Mong người người nhà nhà bình an qua cơn bão dữ. Mong các cô chú anh chị đang trong nhiệm vụ chống bão sẽ luôn được an toàn. Việt Nam ơi cố lên". Tương tự, Diệu Nhi bày tỏ: "Mọi người đừng ra ngoài lúc mưa to gió lớn nha. Chờ đợi cơn bão đi qua, mong tất cả mọi người được bình an".

Minh Tú, Đăng Khôi, Thân Thúy Hà và nhiều sao Việt không khỏi lo lắng và cầu mong người dân sẽ an toàn trước trận siêu bão. Ca sĩ Đan Trường cũng xin phép dời lịch ra mắt sản phẩm mới trong thời điểm này.

Đen Vâu cầu mong bình an cho người dân và những người làm nhiệm vụ chống bão

Diệu Nhi cập nhật tình hình cơn bão trên trang cá nhân

Siêu mẫu Minh Tú cầu mong người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 được bình an

Gil Lê nhắn nhủ mọi người bảo vệ lẫn nhau và cầu mong bình an vô sự

Lam Trường bày tỏ sự lo lắng cho mọi người ở vùng bão

Ca sĩ Đan Trường quyết định dời thời điểm ra mắt sản phẩm trong lúc này

Đăng Khôi...

Thân Thúy Hà cùng nhiều nghệ sĩ cầu mong bình an tới mọi người

Sáng 7/9, bão YAGI đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến tất cả các khu vực ở Quảng Ninh, Hải Phòng. Trong đó, các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn, Bạch Long Vĩ... bị ảnh hưởng nặng nề nhất với sức gió khoảng cấp 13, cấp 14, giật cấp 15, cấp 16. Nhiều địa phương lân cận Quảng Ninh như: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình cũng đã có gió rất mạnh.

Theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử Quảng Ninh, trong đêm 6/9, TP. Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đã di dời 641 hộ với hơn 2.100 nhân khẩu đang sinh sống trong nhà yếu, thiếu kiên cố, ngư dân địa phương khác đang hoạt động vùng biển Móng Cái về các trụ sở UBND xã, phường, nhà văn hóa, trường học, các hộ dân có nhà kiên cố liền kề...

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, tính đến 5 giờ 30 ngày 7/9, các tỉnh, thành đã kiểm đếm, hướng dẫn cho 51.426 tàu/220.805 người để chủ động tránh trú; toàn bộ tàu thuyền đã vào nơi tránh trú. Các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Nghệ An và Quảng Bình đã cấm biển.

Đã sơ tán 47.151 người trên lồng bè, chòi canh nuôi thuỷ sản, trong các nhà yếu đến nơi an toàn (Quảng Ninh: 3.460 người; Hải Phòng: 18.762 người; Thái Bình: 21.510 người; Nam Định: 734 người; Ninh Bình: 2.685 người).

Diễn biến siêu bão YAGI liên tục được cơ quan chức năng cập nhật và khuyến cáo người dân tuyệt đối không cố ra ngoài lúc mưa to gió lớn.

Siêu bão YAGI gây ảnh hưởng diện rộng, nhiều tỉnh thành ở khu vực phía Bắc có mưa lớn, gió giật cực mạnh