Các Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật New Zealand hợp tác giáo dục với Việt Nam

Lần đầu tiên khối Học viện New Zealand có chuyến làm việc riêng tại Việt Nam

Từ ngày 29/3 đến ngày 05/4, phái đoàn bao gồm đại diện Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ) và tám Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật New Zealand lần đầu tiên có chuyến làm việc riêng với mục tiêu tăng cường trao đổi, hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái giáo dục tại Việt Nam. Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn đã gặp gỡ với đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo, giao lưu cùng một loạt các trường đại học và cao đẳng trong nước, tư vấn trực tiếp cho phụ huynh và học sinh thông qua năm sự kiện hội thảo du học New Zealand, đến thăm và hướng nghiệp cho học sinh các trường phổ thông tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, và Hà Nội.

Hệ thống học viện ứng dụng tại New Zealand đại diện cho một trong những mô hình đào tạo quan trọng trong hệ thống giáo dục New Zealand. Các học viện đào tạo đa dạng các bậc học từ chứng chỉ nghề, cao đẳng đến bậc cử nhân, và thạc sĩ, chủ yếu tập trung vào nhóm ngành ứng dụng như kinh tế - kinh doanh, quản lý nhà hàng - khách sạn - du lịch, chăm sóc sức khỏe, kỹ thuật và công nghệ thông tin, thiết kế sáng tạo, giảng dạy và công tác xã hội. Nhiều chương trình học của khối học viện được “đo ni đóng giày” dựa trên các ngành nghề đang thiếu hụt lao động tại New Zealand.

Tham gia đoàn công tác lần này có đại diện của cả hai khối: học viện công (thiên về đào tạo đa ngành), bao gồm các học viện Waikato Institute of Technology (Wintec), Manukau Institute of Technology (MIT), Unitec Institute of Technology, và học viện tư (tập trung vào một nhóm ngành mũi nhọn) bao gồm các học viện Le Cordon Bleu New Zealand, Whitecliffe College, Up Education, Pacific International Hotel Management School (PIHMS) và New Zealand Skills and Education Group (NZSEG).

Thêm học bổng dành cho sinh viên Việt Nam

Song song với hoạt động kết nối giáo dục, các học viện New Zealand cũng đang tăng cường các hỗ trợ dành cho sinh viên Việt Nam. Các học viện công lập cấp học bổng khuyến học trị giá từ 3.000 - 5.000 đô New Zealand (tương đương 45 - 75 triệu Việt Nam đồng) cho các sinh viên đáp ứng yêu cầu đầu vào và được nhận thư mời nhập học. Trong khi đó, các học viện tư có các suất học bổng đa dạng cho các chương trình cử nhân và thạc sĩ, trị giá từ 3.000 đô New Zealand lên đến 25-35% học phí. Mức học phí tại các học viện New Zealand dao động từ 25.000 - 30.000 đô New Zealand / năm (tương đương 375 - 450 triệu Việt Nam đồng/năm).

Từ tháng 8/2025, khối học viện công New Zealand đã công bố điều chỉnh điều kiện đầu vào dành cho học sinh Việt Nam, cho phép xét tuyển thẳng học sinh tốt nghiệp THPT với điểm trung bình lớp 12 từ 7.0 trở lên ở ít nhất bốn môn liên quan, thay vì phải hoàn thành năm nhất đại học Việt Nam như trước đây.

Mở rộng quyền lợi làm việc sau tốt nghiệp cho sinh viên bậc nghề

Các sinh viên quốc tế theo học bậc cử nhân và và thạc sĩ tại các học viên đều được hưởng chính sách ưu đãi của chính phủ New Zealand về quyền lợi làm việc trong khi học và sau tốt nghiệp. Cụ thể, sinh viên được làm thêm lên đến 25 giờ một tuần trong quá trình học và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Sau tốt nghiệp, các sinh viên hoàn thành bậc cử nhân và thạc sĩ được ở lại New Zealand 3 năm để tích lũy kinh nghiệm làm việc.

Mới đây, Cục Di trú New Zealand cũng đã công bố Visa Làm việc ngắn hạn cho người mới tốt nghiệp (Short term Graduate Work Visa) cho phép sinh viên quốc tế sau khi hoàn thành các bậc học chứng chỉ nghề (Level 5-7) được ở lại New Zealand làm việc tối đa 6 tháng, tạo cơ hội tìm việc và chuyển đổi sang dạng Visa Làm việc do người sử dụng lao động bảo lãnh (Accredited Employer Work Visa) nếu phù hợp.

Với chuyến thăm của các Học viện Kinh doanh, Công nghệ và Kỹ thuật, cùng những cập nhật mới về chính sách học bổng và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp, New Zealand tiếp tục khẳng định mạnh mẽ cam kết đồng hành và chào đón sinh viên Việt Nam.