Các cặp đôi có duyên bất ngờ nhất Kbiz: Ghép đôi nhiều lần đến khó tin, có nhiều "hint" thế này sao chưa về chung nhà?

Showbiz Hàn luôn tồn tại những mối nhân duyên kì lạ trên mản ảnh, giả dụ như việc giữa muôn vàn trai xinh gái đẹp, các diễn viên lại có cơ hội được làm việc cùng nhau không chỉ một mà tới hai, ba lần. Chính cơ duyên hiếm có này khiến khán giả vừa nhiệt tình "ship" họ trong phim mà ở ngoài đời, các "thuyền viên" cũng mạnh mẽ mong "tàu sẽ cập bến". Cùng điểm danh lại một số cặp đôi duyên kì ngộ rất được lòng công chúng Hàn Quốc.

1. Lee Seung Gi - Suzy

Lee Seung Gi và Suzy, chàng là anh rể quốc dân danh tiếng lẫy lừng, nàng mang vẻ đẹp tình đầu khiến cả Đại Hàn rung động, không ngoa khi nói GiZy chính là cặp đôi "quốc dân" trong mơ của mọi khán giả. Cả hai chính thức nên duyên trong bộ phim "Gu Family Book" (2013) và tạo được tiếng vang lớn, 6 năm sau đó Seung Gi và Suzy tiếp tục chinh phục trái tim mọt phim Hàn Quốc bằng siêu phẩm mang tên "Vagabond".

Sau "Gu Family Book", Lee Seung Gi tiếp tục nên duyên màn ảnh với tình đầu quốc dân Suzy trong siêu phẩm "Vagabond".

Không chỉ diễn xuất ăn ý và tạo được phản ứng hóa học đỉnh cao trong phim, ở ngoài đời Seung Gi và Suzy cũng vô cùng thân thiết. Cả hai đều từng tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho đối phương khi quay "Vagabond", Suzy cũng nhiều lần đăng hình chụp chung với anh chàng Seung Gi trên Instagram cá nhân mặc dù trước đây đối với các bạn diễn khác, nàng mỹ nhân rất dè dặt làm điều đó.

Có thể khẳng định, hiếm có cặp đôi nào được khán giả yêu thích từ trong phim cho đến ngoài đời và mong thành đôi như Seung Gi và Suzy.

Bộ đôi cực thân thiết từ trong phim cho đến ngoài đời.

Lee Seung Gi là nam diễn viên hiếm hoi thường xuyên xuất hiện trên Instagram của mỹ nhân họ Bae.

2. Hyun Bin - Son Ye Jin

Không phải ngẫu nhiên mà nam tài tử Hyun Bin và mỹ nhân họ Son lại được người hâm mộ khắp châu Á ghép cặp mạnh mẽ như thế. Được biết, trước khi được yêu thích cuồng nhiệt bằng vai diễn "anh quân nhân - chị tổng tài" đình đám trong "Crash Landing On You", Hyun Bin và Son Ye Jin từng có cơ hội làm việc với nhau trong "The Negotiation".

Chính nhờ lần hợp tác trước này mà khi cả hai hóa thân vào cặp đôi tưởng có duyên mà không có phận Ri Jung Hyuk - Son Ye Ri, phản ứng hóa học bùng nổ của BinYe đã tạo được tiếng vang lớn.

Màn kết hợp ăn ý của bộ đôi giúp "Hạ cánh nơi anh" trở thành siêu phẩm phim truyền hình trong năm 2020.

Ở ngoài đời, Hyun Bin và Ye Jin cũng liên tục dính phải nghi vấn hẹn hò khi được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở một địa điểm, đi siêu thị mua đồ ăn giống hệt như các cặp đôi ngoài đời thật. Tuy rằng công ty chủ quản đều đã mạnh mẽ bác bỏ nghi vấn hẹn hò của cả hai, Hyun Bin cũng đang dính nghi án quay lại với tình cũ Kang So Ra nhưng Hyun Bin - Ye Jin vẫn là cặp đôi được khán giả mong ngóng "về chung một nhà" nhất showbiz.

Instagram của hai diễn viên luôn ngập tràn hình ảnh của nhau.

Cả hai dấy lên nghi vấn hẹn hò cực mạnh khi xuất hiện cùng nhau nhiều lần.

3. Park Seo Joon - Hwang Jung Eum

Nếu như Hwang Jung Eum được ví von như nữ hoàng bảo chứng rating khi hầu như tác phẩm nào của cô nàng cũng tạo được thành công lớn thì Park Seo Joon lại xem như "bậc thầy" trong việc lựa chọn kịch bản. Bởi vậy, dĩ nhiên màn "song kiếm hợp bích" của Park Seo Joon và Hwang Jung Eum trong hai tác phẩm "Kill Me Heal Me" và "She Was Pretty" đều trở thành chủ đề bán tán sốt xình xịch với mọt phim xứ Hàn.

Park Seo Joon và Hwang Jung Eum là một trong những cặp đôi huyền thoại với mọt phim Hàn Quốc.

Suốt một thời gian dài, chủ đề "Liệu Seo Joon có phải lòng Jung Eum hay không" từng là "siêu chủ đề" được bình luận và bàn tán rôm rả trên Pann, lượng yêu thích cặp đôi cũng vô cùng lớn. Mọi chuyện chỉ chính thức hóa thành hư vô khi Hwang Jung Eum thông báo kết hôn vào năm 2016.

Hai chị em được "ship" nhiệt tình từ trong phim cho đến ngoài đời.

4. Kim Soo Hyun - IU

Cặp đôi "đỉnh cao lưu lượng" Kim Soo Hyun và IU từng có cơ hội được làm bạn diễn của nhau trong 2 tác phẩm "Dream High" và "The Producer". Nếu tính thêm màn cameo vô cùng hoành tráng của Kim Soo Hyun trong "Hotel De Luna" thì đây là lần thứ 3, mỹ nam họ Kim nên duyên cùng nữ hoàng nhạc số trên màn ảnh.

"Chị Nguyệt" và "cụ giáo" từng nên duyên màn ảnh với nhau tận 3 lần.

Không chỉ rất được yêu thích trong phim mà ở cả ngoài đời, Kim Soo Hyun và IU đều là bạn bè thân thiết. Mối quan hệ gắn bó của cả hai bắt đầu từ khi tham gia "Dream High" và từ đó đến giờ, dàn diễn viên vẫn thường xuyên xuất hiện ủng hộ nhau dưới tư cách bạn bè. Bên cạnh Suzy, IU có lẽ chính là nữ ca sĩ mà người hâm mộ mong ngóng Soo Hyun thành đôi nhất.

Kim Soo Hyun cất công đến phim trường "Hotel De Luna" để ủng hộ IU.

5. Kim Soo Hyun - Suzy

"Dream High" không chỉ là bước đệm hoàn hảo để Kim Soo Hyun và Suzy một bước thành sao mà bộ phim này còn là khởi nguồn của cặp đôi được mệnh danh là "huyền thoại" trong làng Kbiz. Có thể khẳng định, dù mỹ nhân Suzy và "cụ giáo" Kim Soo Hyun có thành đôi với rất nhiều nam/ nữ tài tử trên màn ảnh Hàn đi chăng nữa thì cặp đôi Go Hye Mi - Song Sam Dong trong "Dream High" vẫn mãi là "tình đầu" của rất nhiều khán giả Hàn Quốc và châu Á.

Cả hai không chỉ được đánh giá là ăn ý và hợp nhau không tưởng trong từng cảnh quay mà ở ngoài đời, Soo Hyun cũng nhiều lần dính nghi vấn phải lòng cô bạn thân Suzy. Được biết, tin đồn này bắt đầu hình thành từ khi Soo Hyun và Suzy hợp tác đóng quảng cáo cùng nhau, Suzy còn trở thành cameo trong tác phẩm "My love from the star" đình đám của Kim Soo Hyun. Cho đến nay, Kim Soo Hyun - Suzy vẫn được xem là "chiến thuyền" mạnh mẽ nhất, đặc biệt là khi cả hai vẫn cô đơn lẻ bóng.

Nhờ sức hút quá lớn, cặp đôi thường xuyên đóng cùng CF quảng cáo.

6. Jung Yong Hwa - Park Shin Hye

Trước khi nên duyên cùng Jung Yong Hwa trong "Heartstrings", Park Shin Hye cùng với giọng ca chính CNBlue từng trở thành "cặp đôi màn ảnh đẹp nhất" trong "You're beautiful".

Cả hai hợp tác ăn ý qua nhiều tác phẩm.

Với màn hợp tác ăn ý trong cả hai tác phẩm, Yong Hwa và Shin Hye từng dính nghi án hẹn hò ở ngoài đời. Được biết, cặp đôi thường xuyên có những hành động ủng hộ cổ vũ lẫn nhau trên phim trường, người hâm mộ cũng cho biết "chemistry" không phải dạng vừa của Yong Hwa và Shin Hye xuất phát từ chính sự thân thiết và gắn bó ngoài đời. Jung Yong Hwa cũng "chàng rể" được lòng khán giả nhất khi ghép cặp với "lọ lem" Park Shin Hye.

Ngoài đời cặp đôi cũng thường xuyên dính nghi vấn hẹn hò.

7. Lee Dong Wook - Yoo In Na

Nhờ màn phối hợp làm nên huyền thoại trong "Goblin" mà cặp đôi "chị chủ quán gà - thần chết" Yoo In Na và Lee Dong Wook tiếp nên duyên ở bộ phim "Touch Your Heart". Có lẽ hiếm có cặp đôi nào mà từ fan đến non-fan đều hết lòng ủng hộ và ghép cặp như bộ đôi Dong-Na.

Thêm một "cặp đôi vàng của làng fan-ship" mang tên Dong-Na. Hiếm có cặp nào mà từ fan đến non-fan đều mong ngóng hẹn hò ngoài đời như bộ đôi này.

Theo khán giả, chính nhờ lối diễn "diễn như không diễn" của bộ đôi nên dù "Touch Your Heart" hay "Goblin" đã kết thúc từ lâu, Lee Dong Wook và Yoo In Na vẫn được người hâm mộ ghép cặp nhiệt tình ở ngoài đời. Được biết, tin đồn hẹn hò của cả hai cũng từng râm ran xuất hiện khi "Touch Your Heart" kết thúc tuy nhiên cho đến nay vẫn chưa có chứng cứ cụ thể khẳng định cặp đôi hẹn hò.

Cả hai nhiều lần dính nghi án hẹn hò bởi hành động lẫn cử chỉ đều quá "tình".

8. Lee Dong Wook - Lee Da Hae

Nếu nhắc đến bạn diễn ăn ý nhất của Lee Dong Wook, khán giả không ai có thể quên được nàng mỹ nữ Lee Da Hae. Cả hai từng hợp tác qua nhiều tác phẩm như "My Girl","Hotel King" và đạt được thành công nhất định. Lee Da Hae còn từng hơn một lần khẳng định, sự nổi tiếng của cô nàng gắn liền với tên tuổi chàng "thần chết" Lee Dong Wook.

Lee Dong Wook và Lee Da Hae chắc chắn là cặp đôi thời thơ ấu của rất nhiều người.

Người "đẩy thuyền" bộ đôi còn từng truyền nhau một câu chuyện, đó là khi tham gia "Hotel King" nhân vật Lee Dong Wook thủ vai có một phân cảnh viết thư tay cực kì cảm động cho người con gái mình yêu (do Lee Da Hae thủ vai). Để cảnh diễn thêm phần chân thực, Lee Dong Wook đã thực sự viết thư tay cho Lee Da Hae và điều này khiến nữ diễn viên vô cùng cảm động.

Cho đến ngày nay, bộ đôi DongDa vẫn cực nổi tiếng trong giới mọt phim Hàn Quốc và được đề cử nhiệt liệt trong bảng vàng "các cặp đôi được yêu thích nhất màn ảnh xứ Hàn".

Lee Dong Wook quả thật rất biết tương tác với bạn diễn nữ, với người đẹp nào anh cũng rất ngọt ngào và chu đáo.