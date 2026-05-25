Năm học 2025-2026 sắp khép lại nhưng tại Trường THPT Chu Văn An (phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk ), nhiều giáo viên vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng vì sao trong năm học trước (2024-2025), tập thể, các tổ chuyên môn và cả hiệu trưởng bị hạ thi đua, cắt khen thưởng.

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Lê Văn Kiệt - Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An cho biết, điều khiến ông trăn trở nhất là đến nay nhà trường vẫn chưa được chỉ rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến việc bị hạ mức thi đua.

Theo vị hiệu trưởng này, năm học 2024-2025, Trường THPT Chu Văn An là một trong ba đơn vị của Cụm thi đua số 2 (gồm 12 trường) được bình xét hoàn thành tốt nhiệm vụ và đề xuất khen thưởng. Thế nhưng Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk lại xếp loại của tập thể nhà trường “hoàn thành nhiệm vụ”.

Không chỉ tập thể nhà trường bị hạ mức thi đua, nhiều tổ chuyên môn cũng bị cắt đề xuất khen thưởng. Cá nhân ông Lê Văn Kiệt cũng bị hạ từ mức “hoàn thành tốt nhiệm vụ” xuống “hoàn thành nhiệm vụ”.

Ông Lê Văn Kiệt thông tin thêm, năm học 2024-2025, nhà trường không có cán bộ, giáo viên vi phạm kỷ luật, không xảy ra vụ việc gì. Trong khi đó, học sinh của trường đạt nhiều kết quả tích cực như tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao, thành tích chung xếp thứ 6 toàn tỉnh; học sinh đạt tổng cộng 25 giải học sinh giỏi các cấp. Theo ông Kiệt, đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng và cống hiến của cả tập thể nhà trường.

Trước việc bị hạ thi đua, Trường THPT Chu Văn An đã hai lần gửi tờ trình đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk xem xét, làm rõ nguyên nhân, khuyết điểm để nhà trường sửa chữa, rút kinh nghiệm.

Tuy nhiên, đến lần gửi văn bản thứ hai, Sở mới có phản hồi. Nội dung trả lời cho biết kết quả xếp loại được thông qua tại cuộc họp lãnh đạo mở rộng với 13/13 phiếu thống nhất xếp trường ở mức “hoàn thành nhiệm vụ”. Dù vậy, theo lãnh đạo nhà trường, văn bản phản hồi vẫn chưa nêu cụ thể tập thể hay cá nhân mắc thiếu sót, khuyết điểm gì dẫn đến việc bị hạ thi đua.

“Giáo viên rất băn khoăn vì suốt một năm nỗ lực phấn đấu nhưng cuối cùng lại bị hạ thi đua, cắt khen thưởng mà không được chỉ rõ nguyên nhân. Khi không biết khuyết điểm ở đâu để sửa chữa, nhiều giáo viên lo ngại tình trạng tương tự có thể tiếp tục lặp lại trong đợt xét thi đua năm học 2025-2026”, ông Lê Văn Kiệt chia sẻ.