Mới đây, thông tin ca sĩ Tuấn Ngọc và vợ là ca sĩ Thái Thảo đã chính thức ly hôn sau hơn 20 năm chung sống khiến nhiều người bất ngờ. Theo Thanh Niên đưa tin cặp đôi chính thức không còn là vợ chồng từ ngày 17/7/2025 theo phán quyết của Tòa Thượng thẩm bang California (Mỹ).

Theo hồ sơ tòa án, Thái Thảo là người đệ đơn ly hôn với lý do giữa hai vợ chồng tồn tại những khác biệt không thể dung hòa, dẫn đến tình trạng ly thân và đổ vỡ hôn nhân.

Tuấn Ngọc - Thái Thảo.

Tuấn Ngọc sinh năm 1947, là một trong những giọng ca nam tiêu biểu của dòng nhạc trữ tình. Ông xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật có cha là nghệ sĩ Lữ Liên, các anh chị em đều là những giọng ca quen thuộc của tân nhạc Việt như Bích Chiêu, Anh Tú, Khánh Hà, Thúy Anh, Lan Anh, Lưu Bích.

Sau khi định cư tại Mỹ, Tuấn Ngọc tiếp tục khẳng định vị trí trong làng nhạc hải ngoại. Tên tuổi ông gắn liền với nhiều ca khúc như Riêng một góc trời , Chiều nay không có em , Tình bơ vơ , Cỏ úa … Ở tuổi U80, Tuấn Ngọc vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và được đánh giá là giọng ca có độ bền hiếm có qua nhiều thập kỷ.

Thái Thảo sinh năm 1961, là con gái của cố nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng, đồng thời là cháu ruột của danh ca Thái Thanh. Bà từng hoạt động ca hát tại hải ngoại với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế. Thái Thảo và Tuấn Ngọc quen biết nhau trong quá trình cùng biểu diễn và chính thức kết hôn vào năm 2003.

Sau khi lập gia đình, Thái Thảo dần rút lui khỏi sân khấu để chăm lo cuộc sống gia đình, trở thành người bạn đời và hậu phương thầm lặng của Tuấn Ngọc trong nhiều năm. Cặp đôi có với nhau ba người con và luôn giữ đời sống riêng tư kín tiếng trước truyền thông.

Trong mắt công chúng, Tuấn Ngọc và Thái Thảo từng được xem là một trong những cặp đôi nghệ sĩ gắn bó bền bỉ của làng nhạc hải ngoại. Việc ly hôn sau hơn 30 năm chung sống khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối, song cũng nhận được sự tôn trọng khi cả hai lựa chọn giải quyết trong im lặng, văn minh và đúng pháp luật.