Ca sĩ Quang Hà cùng nhiều nghệ sĩ góp mặt tại Lễ hội Trái cây, ẩm thực Lâm Sơn lần II

Chỉ còn hơn một tuần nữa, xã Lâm Sơn (Khánh Hòa) sẽ bước vào Lễ hội Trái cây, ẩm thực lần thứ II. Bên cạnh không gian trưng bày nông sản, trải nghiệm nhà vườn, đêm nhạc diễn ra tối 18/7 được xem là một trong những điểm nhấn đáng chú ý của lễ hội năm nay.

Ca sĩ Quang Hà cùng nhiều nghệ sĩ trẻ sẽ tham gia Lễ hội Trái cây, ẩm thực xã Lâm Sơn lần II

Theo ban tổ chức, chương trình nghệ thuật sẽ có sự góp mặt của ca sĩ Quang Hà cùng các nghệ sĩ Nguyễn Kiều Oanh, Ôn Vĩnh Quang, Trương Thùy Dương, Quốc Phú, Đình Thụy, Ngô Thái Bảo, Trọng Nhân và Tô Thùy mang đến nhiều tiết mục đa dạng màu sắc. Trong đó, ca sĩ Quang Hà là gương mặt được nhiều khán giả chờ đợi với loạt ca khúc quen thuộc và nhiều năm hoạt động trên các sân khấu lớn.

Trong ba ngày diễn ra sự kiện, khu vực lễ hội sẽ quy tụ các gian hàng giới thiệu trái cây, nông sản đặc trưng, sản phẩm OCOP cùng các workshop làm vòng tay, trang trí túi vải đậm dấu ấn Lâm Sơn. Không thể thiếu trong lễ hội là các gian hàng ẩm thực với nhiều món ăn đặc sản.

Ngoài các hoạt động tại sân khấu trung tâm, nhiều chương trình trải nghiệm sẽ được tổ chức trực tiếp tại các nhà vườn như tour tham quan vườn cây, trò chơi đoán trọng lượng trái cây, truy tìm trái cây đặc biệt... Người tham gia còn có cơ hội nhận những phần quà lưu niệm của lễ hội.

Lâm Sơn nổi tiếng với các vườn cây ăn trái

Theo thống kê năm 2025, toàn xã Lâm Sơn có hơn 620 ha cây ăn quả với các loại cây chủ lực như sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi da xanh, xoài... Theo ông Nguyễn Hoàng Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Sơn, lễ hội không chỉ là dịp quảng bá nông sản địa phương mà còn góp phần giới thiệu hình ảnh Lâm Sơn như một điểm đến mới của du lịch sinh thái tại Khánh Hòa. Thông qua sự kiện, địa phương kỳ vọng tăng cường kết nối giữa người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, mở rộng đầu ra cho nông sản, đồng thời từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Đến nay, các hạng mục về sân khấu, gian hàng, công tác truyền thông, an ninh, giao thông và vệ sinh môi trường đang triển khai đúng kế hoạch. Chính quyền địa phương cùng người dân đang hoàn thiện những khâu cuối cùng để sẵn sàng đón du khách.

Diễn ra đúng thời điểm nhiều loại trái cây bước vào vụ thu hoạch, Lễ hội trái cây, ẩm thực Lâm Sơn là dịp để du khách khám phá một góc khác của Khánh Hòa, bên cạnh những hành trình quen thuộc. Từ tham quan nhà vườn, thưởng thức đặc sản địa phương đến đêm nhạc ngoài trời quy tụ nhiều nghệ sĩ, lễ hội hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị trong mùa hè này.