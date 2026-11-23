Ca sĩ Hoàng Y Nhung trong MV "Yên Tử Huyền Ca". Ảnh: NVCC

Chọn cho mình một lối đi riêng, tĩnh tại và sâu sắc hơn trên con đường nghệ thuật, ca sĩ Hoàng Y Nhung chính thức ra mắt dự án âm nhạc "Yên Tử Huyền Ca". Không đơn thuần là một sản phẩm giải trí, MV là thước phim âm nhạc ghi lại hành trình hành hương đầy cảm xúc của nữ ca sĩ tại non thiêng Yên Tử, đồng thời là lời tri ân Phật hoàng Trần Nhân Tông, vị vua anh hùng của nhà Trần, và lịch sử hào hùng của dân tộc.

Từ một câu ca dao đến hành trình bộ hành lên Yên Tử

Dự án "Yên Tử Huyền Ca" được thai nghén từ năm 2025, khi Hoàng Y Nhung tạm lắng lại để sống chậm và tìm hiểu nhiều hơn về văn hóa, lịch sử dân tộc. Tình cờ đọc được câu ca dao quen thuộc "Trăm năm tích đức tu hành / Chưa về Yên Tử chưa thành quả tu", cô nảy ra mong muốn phải một lần đặt chân đến vùng đất gắn liền với Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Hành trình lên đỉnh non thiêng Yên Tử trong MV. Ảnh: NVCC

Không chọn cách di chuyển dễ dàng, nữ ca sĩ quyết định bộ hành từ chân núi lên đỉnh Yên Tử để tự mình trải nghiệm con đường mà các bậc tiền nhân từng đi qua. Chia sẻ về chuyến đi mang tính bước ngoặt này, Hoàng Y Nhung bộc bạch: "Trong từng bước chân, tôi muốn được chiêm nghiệm về hành trạng của người xưa".

MV là lời tri ân Phật hoàng Trần Nhân Tông. Ảnh: NVCC

"Tôi tự hỏi, ngày xưa khi mọi thứ còn thiếu thốn và gian khó hơn rất nhiều, các bậc tiền nhân đã phải có nghị lực và tâm nguyện lớn lao đến nhường nào để làm nên những điều vĩ đại. Mỗi bước chân trên Yên Tử cũng là một lần tôi quay về soi rọi chính mình, để biết khiêm nhường hơn, biết trân trọng những giá trị mà người đi trước đã để lại", nữ ca sĩ chia sẻ thêm.

Vẻ đẹp trầm mặc trên đỉnh Yên Tử được thu vào ống kính. Ảnh: NVCC

Giữa không gian núi rừng thanh tịnh, những cảm xúc trong hành trình trở thành nguồn cảm hứng để cô chắp bút sáng tác ca khúc "Yên Tử Huyền Ca", ngợi ca cuộc đời Phật hoàng Trần Nhân Tông.

Sợi dây kết nối với vị vua anh hùng

Trần Nhân Tông là vị vua thứ ba của nhà Trần, người lãnh đạo quân dân Đại Việt hai lần đánh thắng quân Nguyên Mông, sau đó rời ngai vàng lên Yên Tử và lập ra Thiền phái Trúc Lâm. Trong quá trình tìm hiểu về ông, Hoàng Y Nhung thấy mình có vài điểm gần gũi thú vị: cô mang họ Trần, nghệ danh có chữ "Hoàng". Phật hoàng chọn Yên Tử làm nơi gắn bó, còn cô, sau những biến cố, từng tìm về núi rừng Măng Đen để sống chậm và nhìn lại bản thân. Những liên tưởng nhỏ ấy giúp cô thêm kính trọng nhân vật lịch sử này và thể hiện ca khúc bằng cảm xúc chân thật nhất.

Hoàng Y Nhung tự sáng tác ca khúc "Yên Tử Huyền Ca". Ảnh: NVCC

Là một nghệ sĩ, Hoàng Y Nhung hiểu rõ sức hút của thị trường nhạc trẻ. Tuy nhiên, cô quyết định dành một phần hành trình nghệ thuật của mình cho những ca khúc về lịch sử, văn hóa truyền thống và những giá trị nhân văn của Phật giáo.

Nữ ca sĩ dành một phần hành trình nghệ thuật cho những ca khúc về lịch sử, văn hóa truyền thống và những giá trị nhân văn của Phật giáo. Ảnh: NVCC

Nói về lựa chọn này, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi không nghĩ mình có thể làm được điều gì quá lớn lao. Chỉ mong bằng khả năng nhỏ bé của mình, tôi có thể góp một phần để những câu chuyện lịch sử, những con người vĩ đại được tiếp tục nhắc nhớ qua âm nhạc. Nếu một ca khúc có thể khiến ai đó tò mò tìm hiểu về lịch sử, muốn một lần đến Yên Tử, với tôi đó đã là một niềm hạnh phúc tột cùng".

MV tái hiện tinh thần lịch sử hào hùng của dân tộc. Ảnh: NVCC

Đưa cả ê-kíp lên Yên Tử bấm máy

Để có những thước phim chân thực và hùng vĩ, Hoàng Y Nhung quyết định đưa toàn bộ ê-kíp lên non thiêng Yên Tử. Lịch trình di chuyển liên tục, địa hình đồi núi hiểm trở và thời gian bấm máy eo hẹp tạo ra không ít thử thách, đặc biệt với những thành viên lần đầu đến đây.

Toàn bộ ê-kíp được đưa lên Yên Tử để bấm máy. Ảnh: NVCC

Bằng tinh thần đồng lòng và sự hỗ trợ nhiệt thành từ Ban quản lý Di tích Yên Tử, MV đã được hoàn thiện trọn vẹn, thu vào ống kính vẻ đẹp trầm mặc, linh thiêng của đất trời.

Địa hình đồi núi hiểm trở và thời gian bấm máy eo hẹp là thử thách lớn với ê-kíp. Ảnh: NVCC

Một cảnh quay trong MV "Yên Tử Huyền Ca". Ảnh: NVCC

Với Hoàng Y Nhung, "Yên Tử Huyền Ca" không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà là dấu mốc quan trọng trên hành trình sống và làm nghề. Ca khúc được sinh ra từ lòng biết ơn, với khát vọng lưu giữ cội nguồn văn hóa, để lại một di sản tinh thần nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho thế hệ mai sau.

Khoảnh khắc hoàng hôn trên non thiêng trong MV. Ảnh: NVCC