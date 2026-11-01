Ca sĩ Đinh Hiền Anh mất gần 3 năm chờ đợi một bài hát, nghẹn ngào khi thực hiện MV "Áo dài người Việt"

Ngày 31/10, ca sĩ Đinh Hiền Anh chính thức giới thiệu MV "Áo dài người Việt", đánh dấu sự trở lại với một dự án âm nhạc được đầu tư công phu sau gần 3 năm kể từ bộ đôi album Dòng chảy miền thương nhớ và Lời ca đất nước.

Đằng sau sản phẩm lần này là sự kết hợp giữa nhạc sĩ Đông Thiên Đức, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh và đạo diễn Trần Xuân Chung. Không lựa chọn cách thực hiện một MV với nhiều bối cảnh hay kỹ xảo phức tạp, nữ ca sĩ đặt trọng tâm vào âm nhạc, giọng hát và vẻ đẹp của trang phục truyền thống Việt Nam. Đặc biệt, trong quá trình ghi hình cùng dàn nhạc giao hưởng, Đinh Hiền Anh từng xúc động đến mức ê-kíp phải tạm dừng vài phút để cô lấy lại bình tĩnh.

Đinh Hiền Anh mất gần 3 năm chờ đợi một ca khúc xứng đáng

Với Đinh Hiền Anh, "Áo dài người Việt" không đơn thuần là một sản phẩm đánh dấu sự trở lại. Nữ ca sĩ cho biết cô đã dành thời gian chờ đợi một sáng tác thực sự phù hợp với định hướng nghệ thuật và tình cảm mình muốn truyền tải.

Cơ duyên đến khi cô tiếp cận ca khúc do nhạc sĩ Đông Thiên Đức sáng tác. Đinh Hiền Anh đặc biệt yêu thích tác phẩm và quyết định sở hữu bản quyền độc quyền để thực hiện dự án. Nữ ca sĩ gọi tà áo dài là một người bạn "tri kỷ", bởi trong cảm nhận của cô, trang phục truyền thống này gắn liền với vẻ đẹp dịu dàng, sự kiên cường và khí chất của phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Từ tình cảm ấy, cô mong muốn thực hiện một sản phẩm âm nhạc không chỉ tôn vinh vẻ đẹp bên ngoài của áo dài mà còn truyền tải những giá trị văn hóa và tinh thần ẩn chứa phía sau. Đinh Hiền Anh chia sẻ đây là bài hát cô "rất tâm huyết, rất yêu thích". Điều nữ ca sĩ mong đợi không phải những con số thành tích mà là việc khán giả yêu mến, ghi nhớ giai điệu và cảm nhận thêm vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam.

Ca khúc của Đông Thiên Đức sử dụng nhiều hình ảnh giàu tính biểu tượng, từ lịch sử, thiên nhiên đến vẻ đẹp của người phụ nữ. Hình ảnh áo dài được đặt trong mạch cảm xúc về những thăng trầm của dân tộc, trở thành biểu tượng của sự bền bỉ, lòng bao dung và khả năng vượt qua mất mát.

Để thể hiện tác phẩm, Đinh Hiền Anh lựa chọn lối hát kết hợp kỹ thuật dân gian trữ tình với cách xử lý mang màu sắc âm nhạc hàn lâm. Nữ ca sĩ chú trọng việc nhả chữ, luyến láy và giữ sự rõ ràng của ca từ, nhằm giúp người nghe cảm nhận được nội dung bài hát.

Lần đầu hợp tác với Đông Thiên Đức, nhạc trưởng Đồng Quang Vinh lựa chọn cách phối khí đặc biệt

Một trong những điểm đáng chú ý của "Áo dài người Việt" nằm ở phần hòa âm, phối khí do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh đảm nhận. Đây là lần đầu tiên anh hợp tác cùng nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Dù chưa từng làm việc chung trước đó, cả hai sớm tìm được sự đồng điệu trong cách tiếp cận tác phẩm.

Đồng Quang Vinh gọi phương pháp phối khí của mình là "giao hưởng hóa dân tộc". Theo đó, những nhạc cụ truyền thống như sáo trúc, đàn bầu, đàn T'rưng, đàn tranh, đàn tỳ bà và đàn nguyệt được kết hợp cùng hệ thống nhạc cụ giao hưởng phương Tây, trong đó có violin, cello và bộ gỗ giao hưởng.

Thay vì để một nhóm nhạc cụ đóng vai trò nền cho nhóm còn lại, bản phối được xây dựng để các âm sắc có sự tương tác và bổ trợ lẫn nhau. Chẳng hạn, tiếng đàn bầu được đặt cạnh âm sắc trầm của cello, trong khi sáo trúc kết hợp với bộ gỗ giao hưởng. Cách xử lý này tạo nên những lớp âm thanh đan xen giữa truyền thống và hiện đại.

Để hoàn thiện bản phối, Đồng Quang Vinh dành nhiều thời gian xây dựng tổng phổ, sau đó tách thành những bản phân phổ cho từng bè nhạc cụ. Theo thông tin từ ê-kíp, nhạc trưởng đã nhiều lần chỉnh sửa, thậm chí bỏ đi các bản thảo chưa đạt yêu cầu trước khi hoàn thiện tác phẩm.

Với anh, điều quan trọng không chỉ là đưa các nhạc cụ truyền thống vào một bản phối giao hưởng, mà còn phải tạo được sự cân bằng để mỗi nhạc cụ đều có không gian thể hiện. Nhạc trưởng cũng đánh giá cao sự nghiêm túc của Đinh Hiền Anh đối với âm nhạc dân tộc và âm nhạc hàn lâm. Đây là một trong những yếu tố giúp quá trình hợp tác diễn ra thuận lợi.

Đinh Hiền Anh xúc động đến mức ê-kíp phải tạm dừng ghi hình

Nếu phần âm nhạc được xây dựng với nhiều lớp lang, đạo diễn Trần Xuân Chung lại lựa chọn cách thể hiện hình ảnh theo hướng tối giản. Thay vì đưa đoàn phim đến những địa danh nổi tiếng trên cả nước, ê-kíp quyết định ghi hình MV tại khán phòng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Theo đạo diễn, việc lựa chọn không gian này phù hợp với tinh thần tác phẩm bởi đây là nơi đào tạo những thế hệ nghệ sĩ tiếp nối và gìn giữ nền âm nhạc Việt Nam. MV được thực hiện cùng toàn bộ dàn nhạc giao hưởng Sức Sống Mới. Đây cũng là một trong những thử thách của quá trình sản xuất bởi việc ghi hình với số lượng lớn nghệ sĩ đòi hỏi sự phối hợp chính xác về thời gian, âm nhạc và hình ảnh.

Đạo diễn Trần Xuân Chung cho biết anh chủ trương hạn chế những hiệu ứng phức tạp, để hình ảnh làm nhiệm vụ hỗ trợ và nâng tầm giai điệu, lời ca. Đáng chú ý, trong một số phân đoạn, khi tiếng nhạc vang lên cùng những câu hát giàu cảm xúc, Đinh Hiền Anh đã không giấu được sự nghẹn ngào.

Ê-kíp phải tạm dừng ghi hình vài phút để nữ ca sĩ lấy lại bình tĩnh trước khi tiếp tục công việc. Những khoảnh khắc xúc động tự nhiên này cũng được đạo diễn ghi nhận, góp phần tạo nên cảm xúc cho MV.

Với Đinh Hiền Anh, sản phẩm lần này là sự kết hợp giữa âm nhạc, trang phục và những giá trị văn hóa mà cô trân trọng. Nữ ca sĩ thừa nhận khi nhìn lại thành phẩm, cô vẫn mong có thêm thời gian để hoàn thiện một số chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, cô tin rằng bản thân và các cộng sự đã dành những điều tốt đẹp, chân thành nhất cho dự án.

Thông qua "Áo dài người Việt", Đinh Hiền Anh cùng ê-kíp mong muốn gửi gắm thông điệp về việc gìn giữ bản sắc văn hóa trong đời sống đương đại. Như quan điểm của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, người trẻ có thể bước vào tương lai hiện đại hóa, số hóa mà vẫn tiếp tục trân trọng những giá trị truyền thống.

Sinh năm 1978 tại Nghệ An, Đinh Hiền Anh từng giành giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai khu vực Nghệ An năm 2003. Cô bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp từ năm 2005 và theo đuổi những sản phẩm mang âm hưởng dân gian. Trước "Áo dài người Việt", nữ ca sĩ từng phát hành nhiều album và MV như E ấp, Nữ nhân ca, Tình ca Măng Đen, Duyên quê cùng chuỗi MV Mẹ Việt Nam.

Với lần trở lại này, Đinh Hiền Anh tiếp tục lựa chọn âm nhạc mang màu sắc truyền thống, đồng thời tìm kiếm cách thể hiện mới thông qua sự kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và giao hưởng phương Tây.