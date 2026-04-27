Câu chuyện xúc động đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, khi một bé gái ở thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, kiên quyết không rời khỏi phần mộ của ông bà khi hai người đã lần lượt qua đời chỉ trong vòng 6 tháng.

Theo đoạn video được ghi lại cho thấy hình ảnh một bé gái nằm ngay trước mộ, thỉnh thoảng ngồi dậy, thản nhiên ăn bánh từ một chiếc hộp mang theo. Dù được bố mẹ liên tục khuyên nhủ rời đi, em vẫn từ chối, thậm chí bày tỏ mong muốn được ngủ lại cạnh mộ ông bà.

Chia sẻ với truyền thông, người cha cho biết, do ông luôn bận rộn với công việc và mẹ cô bé gặp vấn đề sức khỏe nên con gái được ông bà nuôi dưỡng từ nhỏ. Ông bà của bé lần lượt qua đời vào tháng 9 năm ngoái và tháng 3 năm nay do bạo bệnh.

“Con bé lúc nào cũng đòi chúng tôi đưa đi thăm mộ ông bà. Gần đây, khi cả nhà cùng ra nghĩa trang, chúng tôi bảo về thì con không chịu, nói rằng muốn ngủ lại cạnh mộ”, người cha kể lại.

Hành động của con gái khiến cả hai vợ chồng không kìm được nước mắt.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn trên mạng xã hội Trung Quốc, với hàng loạt bình luận bày tỏ sự xúc động.

“Cô bé đã làm điều mà tôi ước mình có thể làm cho ông bà”, người khác chia sẻ.

“Đã 20 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ ông bà mình”, một bình luận khác cho hay.

Một người dùng nhận xét: “Chắc chắn ông bà đã rất yêu thương cô bé. Hình ảnh em nằm cuộn tròn trước mộ giống như khi được họ ôm ấp”.

Nguồn: SCMP