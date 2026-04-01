Ca, nhạc sĩ Nguyễn Tâm làm rõ quan điểm với Hoa hậu Phương Lê

Những diễn biến liên quan đến vụ tranh chấp kịch bản phim giữa ca sĩ Nguyễn Tâm và nghệ sĩ Vũ Luân tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận khi xuất hiện thêm nhiều thông tin và lập luận từ các bên liên quan. Chia sẻ về vụ việc đang gây tranh cãi, Nguyễn Tâm cho biết sau khi một số bài báo và thông tin truyền thông được đăng tải, bà Phương Lê đã có buổi livestream nhắc đến câu chuyện.

Ca, nhạc sĩ Nguyễn Tâm

Theo đó, Phương Lê dẫn lời Vũ Luân cho rằng ý tưởng kịch bản ban đầu là do phía nam nghệ sĩ đề xuất, sau đó nhờ Nguyễn Tâm viết lại hoàn chỉnh. Tuy nhiên, Nguyễn Tâm bày tỏ quan điểm không đồng tình với thông tin này.

Anh cho rằng có nhiều điểm chưa hợp lý, đặc biệt khi xét đến hoàn cảnh thực tế vào thời điểm hình thành kịch bản phim.

Theo lời Nguyễn Tâm, khi đó Vũ Luân đang sinh sống tại Mỹ cùng Phạm Anh Tuấn trong một thời gian dài. Công việc biểu diễn không quá dày đặc, thậm chí có giai đoạn vài tháng mới có một show, nên phần lớn thời gian cả hai ở cùng nhau.

“Vũ Luân từng giới thiệu Phạm Anh Tuấn là quản lý của mình. Nếu thật sự có ý tưởng kịch bản, việc trao đổi và phát triển nội dung với người ở cạnh, hiểu công việc của mình sẽ hợp lý hơn”, Nguyễn Tâm nêu quan điểm, đồng thời đặt câu hỏi vì sao trong trường hợp này, anh lại là người được nhờ viết lại kịch bản thay vì quản lý của nam nghệ sĩ.

Vì tất cả việc xử lý dàn dựng edit MV nhạc cũng như xây dựng dự án đều do Phạm Anh Tuấn đảm trách . Và theo Nguyễn Tâm thì kịch bản này anh đã viết dựa trên một quá trình để hình thành một kịch bản trước khi anh quen biết với Vũ Luân và anh có tất cả bằng chứng xác thực do chính anh là tác giả, và sẽ công bố cho tất cả các tài liệu liên quan để khán giả hiểu về lịch sử ý tưởng kịch bản của anh sau khi vụ kiện kết thúc, cho nên việc Phương Lê nói ý tưởng của Vũ Luân là không đúng sự thật, Nguyễn Tâm nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Nguyễn Tâm cho biết anh đang nắm giữ một số hình ảnh và dữ liệu liên quan đến quá trình làm việc trước đây. Cụ thể, anh dẫn chứng việc Vũ Luân từng thay đổi tựa đề nội dung phim trên kênh Facebook cá nhân, trong đó có đề cập đến cụm từ “gia công phim”.

Theo Nguyễn Tâm, ở thời điểm đó, Vũ Luân từng giải thích với mọi người rằng với vai trò “ gia công phim”, việc thay đổi tên kịch bản là quyền bên gia công như vậy là vi phạm quyền tác giả tác phẩm.

Nam ca sĩ khẳng định đã lưu lại các hình ảnh này và đã tiến hành lập vi bằng như một hình thức ghi nhận chứng cứ. Ở góc độ pháp lý, vụ việc cũng có những diễn biến đáng chú ý.

Theo Quyết định trưng cầu giám định số 22/2023/QĐ-TCGĐ của TAND TP.HCM, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành giám định đối với hai tác phẩm gồm Nơi nào cho tình yêu (do Nguyễn Tâm cung cấp) và Hạnh phúc xa bay (phía Vũ Luân cung cấp). Theo Kết luận giám định căn cứ pháp lý thông tư số: 02/2019/TT-BVHTTVDL . ngày 14 tháng 8 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hà Nội cho thấy trailer và 8 tập phim của hai tác phẩm có sự tương đồng đáng kể về nội dung, hình ảnh và âm thanh.

Cụ thể, trong tập 1 của Nơi nào cho tình yêu, đoạn từ 0 phút 20 giây đến 19 phút 32 giây được xác định tương ứng với đoạn từ 0 phút 3 giây đến 23 phút 46 giây của Hạnh phúc xa bay. Ở các tập tiếp theo, thời lượng trùng lặp dao động từ gần 17 phút đến hơn 24 phút nếu tính theo bản phim gốc của Nguyễn Tâm. Hiện tại, vụ việc vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng.

Nguyễn Tâm khẳng định sẽ theo đuổi vụ kiện đến cuối cùng để lấy lại đứa con tinh thần mà anh đã bỏ chất xám, không để người khác thay trắng đổi đen cướp đi giá trị của mình. Anh luôn tin tưởng vào sự nghiêm minh công bằng của tòa án để phơi bày sự thật, tránh những trường hợp vi phạm chất xám quyền tác giả tác phẩm.

Được biết ca nhạc sĩ Nguyễn Tâm cũng là một nhà thơ với gần 400 bài thơ được đăng tải trên mạng xã hội, và với nhiều ca khúc đã được các danh ca trình bày như Hương Lan, Trang Thanh Lan, Tuấn Vũ, Mỹ Huyền, Như Quỳnh, Băng Tâm, và Soạn giả cải lương với trên dưới 200 bài ca cổ, hơn 20 trích đoạn và tuồng tích cải lương được hầu hết các nghệ sĩ gạo cội thể hiện như, Ngọc Giàu, Lệ Thuỷ, Phượng Liên, Ngọc Đáng, Châu Thanh, Thanh Thanh Tâm, Ngọc Huyền, Thoại Mỹ, Phương Hồng Thuỷ, Phượng Loan v.v và ngay cả Vũ Luân cũng đã nhiều lần sử dụng tác phẩm của Nguyễn Tâm để trình diễn tại hải ngoại cũng như tại Việt Nam “ trích đoạn Nặng Nợ Tình Thâm “ , Ca cảnh “ Cờ Nghĩa Tây Sơn “ riêng 2 tác phẩm “ Mưa Lũ Miền Trung “ , “ Liên khúc TIẾNG VỌNG QUÊ HƯƠNG “ được đăng tải trên kênh YouTube Vũ Luân Entertaiment.