Bác sĩ Liêu Kế Đỉnh , Khoa Huyết học - Ung bướu, Bệnh viện Linkou Chang Gung (Đài Loan, Trung Quốc), từng chia sẻ một trường hợp gây ám ảnh: cả gia đình 3 người lần lượt mắc ung thư đường tiêu hóa . Khi tìm hiểu nguyên nhân, ông phát hiện tất cả đều có chung một thói quen - ăn cơm, thức ăn thừa để qua đêm . Ông thẳng thắn cảnh báo: “Thói quen này, rất nhiều gia đình đều mắc phải”.

Theo bác sĩ Liêu, trong suốt 30 năm làm nghề, ông đã gặp vô số bệnh nhân vì “tiết kiệm sai cách” mà rước bệnh. Có người mua rau quả cận date (sắp hết hạn), thậm chí cắt bỏ chỗ bị mốc rồi tiếp tục ăn; có người vẫn dùng thực phẩm quá hạn vài ngày; cũng có gia đình thường xuyên để lại cơm canh hôm trước ăn tiếp hôm sau. Những hành động này tiềm ẩn hiểm họa khôn lường. Thực phẩm mốc sinh ra aflatoxin (độc tố nấm mốc) - một trong những tác nhân hàng đầu gây ung thư gan. Thức ăn để lâu dễ sinh vi khuẩn, làm hỏng niêm mạc đường ruột, lâu dần trở thành “mảnh đất màu mỡ” cho tế bào ung thư.

Ngoài ra, bác sĩ Liêu cũng chỉ ra 8 thói quen “tiết kiệm” nhưng nguy hại sức khỏe, bao gồm:

- Mua rau quả không tươi;

- Ăn đồ để lâu trong tủ lạnh;

- Sử dụng thực phẩm quá hạn;

- Lạm dụng đồ ăn chế biến sẵn;

- Thường xuyên ăn cơm thừa;

- Dùng sai cách máy hút khói;

- Tái sử dụng dầu chiên đi chiên lại;

- Lơ là việc khám sức khỏe định kỳ.

Đáng lo ngại, rau xanh để qua đêm có thể sản sinh nitrosamine , chất làm tăng nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Còn việc tắt ngay máy hút khói sau khi nấu ăn khiến khói độc lưu lại trong bếp, tích tụ lâu ngày cũng làm tăng nguy cơ ung thư phổi.

Ở một góc nhìn khác, bác sĩ Đài Loan (Trung Quốc) Phòng Gia Lược , chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật, cũng nhấn mạnh rằng ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu thường không có triệu chứng rõ ràng . Khi khối u phát triển, người bệnh có thể thấy thói quen đi ngoài thay đổi bất thường. Nếu tình trạng này kéo dài hơn 1 tháng, cần đi khám ngay để được kiểm tra và tầm soát.

Các chuyên gia khuyến cáo: ăn uống tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm không đúng cách có thể phải trả giá bằng chính mạng sống . Hãy bỏ ngay thói quen ăn đồ thừa để qua đêm và chú trọng ăn uống an toàn, khoa học để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: TOPick