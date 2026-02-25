Cả MXH bức xúc đầu năm: Con trai cả tích góp vàng 15 năm được gần 10 tỷ, mẹ BÁN SẠCH lấy tiền mua nhà cho con trai út!

15 năm tích góp "tan thành mây khói" trong phút chốc

Mới đây, một người đàn ông tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã đăng tải bài viết gây xôn xao mạng xã hội, kể về bi kịch gia đình mà anh vừa trải qua. Theo đó, mẹ ruột của anh đã âm thầm bán sạch số vàng anh tích trữ suốt 15 năm qua, trị giá khoảng 3 triệu HKD (gần 10 tỷ VNĐ) để lấy tiền trả góp đợt đầu mua nhà cưới cho em trai.

Được biết, ngay từ khi còn trẻ, người anh này đã có thói quen tiết kiệm rất kỷ luật. Mỗi tháng anh đều trích tiền lương để mua vàng miếng loại "nửa lượng". Kiên trì suốt 15 năm, toàn bộ số tài sản này được anh khóa kỹ trong két sắt gia đình với dự định dùng để mua nhà và lo cho tương lai cá nhân.

Sự việc chỉ vỡ lở khi giá vàng tăng cao gần đây, anh định lấy một phần ra bán để chốt lời. Tuy nhiên, khi mở két sắt, anh bàng hoàng phát hiện toàn bộ số vàng cùng giấy tờ mua bán đã "không cánh mà bay".

Ảnh minh hoạ

Thái độ gây phẫn nộ của những người thân nhất

Trước sự truy hỏi của con trai, người mẹ mới ngập ngừng thừa nhận chính bà đã lấy số vàng đó đi bán. Thay vì hối lỗi, bà thản nhiên đáp trả: "Em trai con sắp kết hôn, bắt buộc phải có nhà. Tiền của con thì con có thể từ từ làm lụng tích góp lại sau" . Thái độ xem nhẹ công sức 15 năm của con trai như thể chỉ là "mượn tạm cục tẩy" đã khiến anh vô cùng phẫn nộ.

Đáng nói hơn, khi hai mẹ con xảy ra tranh cãi, người cha không những không hòa giải mà còn lao từ bếp ra, cầm dao xua đuổi con trai cả ra khỏi nhà. Ông mắng chửi anh ích kỷ, "chỉ vì mấy đồng bạc mà làm loạn, không biết giúp đỡ em" và tuyên bố "cấm cửa" anh từ nay về sau.

Về phía người em trai, nhân vật hưởng lợi lớn nhất, thái độ cũng không khá khẩm hơn. Khi bị anh trai cảnh cáo sẽ báo cảnh sát nếu không hoàn trả tiền trong 3 ngày, người em chỉ đáp lại hời hợt: "Có gì từ từ thương lượng, em cưới vợ đúng là cần tiền thật" . Người em hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi nhưng lại không đưa ra được một kế hoạch trả nợ cụ thể nào, ngược lại còn yêu cầu anh trai xóa bài viết trên mạng vì sợ "làm bố mẹ tức giận".

Cái kết cay đắng: Quyết định đoạn tuyệt

Sau khi thấu hiểu sự thiên vị đến mức vô lý của mẹ, cơn thịnh nộ mù quáng của cha và sự ích kỷ của em trai, người anh đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vì lo lắng cho sức khỏe của cha mẹ và không muốn tiếp tục dây dưa với mối quan hệ gia đình đã rạn nứt, anh đưa ra quyết định cuối cùng:

Về tài chính: Anh chấp nhận tặng 1/3 giá trị số vàng (khoảng 1 triệu HKD) coi như quà cưới cho em trai. 2 triệu HKD còn lại yêu cầu em trai phải trả trong vòng 2 tháng.

Về tình cảm: Anh tuyên bố sẽ dọn ra ngoài ở hẳn, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với gia đình và không tham dự đám cưới của em trai để tránh đôi bên khó xử.

Dưới góc độ pháp lý, các luật sư cho biết hành vi tự ý bán tài sản của người khác khi chưa được phép có thể cấu thành tội trộm cắp, với mức hình phạt cao nhất có thể lên đến 10 năm tù tại Hồng Kông. Dù sau đó có cam kết hoàn trả thì cũng không làm thay đổi bản chất của hành vi phạm tội.

Hệ luỵ từ cán cân lệch lạc của tình thân

Sự thiên vị trong gia đình không chỉ đơn thuần là việc chia quà không đều, mà nó là "thuốc độc" gặm nhấm mối quan hệ huyết thống từ bên trong. Khi cha mẹ đặt lên vai đứa con hiểu chuyện nhất gánh nặng phải hy sinh cho đứa con kém cỏi hơn, họ đang vô tình tạo ra một vết thương tâm lý khó chữa lành.

Đối với người con bị thiệt thòi , cảm giác bị phản bội bởi chính những người mình tin tưởng nhất sẽ dẫn đến sự uất ức và mất niềm tin vào tình thân. Sự nỗ lực suốt 15 năm của người anh trong câu chuyện trên không chỉ là tích lũy tài chính, mà là tích lũy hy vọng cho tương lai. Khi hy vọng đó bị tước đoạt một cách "thản nhiên", sợi dây gắn kết gia đình cũng đứt đoạn.

Đối với người con được ưu tiên , sự bảo bọc thái quá và chiếm dụng công sức của người khác sẽ hình thành lối sống ích kỷ, ỷ lại. Khi một đứa trẻ lớn lên với tư tưởng "mặc nhiên được hưởng thụ" từ mồ hôi nước mắt của anh chị em mình, chúng sẽ thiếu đi năng lực tự lập và trách nhiệm đạo đức tối thiểu.

Hậu quả cuối cùng của một cán cân tình cảm lệch lạc luôn là sự tan rã. Một gia đình vốn là tổ ấm lại trở thành "chiến trường" của sự tị hiềm. Khi cha mẹ già yếu, thay vì nhận được sự phụng dưỡng trong yêu thương, họ có thể phải đối mặt với sự ghẻ lạnh từ đứa con bị tổn thương và sự vô ơn từ đứa con được chiều chuộng. Sau cùng, cái giá của sự thiên vị chính là một gia đình đủ mặt nhưng trống rỗng tâm hồn.