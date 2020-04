Ca mắc Covid-19 thứ 251 sức khỏe yếu do có nhiều bệnh nền

Sở Y tế Hà Nam cho biết, bước đầu xác định trên 600 trường hợp là F1, F2 liên quan đến ca bệnh 251. Trong đó, có 129 đối tượng thuộc F1 (tiếp xúc gần) với ca mắc Covid-19 thứ 251, bao gồm 53 nhân viên của bệnh viện Đa khoa Hà Nam. Ngoài ra còn có một số trường hợp là nhân viên y tế của Trung tâm y tế huyện Lý Nhân, nơi đầu tiên BN 251 nhập khám trước khi chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bên cạnh đó, có 5 người thân trong gia đình cũng tiếp xúc gần với BN 251, gồm 2 con ở Hà Nội, 2 con ở Hà Nam và vợ.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nam, địa bàn có người thuộc diện F1 là: Bình Lục (12 trường hợp), Duy Tiên (6 trường hợp), Thanh Liêm (18 trường hợp), Kim Bảng (4 trường hợp), Lý Nhân (13 trường hợp), thành phố Phủ Lý (19 trường hợp).

Hiện đã xác định 480 trường hợp thuộc đối tượng F2, trong đó đã hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, cách ly cho 329 trường hợp, còn lại hơn 150 người chưa tiếp cận được.

Đến chiều tối 8/4, ngành Y tế Hà Nam vẫn chưa xác định được F0 của ca bệnh này.

Hiện, BN 251 sức khỏe yếu do nền tảng bệnh gout, xơ gan, viêm phổi, cứng khớp, teo cơ. Ý thức rối loạn nhẹ do ảnh hưởng sản rượu. Kết quả chụp cắt lớp phổi chiều 8/4 cho thấy, tổn thương của phổi không lan rộng so với kết quả chụp X.Q trước đó. Lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam đã mời các chuyên gia y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương hội chẩn trực tuyến về ca bệnh để thống nhất phương hướng điều trị.

Bệnh nhân được chuyển về khoa Y học Lâm sàng điều trị và cách ly. Toàn bộ khoa Tiêu hóa của Bệnh viện đa khoa tỉnh đã bị phong tỏa, cách ly hoàn toàn.

Các bác sỹ, y tá, nhân viên y tế là F1 của bệnh nhân 251 được giữ lại cách ly y tế tại hai tầng của Khoa Nội A từ tối 7/4. Đồng thời phun khử trùng toàn bộ các khoa, phòng bệnh viện./.