Cá Lăng Thảo Viên - Dấu ấn trong hành trình khám phá ẩm thực Hà Thành

Thảo Viên - Botanic Garden là một trong những điểm dừng như vậy, nơi thực khách có thể thưởng thức tinh hoa ẩm thực Hà Thành qua những món ăn được chế biến chỉn chu, trong đó nổi bật là các món cá lăng đặc sắc.

Các món ngon từ cá lăng làm nên thương hiệu Thảo Viên

Cá lăng tươi ngon tuyển chọn tại Thảo Viên

Tại Thảo Viên - Botanic Garden, cá lăng được tuyển chọn kỹ lưỡng ngay từ khâu nguyên liệu nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều cho từng món ăn. Nhà hàng ưu tiên lựa chọn những con cá đạt độ phát triển vừa đủ, không quá lớn để tránh thịt bở, cũng không quá nhỏ để giữ được độ chắc và vị ngọt tự nhiên. Ở giai đoạn này, thịt cá săn, thớ rõ và có độ dai tự nhiên yếu tố quan trọng tạo nên hương vị đặc trưng khi chế biến.

Sau khi tuyển chọn, cá được nuôi trong bể tươi sống tại nhà hàng để thích nghi với môi trường nước sạch, giúp giảm tạp mùi và ổn định kết cấu thịt. Nhờ đó, cá giữ được độ trong, chắc và vị ngọt tự nhiên trước khi đưa vào chế biến.

Hành trình của một món cá lăng bắt đầu từ sự chọn lọc và sơ chế kỹ lưỡng

Khâu sơ chế cũng được thực hiện cẩn thận, cá được làm sạch nhẹ nhàng, lọc bỏ xương dăm và giữ lại phần thịt chắc, thớ cá rõ. Tùy theo từng món, cá sẽ được cắt miếng vừa ăn hoặc lọc phi lê, tẩm ướp nhẹ để giữ trọn hương vị nguyên bản. Chính sự tỉ mỉ từ nguyên liệu đến sơ chế đã góp phần tạo nên chất lượng hài hòa và dấu ấn riêng cho các món cá lăng tại Thảo Viên.

Các món cá lăng đặc trưng tại Thảo Viên

Nem cá lăng - Món khai vị mới lạ, dễ ăn

Nem cá lăng tại Thảo Viên mang hương vị mới lạ với phần nhân mayonnaise béo ngậy kết hợp cùng rau củ tươi. Cá lăng được xay nhuyễn, cuốn cùng nhân mềm mịn rồi chiên vàng giòn, tạo lớp vỏ ngoài giòn nhẹ, bên trong mềm và thơm. Khi thưởng thức, vị béo nhẹ hòa cùng độ ngọt tự nhiên của cá và rau củ giúp món ăn trở nên hài hòa, dễ thưởng thức mà không bị ngấy.

Nem cá lăng - Món khai vị mới lạ, dễ ăn

Chả cá lăng - Hương vị quen thuộc của Hà Nội

Không thể thiếu trong thực đơn, chả cá lăng tại Thảo Viên giữ trọn tinh thần của món ăn Hà Nội truyền thống - là lựa chọn quen thuộc của nhiều thực khách. Cá lăng được lọc kỹ, cắt miếng vừa ăn và tẩm ướp nhẹ để giữ vị ngọt tự nhiên. Khi ăn, cá được đảo cùng hành lá và thì là trên chảo nóng, tạo nên hương thơm đặc trưng. Khi ăn kèm bún tươi, lạc rang, rau sống và nước chấm chuẩn vị, món chả cá lăng mang đến hương vị hài hòa, dễ thưởng thức.

Chả cá lăng - Hương vị quen thuộc của Hà Nội

Cá lăng nướng riềng mẻ - Dấu ấn ẩm thực Hà Thành

Cá lăng nướng riềng mẻ là món ăn mang đậm dấu ấn ẩm thực Hà Thành tại Thảo Viên. Cá được tuyển chọn kỹ lưỡng, tẩm ướp cùng riềng mẻ theo công thức riêng, sau đó nướng chậm để giữ độ mềm và vị ngọt tự nhiên. Khi cuốn cùng bánh tráng, rau xanh và nước chấm đậm đà, món ngon hài hòa giữa vị béo nhẹ của cá, hương thơm của riềng và vị thanh mát của rau.

Cá lăng nướng riềng mẻ - dấu ấn ẩm thực Hà Thành

Lẩu cá lăng măng cay - Hương vị đậm đà cho những buổi sum họp

Lẩu cá lăng măng cay là món ăn được nhiều thực khách lựa chọn khi đến Thảo Viên - Botanic Garden. Cá lăng tươi được cắt miếng vừa ăn, hòa trong nồi nước lẩu chua cay nhẹ kết hợp cùng măng giòn, tạo nên hương vị đậm đà nhưng vẫn thanh vị dễ thưởng thức. Khi nước lẩu sôi, vị ngọt tự nhiên từ cá hòa cùng vị cay nhẹ và mùi thơm đặc trưng của măng giúp món ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Lẩu cá lăng măng cay hương vị đậm đà cho buổi sum họp

Khách hàng nói gì về các món cá lăng Thảo Viên

Nhiều thực khách khi đến Thảo Viên - Botanic Garden đều đánh giá cao các món cá lăng tại đây. Khách hàng nhận xét rằng cá tươi, chế biến vừa miệng và phù hợp với nhiều đối tượng. Không chỉ được khách Việt lựa chọn trong những buổi gặp gỡ gia đình hay bạn bè, các món cá lăng cũng được nhiều du khách nước ngoài yêu thích như một trải nghiệm ẩm thực Hà Nội đặc trưng, gần gũi.

Chả cá lăng nhận được nhiều yêu thích của khách hàng

Không chỉ dừng lại ở các món cá lăng, Thảo Viên còn mang đến thực đơn hơn 300 món ăn đa dạng để thực khách thoải mái lựa chọn. Từ các món khai vị nhẹ nhàng, món lẩu, hải sản tươi sống đến các món ăn truyền thống Việt Nam quen thuộc, mỗi lựa chọn đều góp phần tạo nên trải nghiệm ẩm thực phong phú.

Khách hàng yêu thích thưởng thức món ngon trong không gian xanh

Nếu bạn đang tìm một địa điểm vừa thưởng thức cá lăng đặc trưng, vừa khám phá thêm nhiều món Việt hấp dẫn trong không gian sân vườn thư thái, Thảo Viên - Botanic Garden là điểm dừng đáng để trải nghiệm trong hành trình khám phá ẩm thực Hà thành.

Thảo Viên - Botanic Garden

Số 2/31 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội

Số điện thoại: 02435149067 - 083 234 6624