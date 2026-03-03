Liên quan đến sự việc trong đoạn clip ghi lại cảnh 3 người đi xe máy bị ô tô bán tải chèn ép ngã thì vào tối 2/3, VietNamNet thông tin, lãnh đạo Công an phường Hoàng Mai (Hà Nội) đang làm việc với tài xế xe bán tải. Đồng thời, lực lượng chức năng đã tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc. Danh tính người này hiện chưa được công bố.

Bên cạnh đó, người đàn ông đi trên xe máy cũng đã có những chia sẻ cụ thể trên báo Lao Động. Người này kể vào tối 27/2, anh cùng vợ và con nhỏ di chuyển qua nút giao Đỗ Mười – Tam Trinh (phường Hoàng Mai). Khi đó, ô tô bán tải phía sau liên tục bấm còi xin vượt, vợ anh điều khiển xe máy đã chủ động nhường đường.

Người đàn ông kể rằng anh chỉ nói đúng một câu vì sao phải vượt phải thì tài xế nghe được. "Sau đó họ đánh lái ép khiến cả nhà tôi ngã xuống đường, ngay sát gầm xe tải. Lúc đó vợ tôi đã đi rất chậm, còn chở con nhỏ. Thời điểm trên mà ngã ngang sang trái nữa thì không biết bây giờ thế nào”, người chồng chia sẻ trên Lao Động.

Trước đó mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 27 giây, được ghi vào khoảng 21h15' ngày 27/2, cho thấy cảnh một ô tô bán tải màu ghi xám đang lưu thông thì bất ngờ tạt đầu, khiến người đi trên xe máy ngã xuống đường. Thời điểm xảy ra sự việc, trên xe máy có ba người: một phụ nữ điều khiển xe, một người đàn ông ngồi sau và một cháu bé.

Khi xe máy đổ ra đường, cả ba người ngã nhoài xuống đất, sát gầm xe tải lưu đang lưu thông trên đường. Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ hành vi của tài xế xe bán tải để xử lý theo quy định của pháp luật.