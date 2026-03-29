Gần đây, không ít người “giật mình” khi thấy chỉ số creatinine tăng trong kết quả khám sức khỏe. Tâm lý chung là lo lắng, sau đó bắt đầu tìm kiếm mọi cách để hạ chỉ số này càng nhanh càng tốt. Trong đó, nhiều lời đồn lan truyền rằng cà chua hoặc một số thực phẩm có thể khiến creatinine tăng cao, khiến không ít người vội vàng loại bỏ khỏi thực đơn.

Cà chua chứa oxalate và canxi, những chất có thể tích tụ và góp phần hình thành sỏi thận nếu ăn quá nhiều

Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định, đây là cách hiểu chưa đầy đủ. Theo BS.CKII Trần Văn Phúc - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (chia sẻ trên báo Vietnamnet), creatinine thực chất là sản phẩm thải tự nhiên của quá trình chuyển hóa cơ bắp trong cơ thể. Chất này được thận lọc và đào thải ra ngoài. Vì vậy, khi chỉ số creatinine tăng, điều đó thường phản ánh chức năng lọc của thận đang có vấn đề, chứ không phải do một loại thực phẩm cụ thể gây ra.

Nói cách khác, creatinine là “kết quả”, không phải thứ có thể kiểm soát đơn giản chỉ bằng việc ăn hay kiêng một món nào đó.

Hiểu đúng để không “kiêng sai”

Một sai lầm phổ biến là khi thấy creatinine tăng, nhiều người lập tức cắt giảm mạnh protein, thậm chí gần như không ăn thịt cá. Thực tế, protein vẫn là dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Việc thiếu hụt có thể làm suy giảm miễn dịch, gây mệt mỏi và ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể.

Ăn nhiều thịt động vật (đặc biệt là thịt bò, thịt nạc) sẽ nạp trực tiếp một lượng creatine và creatinine vào cơ thể

Theo khuyến nghị, người có vấn đề về thận chỉ nên điều chỉnh lượng protein ở mức hợp lý, khoảng 0,6 - 0,8g/kg cân nặng mỗi ngày. Đây là mức đủ để duy trì cơ thể mà không gây áp lực quá lớn lên thận.

Bên cạnh đó, một yếu tố quan trọng nhưng thường bị bỏ qua chính là nước. Nhiều người lo sợ “uống nhiều hại thận” nên hạn chế uống nước. Tuy nhiên, việc cung cấp đủ nước lại giúp tăng lưu lượng máu, hỗ trợ thận đào thải chất cặn bã hiệu quả hơn. Với người bình thường, mức 1,5 - 2 lít nước mỗi ngày được xem là hợp lý, tùy theo thể trạng.

Đừng quên vai trò của muối, đường và thực phẩm chế biến

Không chỉ protein, lượng muối tiêu thụ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thận. Ăn mặn lâu dài có thể gây tăng huyết áp - một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy giảm chức năng thận.

Ăn nhiều muối gây tăng huyết áp và tổn thương thận, từ đó gián tiếp làm tăng chỉ số creatinine trong máu

Ngoài ra, thực phẩm chế biến sẵn như đồ hộp, đồ muối, thức ăn nhanh thường chứa nhiều natri và phốt pho. Việc tiêu thụ quá nhiều các chất này sẽ làm tăng gánh nặng cho thận.

Đặc biệt, kiểm soát đường huyết cũng rất quan trọng. Người mắc tiểu đường có nguy cơ cao gặp biến chứng thận nếu không kiểm soát tốt. Đường huyết cao kéo dài có thể làm tổn thương cầu thận, từ đó ảnh hưởng đến khả năng lọc và làm tăng creatinine.

Vậy cà chua có “oan”?

Cà chua thực chất là thực phẩm giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và có lợi cho sức khỏe nếu ăn đúng cách. Không có bằng chứng khoa học nào cho thấy cà chua trực tiếp làm tăng creatinine ở người khỏe mạnh.

Tuy nhiên, với người có bệnh thận nặng, cần kiểm soát lượng kali và một số vi chất trong khẩu phần, do đó việc ăn cà chua hay không nên tham khảo ý kiến bác sĩ. Điều này không có nghĩa cà chua “gây hại”, mà chỉ là cần điều chỉnh phù hợp với từng tình trạng bệnh.

Một số loại rau ít kali

5 nhóm thực phẩm nên bổ sung để hỗ trợ thận

Thay vì “đổ lỗi” cho một loại thực phẩm, các chuyên gia khuyến nghị nên xây dựng chế độ ăn cân bằng với các nhóm thực phẩm sau:

- Rau xanh ít kali: như bắp cải, dưa leo giúp bổ sung chất xơ và hỗ trợ tiêu hóa

- Trái cây ít đường: như táo, lê giúp cung cấp vitamin mà không làm tăng đường huyết

- Ngũ cốc nguyên hạt: cung cấp năng lượng ổn định

- Cá và đạm lành mạnh: như cá hồi, cá thu với lượng vừa phải

- Thực phẩm giàu chất chống oxy hóa: giúp giảm viêm và hỗ trợ chức năng thận

Lối sống mới là “chìa khóa”

Ngoài ăn uống, vận động thể chất cũng đóng vai trò quan trọng. Tập thể dục vừa phải giúp cải thiện tuần hoàn máu và tăng hiệu quả trao đổi chất. Tuy nhiên, cần tránh tập luyện quá sức vì có thể gây tổn thương cơ, từ đó làm tăng creatinine tạm thời.

Một yếu tố khác không thể bỏ qua là sự khác biệt cá nhân. Mỗi người có thể trạng, bệnh lý nền và mức độ đáp ứng khác nhau. Vì vậy, không có một “công thức chung” cho tất cả.

Tóm lại, việc kiểm soát creatinine không nằm ở việc kiêng một loại thực phẩm như cà chua, mà là sự kết hợp của chế độ ăn hợp lý, uống đủ nước, hạn chế muối, kiểm soát đường huyết và duy trì lối sống lành mạnh.

Thay vì chạy theo những lời đồn thiếu căn cứ, điều quan trọng là hiểu đúng bản chất vấn đề và điều chỉnh thói quen mỗi ngày. Đó mới là cách bền vững để bảo vệ thận và duy trì sức khỏe lâu dài.