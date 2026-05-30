Mới đây, hình ảnh cá chết nổi trắng một góc hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) lan truyền trên mạng xã hội đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận. Tình trạng này xuất hiện sau những ngày nắng nóng gay gắt và mưa giông. Cá chết phần lớn là cá rô phi, cá chép với nhiều kích cỡ khác nhau, xen lẫn rác nổi kín một góc hồ CV1.

Theo thông tin trên báo Tin Tức, dưới nền nhiệt cao của mùa hè, xác cá đang phân hủy mạnh khiến mùi hôi thối nồng nặc, lan rộng ra khu vực xung quanh. Nhiều người dân khi đi qua khu vực hồ điều hòa phải bịt mũi hoặc nhanh chóng rời đi vì không chịu nổi mùi.

Nguồn tin trên báo Thanh Niên, vị lãnh đạo phường Cầu Giấy cho hay, trước đó, địa phương nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội về việc cá chết nổi trắng hồ điều hòa. Khi tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng xác định có hiện tượng cá chết ở hồ điều hòa nhưng chưa đến mức độ "chết hàng loạt".

Xác cá chết nổi trắng một góc hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội). (Ảnh: Dân Việt)

Trong sáng ngày 30/5, lực lượng chức năng của phường đã xuống hiện trường để xử lý, dọn vệ sinh, vớt toàn bộ số cá chết nhằm bảo vệ môi trường, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Cơ quan chức năng hiện chưa có báo cáo cụ thể, chuẩn xác về khối lượng cá chết.

Dù chưa có kết luận chính thức, song vị lãnh đạo phường Cầu Giấy nhận định, nguyên nhân dẫn đến sự việc có thể do cá bị sốc nhiệt do thời gian vừa qua, Hà Nội trải qua đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt ngoài trời có lúc vượt ngưỡng 40 độ C. Khi có mưa lớn đổ xuống bất ngờ, môi trường nước thay đổi đột ngột vì dòng nước mưa lạnh từ nhiều nguồn chảy vào hồ.

Bên cạnh đó, có thể mưa lớn cuốn theo nhiều nguồn nước không đảm bảo vệ sinh chảy thẳng xuống hồ điều hòa, khiến môi trường nước bị ô nhiễm cũng là một phần nguyên nhân.

Xác cá đã được các công nhân môi trường thu dọn trong ngày 30/5. (Ảnh: Sức khỏe & Đời sống)

Đến 17 giờ ngày 30/5, số lượng cá chết đã được vớt và đưa đi tiêu hủy. Tuy nhiên hiện tượng cá chết vẫn xảy ra trôi dạt vào bờ và tiếp tục được các công nhân môi trường túc trực vớt. (Ảnh: Dân Việt)

Lãnh đạo phường Cầu Giấy cho biết đã kiến nghị Sở Xây dựng có biện pháp xử lý nước thải để đảm bảo không bị xả thải ra hồ. Chính quyền địa phương cũng kiến nghị phía Sở đảm bảo chất lượng nước trong hồ sạch sẽ và duy trì mực nước sao cho đảm bảo cảnh quan.

Báo Dân Việt thông tin thêm, một cán bộ Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.Hà Nội (thuộc Sở Xây dựng Hà Nội) xác nhận, nước mưa và nước thải quanh khu vực hồ điều hòa đang sử dụng chung một hệ thống đường ống.

Phía trung tâm đã cử cán bộ đến lấy mẫu nước tại hồ điều hòa để làm rõ nguyên nhân cá chết. Theo vị cán bộ, có thể một phần nguyên nhân do trận mưa đầu tiên, nước mưa pha lẫn với nước thải rồi chảy ra hồ khiến cá bị chết.