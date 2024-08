Trước đó, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu giữa đêm khuya trong tình trạng rối loạn đông máu, đau bụng, đại tiện ra máu đỏ tươi, da, mắt vàng sậm với tiên lượng tử vong lên đến 90% từ cơ sở y tế tuyến trước.

Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt báo động đỏ cứu người trong đêm. Kết quả xét nghiệm cho thấy men gan bệnh nhân cao hơn 40 lần cho phép, chỉ số bilirubin cao hơn 15 lần bình thường, chỉ số APTT (thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa) khoảng 2.66 (bình thường <1).

Bệnh nhân được cứu sống nhờ huyết tương của hàng trăm người

BS chuyên khoa I Nguyễn Duy Khương, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết bệnh nhân bị suy gan tối cấp kèm rối loạn đông máu trên nền bệnh gan mạn tính do rượu. Tình trạng này là ít gặp bởi suy gan tối cấp thường khởi phát đột ngột dưới 7 ngày, chủ yếu do viêm gan siêu vi A, B hay dùng quá liều acetaminophen (paracetamol), thuốc kháng lao, độc chất. Trong khi ở người này nguyên nhân do rượu. Bệnh viện phải huy động nguồn huyết tương thể tích cao của 120 người trong ngân hàng huyết học để cứu bệnh nhân qua nguy cấp với 8 lít huyết tương thay thế truyền vào.

Theo lời người bệnh, sau cuộc nhậu kéo dài, anh thấy đau quặn bụng, toát mồ hôi, mệt mỏi, nằm liệt trên giường 5 ngày nhưng không đi bệnh viện. Khi cảm thấy khỏe hơn, anh cùng gia đình đi du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì nguy kịch ập xuống khi vừa đến nơi.