BV Đa khoa Quốc tế Hoàn Mỹ Thủ Đức khai trương Đơn nguyên Ung bướu - hoàn thiện mô hình chăm sóc ung thư toàn diện

Đáp ứng nhu cầu cấp thiết về tầm soát và điều trị sớm

Hiện nay, ung thư đang là thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng tại Việt Nam, đặc biệt khi nhiều người bệnh chỉ phát hiện ở giai đoạn muộn, gây khó khăn và tốn kém cho quá trình điều trị. Với định hướng trở thành điểm đến y khoa chuyên sâu, Đơn nguyên Ung bướu ra đời nhằm hỗ trợ người dân chủ động tầm soát sớm, tiếp cận điều trị đúng ngay từ giai đoạn đầu để cải thiện tiên lượng bệnh.

Mô hình hoạt động của Đơn nguyên dựa trên chiến lược chăm sóc toàn diện - liên tục - chuẩn hóa, giúp bệnh nhân kết nối chặt chẽ từ khâu tầm soát, chẩn đoán đến điều trị và theo dõi sau điều trị ngay tại một cơ sở y tế.

Đội ngũ chuyên gia và mô hình đa mô thức

Đơn nguyên Ung bướu được dẫn dắt bởi BS.CKII Nguyễn Văn Minh – Trưởng Đơn nguyên, người có hơn 30 năm kinh nghiệm và từng tu nghiệp tại Nhật Bản, quốc gia hàng đầu về mô hình điều trị ung thư đa mô thức.

Điểm nổi bật của Đơn nguyên là sự phối hợp liên khoa chặt chẽ giữa: Ung bướu, Chẩn đoán hình ảnh và Giải phẫu bệnh; Ngoại khoa, Nội khoa, Dinh dưỡng và Chăm sóc giảm nhẹ.

Mỗi ca bệnh đều được hội chẩn định kỳ để xây dựng phác đồ cá thể hóa, cập nhật theo các hướng dẫn quốc tế và điều chỉnh linh hoạt theo đáp ứng thực tế của người bệnh.

Đầu tư trang thiết bị công nghệ cao

Để tối ưu hóa độ chính xác trong chẩn đoán, đặc biệt là ung thư giai đoạn sớm, bệnh viện đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, bao gồm:

- Hệ thống cộng hưởng từ MRI 1.5 Tesla và CT đa lát cắt (MSCT 128 lát).

- Hệ thống nội soi tiêu hóa độ phân giải cao, kết hợp nội soi không đau.

- Máy chụp nhũ ảnh chuyên dụng cho tầm soát ung thư vú.

- Hệ thống xét nghiệm tự động và khả năng thực hiện sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm, CT, MRI.

Lan tỏa giá trị nhân văn vì cộng đồng

Nhân dịp khai trương, Bệnh viện triển khai chương trình hỗ trợ cộng đồng với 1.000 lượt khám tầm soát ung thư miễn phí và hỗ trợ chi phí điều trị cho các bệnh nhân phù hợp.

"Ung thư không phải là dấu chấm hết nếu được chẩn đoán sớm và điều trị đúng phác đồ. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình tầm soát, phát hiện sớm và điều trị ung thư một cách kịp thời, khoa học và nhân văn", BS. Hoàng Nhật – Giám đốc Y khoa Bệnh viện chia sẻ.

Sự kiện khai trương và hội thảo khoa học đã khẳng định vị thế của Bệnh viện Đa khoa Quốc Tế Hoàn Mỹ Thủ Đức như một địa chỉ tin cậy trong lĩnh vực ung bướu. Trong tương lai, Đơn nguyên dự kiến mở rộng thêm các dịch vụ chuyên sâu như tư vấn di truyền, theo dõi dài hạn và hỗ trợ tâm lý để hoàn thiện hành trình chăm sóc toàn diện cho người bệnh.