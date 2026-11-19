Lần đầu tiên xuất hiện công khai bên mẹ trong chương trình thực tế Nhà của con gái tôi 2026, bé Tiểu Tinh Tinh (con trai của Trần Nghiên Hy và Trần Hiểu) bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán vì những khoảnh khắc khóc lóc, phản kháng. Tuy nhiên, thay vì chỉ trích cậu bé 9 tuổi, truyền thông và dư luận Hoa ngữ lại đồng loạt đứng về phía đứa trẻ, đồng thời đặt ra nhiều góc nhìn đáng suy ngẫm về cách giáo dục và ứng xử của người lớn hậu ly hôn.

Từ những giọt nước mắt trên sóng thực tế đến nhãn mác "bướng bỉnh"

Trong tập phát sóng của chương trình Con gái nhà tôi 2026, nữ diễn viên Trần Nghiên Hy lần đầu đưa con trai Tiểu Tinh Tinh (tên thật Trần Mục Thần, 9 tuổi) lộ diện trước ống kính truyền hình kể từ sau khi xác nhận ly hôn nam diễn viên Trần Hiểu.

Cuộc sống thường nhật của hai mẹ con nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn, đặc biệt là qua một số tình huống mâu thuẫn nhỏ trong sinh hoạt. Khi được mẹ đăng ký cho tham gia lớp học võ thuật, Tiểu Tinh Tinh đã bật khóc nức nở, viện cớ đau chân để từ chối đến lớp vào buổi sáng và tỏ ra mất bình tĩnh khi không theo kịp nhịp độ tập luyện. Trong một phân cảnh khác trên bàn ăn, khi không vừa ý với món ăn, cậu bé thể hiện thái độ giận dỗi, đẩy đĩa thức ăn ra xa.

Trần Nghiên Hy và con trai xuất hiện trong chương trình

Trước sự phản kháng của con, Trần Nghiên Hy chọn cách xử lý khá cứng rắn khi dặn mọi người xung quanh không cần dỗ dành, để bé tự chịu trách nhiệm với cơn đói của mình. Đáng chú ý, khi chứng kiến con trai nổi nóng, nữ diễn viên đã buột miệng nhận xét trước ống kính rằng nét tính cách bướng bỉnh này của con là "di truyền từ bố".

Ngay sau khi lên sóng, những trích đoạn này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Weibo với nhiều từ khóa gắn liền với sự "bướng bỉnh", "khó bảo" của quý tử nhà họ Trần.

Dư luận Hoa ngữ bênh vực: "Đừng đặt một đứa trẻ 9 tuổi dưới kính lúp của người lớn"

Trái ngược với lo ngại cậu bé sẽ bị nhận xét tiêu cực, làn sóng thảo luận trên các trang tin lớn như Sina, Tencent hay các diễn đàn gia đình tại Trung Quốc lại nghiêng hẳn về phía bênh vực Tiểu Tinh Tinh.

Nhiều ý kiến cho rằng ở độ tuổi lên 9, việc một cậu bé có cái tôi cá nhân, biết giận dỗi, khóc lóc khi phải làm điều mình chưa sẵn sàng hoặc mệt mỏi là biểu hiện tâm lý hoàn toàn tự nhiên. Tờ Sina thẳng thắn bình luận rằng Tiểu Tinh Tinh đang bị đặt dưới "kính lúp dư luận" một cách thiếu công bằng chỉ vì sức nóng từ cuộc hôn nhân tan vỡ của bố mẹ.

Bên cạnh những giây phút mè nheo đúng tuổi, khán giả cũng tinh ý nhận ra Tiểu Tinh Tinh thực chất là một cậu bé rất ấm áp, tự giác và giàu tình cảm:

Sự tinh tế dành cho mẹ: Dù rất yêu thích mèo, nhưng khi biết Trần Nghiên Hy bị dị ứng với lông mèo, cậu bé đã chủ động từ bỏ sở thích của mình để chuyển sang nuôi chó nhằm bảo vệ sức khỏe cho mẹ.

Ý thức tự lập: Ngoài giờ sinh hoạt cùng mẹ, Tiểu Tinh Tinh ngồi vào bàn học và tự hoàn thành bài tập một cách nghiêm túc mà không cần người lớn thúc ép. Cậu bé cũng vừa hoàn thành xuất sắc vở diễn sân khấu bán vé đầu tiên, khiến Trần Nghiên Hy không giấu được giọt nước mắt tự hào dưới hàng ghế khán giả.

Góc nhìn giáo dục: Khi sự kỳ vọng và lời nói vô tình tạo nên phản kháng

Từ câu chuyện của mẹ con Trần Nghiên Hy, nhiều chuyên gia tâm lý và phụ huynh cũng rút ra những bài học thực tế trong hành trình nuôi dạy con cái, đặc biệt là với những gia đình đơn thân:

1. Áp lực từ lịch trình dày đặc của người lớn Qua chia sẻ trong chương trình, khán giả nhận thấy thời gian biểu của Tiểu Tinh Tinh khá kín kẽ với nhiều lớp học văn hóa lẫn năng khiếu, gần như cả tuần cậu bé chỉ có đúng một buổi chiều thực sự rảnh rỗi. Các chuyên gia giáo dục chỉ ra rằng, khi trẻ em không có đủ không gian nghỉ ngơi và giải tỏa năng lượng tự do, những phản ứng như lấy cớ đau chân, khóc lóc hay nổi nóng thực chất là tín hiệu cầu cứu của sự quá tải, chứ không đơn thuần là sự "bướng bỉnh".

2. Tuyệt đối tránh gán ghép tính cách của "người cũ" lên con trẻ

Chi tiết Trần Nghiên Hy nói tính nóng nảy của con là "di truyền từ bố" nhận về không ít góp ý từ các bậc phụ huynh. Ở tuổi lên 9, trẻ đã có nhận thức rõ ràng về mối quan hệ giữa bố và mẹ. Việc so sánh hoặc gán những nét tính cách chưa tốt của con cho người bạn đời cũ, nhất là sau khi ly hôn vô tình tạo ra sự phân cực tâm lý, khiến trẻ cảm thấy mình đang mang "lỗi" của bố hoặc mẹ, từ đó dễ nảy sinh tâm lý phòng thủ và chống đối hơn.

3. Cân bằng giữa kỷ luật và sự thấu cảm

Việc Trần Nghiên Hy giữ thái độ bình tĩnh, không quát mắng hay thỏa hiệp khi con đẩy đĩa thức ăn được đánh giá là bước đi đúng đắn để rèn luyện kỷ luật tự nhiên cho trẻ. Tuy nhiên, sau khi cơn nóng giận của con qua đi, điều trẻ cần nhất là một cuộc trò chuyện cởi mở để gọi tên cảm xúc, thay vì để những mâu thuẫn trôi qua trong im lặng hoặc trở thành đề tài bàn tán của người lớn.

Khép lại những ồn ào truyền thông, hình ảnh cậu bé Tiểu Tinh Tinh cao gần 1m50, gương mặt sáng sủa mang nhiều nét của cả bố lẫn mẹ vẫn nhận được nhiều thiện cảm từ công chúng. Câu chuyện của hai mẹ con một lần nữa nhắc nhở các bậc phụ huynh rằng: đằng sau mỗi hành vi "bướng bỉnh" của con trẻ luôn là một nhu cầu tâm lý cần được lắng nghe, và sự trưởng thành của con luôn bắt đầu từ sự tinh tế của cha mẹ.