Buồn chuyện tình cảm, cô gái lên cầu Cần Thơ định tự tử

Ngày 5-4, thông tin từ Công an phường Hưng Phú (quận Cái Răng, TP Cần Thơ), đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thuyết phục chị N.N.M (23 tuổi; ngụ Sóc Trăng) không nhảy cầu Cần Thơ tự tử.



Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 4-4, ngay sau nhận được tin báo của bảo vệ Cầu Cần Thơ có một cô gái bỏ xe máy trên cầu, trèo qua lan can định nhảy xuống cầu Cần Thơ tự tử.

Công an phường Hưng Phú lập tức phối hợp với bảo vệ cầu Cần Thơ, Trạm Cảnh sát đường thủy phường Hưng Phú và Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Cái Răng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và thuyết phục chị này từ bỏ ý định nhảy cầu.

Sau hơn 2 giờ kiên trì vận động, M. đồng ý để lực lượng tiếp cận, đưa vào khu vực an toàn.

M. sau khi được lực lượng công an đưa về trụ sở

Tại trụ sở công an phường, M. khai do buồn chuyện tình cảm cá nhân nên đã đi xe máy lên cầu Cần Thơ rồi trèo qua lan can cầu định tự tử. Sau khi được khuyên bảo nên M. đã suy nghĩ lại và bày tỏ cảm ơn lực lượng công an đã kịp thời có mặt khuyên can, cứu sống. M. hứa sẽ sống tốt để ổn định cuộc sống sau này.

Ngay trong đêm, Công an phường Hưng Phú đã thông báo cho gia đình để đón M. về quê an toàn.