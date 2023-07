Món bánh chế biến vừa nhanh vừa đủ chất cho bữa sáng

Ăn bánh khoai lang chiên vừng có tác dụng gì cho sức khỏe?

Bánh khoai lang chiên vừng được làm từ hai nguyên liệu chính là khoai lang ruột vàng và vừng trắng. Đây là hai loại thực phẩm giàu dưỡng chất, tốt cho sức khỏe.

Khoai lang vàng giàu vitamin A, C và một lượng mangan cần thiết cho cơ thể. Cũng giống như khoai lang tím, khoai lang vàng rất giàu chất chống oxy hoá giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do các gốc tự do. Các gốc tự do này là phân tử không ổn định có thể làm hỏng DNA và kích hoạt viêm trong cơ thể. Và đương nhiên các tổn thương vừa nói có liên quan đến các bệnh mãn tính như ung thư, bệnh tim và lão hoá. Cho nên việc bổ sung khoai lang vàng vào chế độ ăn rất tốt cho sức khoẻ của bạn.

Chất xơ và chất chống oxy hoá có trong khoai lang vàng có lợi cho sức khoẻ đường ruột. Chưa kể, khoai lang vàng giàu beta carotene - chất chống oxy hoá chịu trách nhiệm cho màu cam sáng của khoai. Theo Healthline, khoảng 200g khoai lang vàng nướng nguyên vỏ có thể cung cấp hơn gấp đôi lượng beta carotene mà người trưởng thành trung bình cần mỗi ngày.

Bên cạnh đó, lượng beta carotene được chuyển đổi thành vitamin A có vai trò quan trọng đối với hệ miễn dịch khoẻ mạnh của bạn. Nó cũng là chìa khoá duy trì màng nhầy khoẻ mạnh, đặc biệt ở trong niêm mạc ruột.

Còn đối với vừng, những gì chúng sở hữu thật tuyệt đối với sức khoẻ của bạn. Vừng là nguồn chất xơ tốt, đồng thời là nguồn protein thực vật bổ dưỡng. Vừng được cho là có nhiều tác dụng tốt cho sự phát triển cơ bắp, đồng thời chúng cũng có thể hỗ trợ xương chắc khoẻ, có thể giúp hạ huyết áp.

Đặc biệt, ăn vừng có thể làm giảm chứng viêm trong cơ thể. Đương nhiên, điều gây chú ý là vừng giàu chất chống oxy hoá. Các nghiên cứu mà Healthline công bố cho thấy tiêu thụ hạt vừng có thể làm tăng tổng lượng hoạt động chống oxy hoá trong máu. Ngoài ra, hạt vừng có chứa một dạng vitamin E gọi là gamma-tocopherol, một chất chống oxy hoá có thể bảo vệ chống lại bệnh tim.