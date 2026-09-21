Buổi meet & greet đầu tiên trong sự nghiệp 20 năm ca hát của Quốc Thiên

Quốc Thiên vừa có buổi meet & greet đầu tiên trong sự nghiệp, diễn ra trong khuôn khổ triển lãm bất động sản Nam Long Experience 2026. Nam ca sĩ dành phần lớn thời lượng để trò chuyện, ký tặng và giao lưu trực tiếp với khán giả, thay vì chỉ đứng trên sân khấu biểu diễn như các show thông thường.

Khoảnh khắc được chú ý nhất là khi Quốc Thiên ngẫu hứng mời một người hâm mộ song ca "Hoa và váy". Màn kết hợp không được tập trước, nhưng chính sự bất ngờ đó khiến khán giả bên dưới liên tục cổ vũ. Ngoài màn song ca, anh cũng hát live loạt ca khúc quen thuộc, giữ được giọng hát ổn định và cách xử lý bài giàu cảm xúc vốn đã thành dấu ấn riêng suốt nhiều năm.

Đáng chú ý, khán giả có mặt trải rộng từ 8X, 9X, những người theo dõi Quốc Thiên từ thời mới vào nghề, cho đến lớp Gen Z. Nhiều người trong số đó đồng thanh hát theo các bản hit của anh, cho thấy âm nhạc của nam ca sĩ vẫn giữ được sức sống qua nhiều thế hệ người nghe.

Buổi gặp gỡ cũng có những phút khiến cả khán phòng bật cười. Quốc Thiên nhắc lại chuyện ở concert của chính mình, khi người bạn thân BB Trần bất ngờ chiếm trọn spotlight chỉ vì... rớt đế giày ngay trên sân khấu. Anh thừa nhận vẫn hay mang kỷ niệm đó ra trêu bạn, nhưng không ngờ lần này chính mình lại gặp một tình huống "khó đỡ" tương tự.

Nói về người hâm mộ, Quốc Thiên cho biết anh xem fandom như một gia đình, một "ngôi nhà" để trở về sau những lịch trình dày đặc. Theo nam ca sĩ, sự đồng hành bền bỉ của khán giả trong nhiều năm là nguồn năng lượng giúp anh cân bằng và tiếp tục con đường âm nhạc.

Anh cũng hiếm hoi nói về tổ ấm riêng. Với Quốc Thiên, dù công việc luôn gắn với sân khấu náo nhiệt, điều anh tìm kiếm khi về nhà vẫn là sự bình yên. "Thiên mong rằng ai trong chúng ta cũng sẽ tìm được sự bình yên trong cuộc sống của mình. Bản thân Thiên cũng vậy, bên ngoài xã hội có thể rất ồn ào, công việc rất náo nhiệt, nhưng khi trở về tổ ấm, Thiên vẫn muốn tìm lại sự bình yên trong tâm hồn", anh chia sẻ.

Trước khi chia tay khán giả, nam ca sĩ gửi lời chúc: "Thiên mong tất cả khán giả đang ngồi đây hôm nay sẽ luôn có được sự bình yên trong tâm hồn, có được sự an yên bên những giá trị cốt lõi nhất của mình, và với Thiên, đó chính là gia đình".