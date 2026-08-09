Bước vào thế giới "Van Gogh Xuyên không": Sở hữu tấm vé sớm trên App ABBank

Người mua có thể chủ động lựa chọn những khung giờ đẹp nhất và tận hưởng hàng loạt đặc quyền độc bản khi mua vé sớm ngay trên ứng dụng ngân hàng số ABBank.

Khởi đầu chuyến thưởng lãm chỉ với vài thao tác "chạm"

Một trải nghiệm đáng nhớ thường bắt đầu trước cả khi cánh cửa triển lãm mở ra. Với "Van Gogh Timeless", hành trình ấy khởi đầu ngay từ khoảnh khắc người xem lựa chọn cho mình tấm vé đầu tiên.

Từ 08/08, công chúng có thể đặt vé trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng số ABBank, dễ dàng lựa chọn những khung giờ trải nghiệm lý tưởng. Toàn bộ quy trình – từ lựa chọn hạng vé, ngày tham quan, khung giờ trải nghiệm đến thanh toán và nhận vé điện tử – đều được thực hiện ngay trên nền tảng này. Sự kết hợp giữa một siêu triển lãm nghệ thuật chuẩn mực quốc tế và công nghệ tài chính hiện đại mang đến hành trình mua vé nhanh chóng, bảo mật và hoàn toàn chủ động cho người thưởng ngoạn.

Đặc biệt, khách hàng mua bất kỳ hạng vé nào trên App ABBank sẽ được tặng 01 khung tranh Van Gogh Starry Night phiên bản giới hạn, nhận trực tiếp tại triển lãm.

Là Nhà tài trợ độc quyền của "Van Gogh Timeless", ABBank không chỉ đồng hành đưa triển lãm đến gần hơn với công chúng, mà còn mong muốn mỗi trải nghiệm được bắt đầu một cách thuận tiện và trọn vẹn – từ thao tác đặt vé trên nền tảng số đến khoảnh khắc bước vào thế giới nghệ thuật của Van Gogh. Đây cũng là một cách ABBank hiện thực hóa định hướng "kiến tạo hạnh phúc" bằng những trải nghiệm khác biệt, bên cạnh các giá trị tài chính.

Ứng dụng ABBank trở thành cổng mở bán vé chính thức từ ngày 08/08, mang lại trải nghiệm nhanh chóng và nhiều ưu đãi dành riêng cho công chúng.

Mỗi hạng vé mở ra một hành trình cảm nhận Van Gogh

Không chỉ là một triển lãm nghệ thuật, Van Gogh Timeless được phát triển như một hành trình tương tác đa giác quan quy mô gần 4.000m², với 13 phân khu trải nghiệm đưa người xem bước qua những lát cắt trong cuộc đời, cảm xúc và di sản nghệ thuật của Vincent Van Gogh.

Ánh sáng, công nghệ immersive, âm thanh, hương thơm và các yếu tố tương tác được kết hợp để tạo nên một không gian nơi người xem không chỉ ngắm nhìn tác phẩm mà còn trực tiếp bước vào thế giới hội họa của danh họa.

Để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng, triển lãm thiết kế và giới thiệu tới công chúng ba hạng vé với những đặc quyền "độc bản".

Quang Phổ (Standard) mở ra quyền trải nghiệm 10 phân khu nghệ thuật tương tác tiêu chuẩn, nơi những kiệt tác của Van Gogh được tái hiện bằng công nghệ trình chiếu hiện đại.

Mặt Trời (VIP) đưa người xem đi sâu hơn vào hành trình cảm xúc. Bên cạnh toàn bộ quyền lợi của hạng Quang Phổ, vé Mặt Trời bổ sung hai không gian trải nghiệm trị liệu độc quyền gồm IR Cave – Tái Sinh ứng dụng liệu pháp ánh sáng đỏ khơi dậy đam mê và VR Zen – Lặng kết hợp công nghệ thực tế ảo cùng thiết kế âm thanh sóng âm vỗ về tâm trí.

Ở cấp độ cao nhất, hạng vé Ánh Sáng (Luxury) mở khóa trọn vẹn 13 phân khu của triển lãm. Chủ nhân hành trình Ánh sáng còn tận hưởng không gian đặc quyền Timeless Coffee và bước lên khu vực Cổng Mặt trời chưa từng có. Đây sẽ là những điểm nhấn kết lại trọn vẹn cho một hành trình trải nghiệm nghệ thuật đa giác quan đỉnh cao tại "Van Gogh Timeless".

Cách đơn giản để sở hữu tấm vé chạm tới giấc mơ Van Gogh

Để sở hữu tấm vé đặc quyền để bước vào thế giới hội họa, khán giả chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản.

Bước 1: Mở ứng dụng ngân hàng số ABBank và chọn banner "Triển lãm Van Gogh Timeless" ngay tại màn hình trang chủ.

Bước 2: Lựa chọn ngày tham quan cũng như khung giờ trải nghiệm phù hợp với lịch trình cá nhân.

Bước 3: Chọn hạng vé mong muốn (Quang Phổ, Mặt Trời hoặc Ánh Sáng), kiểm tra đơn hàng và xác nhận thông tin thanh toán.

Bước 4: Sau khi giao dịch thành công, vé điện tử sẽ được lưu ngay trong mục "Vé đã mua" trên ứng dụng.

Không phải xếp hàng hay lo lắng về những sự cố kỹ thuật, hành trình chữa lành tâm hồn của bạn đã có thể bắt đầu ngay từ hôm nay bằng một cái chạm tay nhẹ nhàng.

Hạng vé và đặc quyền triển lãm "Van Gogh Timeless"

1. Hạng vé Quang Phổ (Standard) - Khởi đầu hành trình

- Người lớn (trên 1m): từ 450.000 đồng/vé

2. Hạng vé Mặt Trời (VIP) – Tái tạo năng lượng và chữa lành

- Người lớn (trên 1m): từ 900.000 đồng/vé

3. Hạng vé Ánh Sáng (Luxury) - Đặc quyền mở khóa toàn bộ triển lãm

- Người lớn (trên 1m): từ 1.200.000 đồng/vé

* Đặc biệt:

- Trẻ em (dưới 1m): miễn phí

- Người cao tuổi (trên 60 tuổi) và người có công với Cách mạng: giảm ngay 50%

Nhà tài trợ độc quyền ABBank dành tặng ngay khung tranh Starry Night cho tất cả khách hàng mua vé qua App ABBank.