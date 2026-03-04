Thời điểm này, bầu trời tử vi chứng kiến sự thăng hoa rực rỡ của 3 con giáp may mắn được lộc trời ban, đi làm có người thương, về nhà có tiền đón, cuộc sống trôi qua nhẹ nhàng và viên mãn. Thế nhưng, vòng quay của vũ trụ luôn có sự bù trừ, tháng 2 Âm cũng gửi gắm lời nhắc nhở chân thành đến 1 con giáp cần bước đi cẩn trọng hơn, tém lại bớt những bốc đồng để bảo toàn vận khí và tiền bạc. Cùng xem tên bạn có nằm trong danh sách đặc biệt đáng chú ý của tháng này không nhé!

1. Tuổi Hợi: Lộc lá rủng rỉnh, quý nhân trải sẵn thảm hoa

Nếu phải chọn ra một cái tên viên mãn nhất trong tháng 2 Âm lịch này, chắc chắn không thể bỏ qua những người cầm tinh con Heo. Bản tính người tuổi Hợi vốn xởi lởi, hiền lành, hay thương người nên tự nhiên phước báu cứ thế mà dày lên lúc nào không hay. Bước sang tháng mới, dường như mọi nút thắt trong công việc lẫn tiền bạc của bạn đều được gỡ bỏ một cách êm ái, trơn tru.

Những dự án tưởng chừng đang đình trệ bỗng dưng tìm được hướng ra nhờ một nhân vật "từ trên trời rơi xuống" ngỏ ý giúp đỡ, đây chính là quý nhân mà bề trên phái đến để trợ lực cho bạn vượt qua giai đoạn khó khăn. Người làm công ăn lương có cơ hội được cấp trên nhìn nhận đúng năng lực, khả năng được thưởng nóng, cất nhắc vị trí mới hoặc tăng lương là rất cao.

Còn với những ai đang buôn bán kinh doanh, tháng này khách khứa tấp nập, lợi nhuận đổ về túi đều đặn khiến bạn luôn trong tâm thế vui vẻ, hào hứng. Tuy nhiên, dù tiền bạc rủng rỉnh, tuổi Hợi cũng nên giữ cái đầu lạnh, trích ra một khoản nhỏ để tiết kiệm phòng thân hoặc làm việc thiện, như một cách gieo thêm hạt mầm may mắn cho những tháng ngày sau này.

2. Tuổi Dậu: Trúng quả đậm đà, cơ hội vươn lên đổi đời chớp nhoáng

Tháng 2 Âm lịch mang đến một nguồn năng lượng đột phá cực kỳ mạnh mẽ cho những người cầm tinh con Gà, đặc biệt là ở phương diện tài chính. Khác với sự nhàn nhã của tuổi Hợi, lộc lá của tuổi Dậu trong tháng này đến từ chính sự nhanh nhạy, tháo vát và đôi khi là một chút liều lĩnh đáng giá của bản thân bạn.

Thời gian qua bạn đã ấp ủ rất nhiều dự định, cày cuốc ngày đêm không biết mệt mỏi, mồ hôi rơi xuống không ít, và giờ chính là lúc cây trổ bông kết trái ngọt ngào. Bạn sẽ liên tục nhận được những lời mời hợp tác, những bản hợp đồng giá trị hoặc may mắn hơn là những khoản tiền bất ngờ như tiền hoa hồng, tiền trúng thưởng hay những món nợ cũ tưởng đã mất nay đột nhiên được trả lại.

Vận may đang mỉm cười rạng rỡ, bạn cứ tự tin nắm bắt lấy những cơ hội bày ra trước mắt, đừng vì chút rụt rè hay sợ hãi mà để dòng tiền tuột khỏi tay. Thêm vào đó, chuyện tình cảm gia đạo trong tháng cũng rất đỗi êm đềm, trở thành hậu phương vững chắc để tuổi Dậu yên tâm lao ra ngoài xã hội kiếm tiền, vun vén cho tổ ấm nhỏ ngày càng đủ đầy và sung túc hơn.

3. Tuổi Sửu: Khổ tận cam lai, nỗ lực bao nhiêu thu tiền về bấy nhiêu

Ông trời hiếm khi phụ lòng những người cần cù, và tuổi Sửu chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói "khổ tận cam lai" trong tháng 2 Âm lịch này. Người tuổi Sửu vốn không thích sự ồn ào hay những vinh quang mang tính chớp nhoáng, bạn luôn tin vào giá trị vững bền của sự kiên trì và mồ hôi nước mắt. Bắt đầu từ tháng này, vận trình của bạn có sự chuyển biến rõ rệt theo hướng tích cực, rũ bỏ hoàn toàn những xui xẻo, xáo trộn và những muộn phiền của tháng cũ.

Khối lượng công việc có thể vẫn còn nhiều, bạn vẫn phải xắn tay áo lên cáng đáng dọn dẹp nhiều thứ, nhưng điểm khác biệt to lớn là mọi nỗ lực của bạn giờ đây đều được đền đáp xứng đáng bằng những con số cụ thể nảy lên trong tài khoản. Những ai đang loay hoay tìm kiếm việc làm sẽ chốt được vị trí ưng ý với mức đãi ngộ tốt, người làm ăn thì khách hàng tự tìm đến nhờ uy tín chân thật mà bạn đã dày công xây dựng bấy lâu.

Nhờ lộc trời ban cộng với bản tính chắt chiu vun vén vốn có, tuổi Sửu chắc chắn sẽ tích lũy được một khoản kha khá, đủ để bạn tự thưởng cho mình một món đồ yêu thích từ lâu hay một chuyến du lịch ngắn ngày để tái tạo lại năng lượng.

4. Tuổi Tý: Đi chậm lại một nhịp, cẩn trọng tiền bạc và lời ăn tiếng nói

Giữa bức tranh rực rỡ bừng sáng của tháng 2 Âm lịch, những người cầm tinh con Chuột lại cần tĩnh tâm ngồi xuống một chút, bởi vận khí của bạn trong tháng này đang có dấu hiệu chững lại và tiềm ẩn vài cơn sóng ngầm khó đoán. Bản tính nhanh nhẹn, thông minh của tuổi Tý đôi khi lại dễ biến thành sự vội vã, bốc đồng trong thời điểm nhạy cảm này.

Lời khuyên chân thành và quan trọng nhất dành cho bạn là tuyệt đối không dốc tiền vào những kênh đầu tư nhiều rủi ro, mạo hiểm, càng không nên nghe lời đường mật rủ rê góp vốn làm ăn lớn với người chưa thực sự thân quen, bởi nguy cơ thất thoát, hao tài tốn của đang rình rập rất rõ ràng. Trong công việc hàng ngày, hãy cứ giữ vững thái độ "dĩ hòa vi quý", làm tốt phần việc của mình thay vì xen vào chuyện người khác để tránh thị phi, tai bay vạ gió từ những lời đồn thổi vô căn cứ chốn công sở.

Đừng quá lo lắng hay nản lòng, phong thủy vốn dĩ luân lưu không ngừng, giai đoạn rực rỡ chưa đến không có nghĩa là sẽ không đến. Hãy xem tháng này như một trạm dừng chân nghỉ ngơi, chầm chậm dọn dẹp lại những vướng mắc cũ, chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần nhiều hơn, giữ chặt túi tiền để chờ thời cơ bung xõa rực rỡ vào những tháng tiếp theo.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)