Bước sang ngày 26/5, ba chòm sao được Thần May Mắn gọi tên: Công việc hanh thông, tình duyên khởi sắc

Bước sang ngày thứ Ba 26/5/2026, bầu trời chiêm tinh xuất hiện một loạt giao hội đẹp giữa Mặt Trăng, sao Kim và sao Mộc, mở ra một ngày được giới chiêm tinh học đánh giá là "ngày của những cú bẻ lái ngoạn mục". Có người tự dưng nhận được khoản tiền không ngờ tới, có người được sếp gọi riêng giao việc lớn, lại có người tình cờ gặp đúng người mình cần gặp. Trong số mười hai chòm sao, ba cái tên dưới đây được dự báo sẽ hưởng trọn phần ngọt nhất của ngày.

Kim Ngưu: Tiền cũ chưa tiêu hết, tiền mới đã về tới cửa

Người thuộc cung Kim Ngưu bước vào ngày 26/5 với một tâm thế khác hẳn mấy hôm trước. Nếu tuần vừa rồi bạn cảm thấy mọi thứ chậm chạp, nói gì cũng bị hiểu sai, làm gì cũng phải giải thích đi giải thích lại, thì sang ngày thứ Ba này, mọi nút thắt như tự gỡ. Sao Kim, vốn là sao chiếu mệnh của Kim Ngưu, đang đứng ở vị trí cực kỳ thuận lợi, kéo theo dòng tài lộc chảy về phía bạn một cách rất tự nhiên. Đó có thể là một khoản thưởng nóng, một hợp đồng được chốt sớm hơn dự kiến, hoặc đơn giản là một món đồ bạn rao bán cả tháng nay bỗng có người hỏi mua đúng giá.

Điều thú vị là ngày này Kim Ngưu không phải gồng mình lên để giành lấy thứ gì. Bạn cứ làm đúng việc của mình, giữ nhịp sống vốn có, và cơ hội tự tìm đến. Một lời khuyên nhỏ dành cho Kim Ngưu trong ngày 26/5: Đừng vội từ chối những cuộc hẹn tưởng như không quan trọng. Quý nhân của bạn đôi khi không xuất hiện trong bộ vest sang trọng, mà có thể là người bạn cũ rủ đi cà phê, hoặc một người quen sơ sơ nhắn tin hỏi thăm.

Sư Tử: Hào quang trở lại, nói câu nào trúng câu đó

Sư Tử vốn quen với ánh đèn sân khấu, nhưng vài tuần qua nhiều người thuộc cung này thừa nhận cảm giác mình bị lu mờ, ý kiến đưa ra không ai để tâm, công sức bỏ ra không ai ghi nhận. Ngày 26/5 chính là lúc bạn lấy lại vị thế đó. Mặt Trời, ngôi sao chủ quản của Sư Tử, hợp góc đẹp với sao Mộc, mang tới một luồng năng lượng tự tin, sắc bén và đầy sức thuyết phục. Trong các cuộc họp, lời bạn nói ra có trọng lượng. Trong các cuộc thương lượng, bạn nắm thế chủ động mà chẳng cần phải lên giọng.

Về mặt tài chính, Sư Tử có khả năng nhận được tin tốt liên quan đến một dự án dài hạn, có thể là khoản đầu tư bắt đầu sinh lời, hoặc một đề nghị hợp tác mà bạn từng nghĩ đã rơi vào quên lãng. Đường tình duyên cũng khởi sắc, người độc thân dễ rung động trước một người quen biết qua công việc, còn người đã có đôi thì tìm lại được cảm giác được trân trọng. Sư Tử nhớ giữ cho mình một chút khiêm nhường, vì ngày may mắn không có nghĩa là ngày để phô trương.

Bọ Cạp: Trực giác sắc như dao, đầu tư đâu thắng đó

Nếu phải chọn ra chòm sao có ngày 26/5 đáng nhớ nhất, có lẽ Bọ Cạp là cái tên nổi bật. Sao Diêm Vương cùng sao Hỏa, hai sao chủ quản của Bọ Cạp, đồng loạt mang tới cho bạn một thứ vũ khí cực mạnh trong ngày này: Trực giác. Bạn nhìn người chuẩn, đọc tình huống chuẩn, và quan trọng nhất là biết khi nào nên xuống tiền, khi nào nên rút lui. Với những Bọ Cạp đang theo đuổi đầu tư, kinh doanh hoặc môi giới, ngày 26/5 mở ra cơ hội chốt được giao dịch mà bạn nhắm tới từ lâu.

Trong công việc văn phòng, Bọ Cạp dễ phát hiện ra một lỗi sai mà cả phòng bỏ qua, và chính sự nhạy bén này giúp bạn ghi điểm lớn với cấp trên. Về sức khỏe và tinh thần, bạn có thể cảm thấy hơi mệt vào buổi chiều do năng lượng tập trung quá cao, nên nhớ uống đủ nước và dành mười lăm phút đi bộ nhẹ trước khi về nhà. Một điểm cần lưu ý: Bọ Cạp ngày này hơi dễ phán xét người khác, hãy giữ lời nhận xét ở mức cần thiết để không vô tình làm tổn thương ai.

May mắn không phải thứ rơi từ trên trời xuống một cách ngẫu nhiên. Nó thường đến với những người đã chuẩn bị sẵn sàng và đủ tỉnh táo để nhận ra cơ hội khi nó đi ngang qua. Kim Ngưu, Sư Tử và Bọ Cạp trong ngày 26/5 đều có lợi thế riêng, nhưng điểm chung là cần giữ tâm thế cởi mở, không vội vàng kết luận, và đặc biệt là biết cảm ơn những người đã giúp mình dù chỉ một chút.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.