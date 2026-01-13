Bước phát triển kết nối doanh nghiệp trung tâm TPHCM

Ngày 7/10/2025, Ban Vận động thành lập Hội Doanh nghiệp Cầu Ông Lãnh được UBND phường quyết định thành lập. Sau thời gian vận động, 30 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đã đăng ký tham gia. Trên cơ sở đó, ngày 8/10/2025, UBND phường ban hành quyết định cho phép thành lập Hội. Ngay sau khi ra đời, Hội khẩn trương xây dựng dự thảo Điều lệ, phương hướng hoạt động, đề án nhân sự, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025–2030.



Lễ ra mắt diễn ra trong không khí trang trọng, sôi nổi với các hoạt động chào mừng, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới của cộng đồng doanh nhân địa phương. Sự kiện không chỉ là dấu mốc hoàn tất thủ tục hành chính, mà còn được xem là tuyên ngôn về ý chí đồng hành, cùng nhau nâng tầm giá trị doanh nghiệp trên vùng đất trung tâm giàu tiềm năng.

Chia sẻ tại đại hội vừa diễn ra mới đây, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh, nhận định dù nền kinh tế đang dần phục hồi, song các thách thức từ thị trường, công nghệ và cạnh tranh toàn cầu vẫn hiện hữu. "Việc hình thành Hội là sự hội tụ tất yếu, tạo điểm tựa chung để các doanh nghiệp chuyển từ phát triển đơn lẻ sang kết nối và cùng nâng tầm giá trị", ông Tấn nhấn mạnh. Theo ông, Hội sẽ là "ngôi nhà chung" để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong từng mắt xích sản xuất – kinh doanh, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp tương hỗ, đủ sức thích ứng trước những biến động của thị trường.

Ông Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh

Chia sẻ tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Tấn, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp phường Cầu Ông Lãnh, nhận định dù nền kinh tế đang dần phục hồi, song các thách thức từ thị trường, công nghệ và cạnh tranh toàn cầu vẫn hiện hữu. "Việc hình thành Hội là sự hội tụ tất yếu, tạo điểm tựa chung để các doanh nghiệp chuyển từ phát triển đơn lẻ sang kết nối và cùng nâng tầm giá trị", ông Tấn nhấn mạnh. Theo ông, Hội sẽ là "ngôi nhà chung" để hội viên chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong từng mắt xích sản xuất – kinh doanh, từng bước hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp tương hỗ, đủ sức thích ứng trước những biến động của thị trường.

Trong nhiệm kỳ 2025–2030, Hội xác định phương hướng hoạt động là đoàn kết – kết nối – hỗ trợ – phát triển bền vững. Mục tiêu trọng tâm là xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp; phát triển ít nhất 150 hội viên; thành lập các ban chuyên môn hỗ trợ thiết thực; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm quản trị và chuyển đổi số; từng bước khẳng định vai trò đại diện tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Dịp này, Hội Doanh nghiệp Cầu Ông Lãnh đã trao tặng 50 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương chăm lo các hộ gia đình khó khăn.

Chặng đường 2025–2030, Hội được kỳ vọng sẽ trở thành đầu tàu năng động, nơi mỗi doanh nghiệp là một "đại sứ" lan tỏa tinh thần đổi mới, cùng viết tiếp hành trình phát triển bền vững cho TPHCM.