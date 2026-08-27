Bùng tranh cãi về chuyện của Quyên Qui và chồng phó chủ tịch: “Sao phải sống khổ vậy?”

Quyên Qui (tên thật Nguyễn Lê Diệp Quyên, sinh năm 1998) là gương mặt quen thuộc với khán giả qua vai trò người mẫu, diễn viên và nhà sáng tạo nội dung. Người đẹp Gia Lai từng lọt Top 11 Miss Earth Vietnam 2023, góp mặt trong một số dự án phim ảnh và được chú ý hơn khi tham gia show hẹn hò Đảo Thiên Đường.

Thời gian gần đây, cuộc sống hôn nhân của Quyên Qui nhận được nhiều sự quan tâm khi cô thoải mái hơn trong việc chia sẻ những câu chuyện đời thường bên chồng và con trai.

Mới đây, trong một đoạn clip đi làm tóc, Quyên Qui tiếp tục khiến dân tình chú ý khi hé lộ một chi tiết khá bất ngờ về cách hai vợ chồng tương tác với nhau. Theo đó, người đẹp cho biết trước khi đi làm móng, làm tóc hay thay đổi diện mạo, cô thường phải xin phép chồng trước, nhận được sự đồng ý mới bắt đầu thực hiện.

Quyên Qui tiết lộ phải xin chồng mới dám đi làm móng, nhuộm tóc (Nguồn: TikTok @swans.hairsalon)

Điều này nhanh chóng khiến netizen bàn luận, nhất là khi trước đó Quyên Qui từng nhiều lần cho thấy ông xã là người khá cưng chiều mình. Trong những đoạn tin nhắn được cô chia sẻ trên mạng xã hội, chồng thường xuyên hỏi han, chăm sóc vợ. Có lần Quyên Qui bị bỏng tay, anh liên tục dặn dò cách xử lý vết thương, còn nhắn những lời đầy xót xa như "sao mà khổ thân thế", "tay ngọc tay ngà",...

Không chỉ vậy, Quyên Qui từng kể chồng là người "giỏi việc nước, đảm việc nhà", từ chăm con, làm việc nhà đến sấy tóc cho vợ đều có thể làm. Cô thậm chí ví mình như đang được "làm công chúa" sau khi kết hôn.

Vì thế, chuyện một người đẹp vốn thường xuyên chăm chút ngoại hình lại nói rằng phải hỏi ý kiến chồng trước khi đi làm tóc, làm móng khiến nhiều người bất ngờ. Trên mạng xã hội, cũng xuất hiện những bình luận thể hiện quan điểm khá trái chiều về chuyện này.

Một bộ phận cho rằng làm đẹp là nhu cầu cá nhân, phụ nữ hoàn toàn có thể tự quyết định việc nhuộm tóc, làm móng hay thay đổi ngoại hình mà không cần xin phép ai. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại nhìn câu chuyện theo hướng nhẹ nhàng hơn, cho rằng việc Quyên Qui hỏi ý kiến chồng có thể đơn giản là cách hai người tôn trọng nhau và thống nhất những chuyện trong cuộc sống hôn nhân.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Sao phải sống khổ vậy? Mấy điều này lại phải xin phép chồng mới được đi nhỉ”.

- “Chồng mình thì luôn nói tùy vợ, miễn vợ thích, đẹp là được chứ không phải xin phép bao giờ”.

- “Trời ơi chính ra như vậy là Quyên Qui siêu khéo luôn đó. Tôn trọng chồng, với cả phụ nữ thể hiện sự dịu dàng như vậy thì chồng cưng lắm”.

- “Cái này không phải là phụ thuộc đâu mà thể hiện cách ứng xử khéo trong hôn nhân đó”.

- “Nghệ thuật hôn nhân đó mấy bà. Vừa xinh vừa khéo cỡ này”.

Mỹ nhân sinh năm 1998 từng nhiều lần chia sẻ việc được chồng quan tâm, cưng chiều

Thực tế, đây cũng không phải lần đầu Quyên Qui chia sẻ những chi tiết cho thấy cách cô và ông xã duy trì mối quan hệ sau khi về chung một nhà. Thay vì giấu kín hoàn toàn, thời gian gần đây người đẹp dần để chồng xuất hiện trong các video đời thường, từ những clip bắt trend đến nội dung quảng cáo. Ông xã vốn được cô tiết lộ là người hướng nội, sống khá kín tiếng nhưng khi xuất hiện cùng vợ lại tương tác tự nhiên, thậm chí thoải mái ôm hôn và thể hiện tình cảm trước ống kính.

Trước đó, chuyện tình cảm của Quyên Qui từng khá kín tiếng. Cuối năm 2025, cô bất ngờ công khai bạn trai sau một thời gian vướng nghi vấn mang thai. Đến cuối tháng 5/2026, người đẹp tiếp tục lần đầu chia sẻ hình ảnh con trai đầu lòng, chính thức cho biết mình đã bước vào cuộc sống mẹ bỉm.

Danh tính ông xã Quyên Qui cũng từng nhận được nhiều sự chú ý vì trên mạng xã hội xuất hiện thông tin anh là một "Phó Chủ tịch" của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nightlife. Tuy nhiên, chính Quyên Qui từng lên tiếng phủ nhận thông tin này. Cô cho biết chồng chủ yếu làm công việc liên quan đến quản lý, điều hành và phát triển các dự án, đồng thời khẳng định những thông tin lan truyền về chức vụ của anh là không chính xác.

Quyên Qui cũng từng thẳng thắn đáp lại những lời bàn tán cho rằng cô quen người giàu vì tiền. Người đẹp khẳng định bản thân có nền tảng tài chính riêng, độc lập về kinh tế và chưa từng sống dựa vào tiền của người khác.

Sau khi có con, cuộc sống của Quyên Qui có nhiều thay đổi. Cô dành phần lớn thời gian cho gia đình, chăm sóc con trai, đồng thời vẫn duy trì công việc sáng tạo nội dung, quảng cáo. Ngoài ra, Quyên Qui hiện cũng hỗ trợ thêm chồng trong một số công việc kinh doanh và chưa tham gia thêm dự án nghệ thuật nào.

Quyên Qui nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh con đầu lòng, tập trung nhiều cho gia đình thay vì tham gia các dự án nghệ thuật mới

Điều khiến nhiều người chú ý là dù mới sinh con đầu lòng, Quyên Qui nhanh chóng lấy lại vóc dáng và thường xuyên đăng ảnh diện bikini, trang phục ôm sát. Cô từng chia sẻ quan điểm rằng phụ nữ sau khi lập gia đình vẫn cần biết yêu bản thân, chăm sóc sức khỏe, giữ nhan sắc và quan trọng nhất là tự chủ về kinh tế.

Về phía ông xã, Quyên Qui dành nhiều lời khen cho chồng khi cho rằng anh không chỉ giỏi công việc mà còn chủ động chăm con, làm việc nhà và chăm sóc vợ. Những hình ảnh này phần nào lý giải vì sao người đẹp từng nói mình đang được chồng "chiều như công chúa".

Hiện tại, vợ chồng Quyên Qui đã có một cậu con trai. Trong đoạn clip mới nhất, người đẹp cũng tiết lộ dự định sinh thêm em bé thứ 2 vào năm sau. Song mỹ nhân sinh năm 1998 cho biết cô và chồng vẫn chưa có ý định tổ chức đám cưới trong tương lai.