Bùng nổ khoảnh khắc hai chân dài đẹp nhất Việt Nam chung khung hình

Vietnam Beauty Fashion Fest XIII vừa diễn ra tại Vũng Tàu, quy tụ đông đảo hoa hậu, siêu mẫu. Sau sự kiện, hình ảnh Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy sải bước cùng siêu mẫu Thanh Hằng nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, trở thành một trong những khoảnh khắc được bàn luận nhiều nhất của đêm diễn.

Vietnam Beauty Fashion Fest XIII (VBFF XIII) với chủ đề Season of Joy chính thức diễn ra tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, khu vực bãi Sau, Vũng Tàu. Sự kiện quy tụ gần 100 hoa hậu, siêu mẫu tham gia trình diễn, mang đến không khí sôi động cho thành phố biển.

Trong số các phần trình diễn, màn xuất hiện của Hoa hậu Quốc tế 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy ở vị trí mở màn và siêu mẫu Thanh Hằng ở vai trò vedette nhận được nhiều sự chú ý. Sau đêm diễn, khoảnh khắc hai người đẹp cùng sải bước trong cùng bộ sưu tập nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Trên nhiều hội nhóm sắc đẹp, khán giả dành lời khen cho sự kết hợp thú vị giữa hai thế hệ biểu tượng nhan sắc. Thanh Thủy được nhận xét ngày càng cho thấy sự trưởng thành về phong thái trình diễn, trong khi Thanh Hằng vẫn giữ trọn thần thái sắc sảo và bản lĩnh của một vedette hàng đầu. Việc hai “chân dài” hàng đầu Việt Nam xuất hiện chung khung hình được xem là điểm nhấn đáng nhớ của chương trình.

Khoảnh khắc “đọ đôi chân dài” giữa Thanh Thủy và Thanh Hằng cũng góp phần giúp VBFF XIII trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi sau sự kiện, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội về sắc đẹp và giải trí.

Tại VBFF XIII, Thanh Hằng và Thanh Thủy cùng biểu diễn cho nhà mốt ECOCHIC. Lần này, chương trình được tổ chức với không gian mở, sàn diễn đặt ngay bên bờ biển, tạo nên bối cảnh trình diễn mới mẻ và khác biệt so với các sự kiện thời trang trong nhà.

Bộ sưu tập được giới thiệu mang tên The Harmony in Motion – From Comfort to Confidence , lấy cảm hứng từ nhịp sống năng động của phụ nữ hiện đại. Thông qua các thiết kế mang tính ứng dụng cao, thương hiệu mong muốn truyền tải thông điệp về sự tự tin bắt nguồn từ cảm giác thoải mái và phù hợp với bản thân.

Việc lựa chọn Thanh Thủy mở màn và Thanh Hằng khép lại show diễn được xem là cách sắp đặt mang tính biểu tượng, thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ nhan sắc Việt. Một bên là hình ảnh hoa hậu trẻ trung, đang ở giai đoạn thăng hoa, bên còn lại là siêu mẫu kỳ cựu với phong thái vững vàng trên sàn diễn.

Sau VBFF XIII, những hình ảnh và khoảnh khắc nổi bật của chương trình tiếp tục được lan truyền rộng rãi, góp phần giữ sức nóng cho sự kiện cũng như tạo thêm dấu ấn cho cả Thanh Thủy và Thanh Hằng trong lòng khán giả.