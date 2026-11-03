Bùng nổ giữa đêm: "Hồng hài nhi” kém 3 tuổi lên tiếng về mối quan hệ thực sự với Lisa

Tin đồn tình ái giữa Lisa (BLACKPINK) và nam diễn viên Blue Pongtiwat kém 3 tuổi đã gây xôn xao dư luận suốt nửa năm qua. Tới chiều 3/11, cộng đồng mạng được dịp náo loạn trước nghi vấn Blue đã bắt đầu qua lại với Lisa ở thời điểm cô vẫn còn đang hẹn hò với tỷ phú Frédéric Arnault.

Ngay giữa tâm bão tin đồn, Blue mới đây đã lộ diện trong sự kiện quảng bá cho bộ phim Hoàng Hậu Tái Hôn diễn ra ở Thái Lan, đồng thời chính thức lên tiếng làm rõ về những đồn đoán xung quanh mối quan hệ giữa anh và Lisa. Theo đó, nam diễn viên sinh năm 2000 khẳng định mình chỉ là bạn thân với Lisa, cả 2 cùng ở trong 1 nhóm bạn chứ chưa hề chạm tới ngưỡng yêu đương như công chúng đồn đoán bấy lâu nay. Blue cho biết thêm những lần hợp tác trước đây của 2 người họ chỉ là trong 1 dự án dẫn chương trình của Tổng cục Du lịch Thái Lan. Trước ống kính, Blue cũng khẳng định chắc nịch mình vẫn còn độc thân, đang không hẹn hò với bất cứ ai. Nói tóm lại, không hề có chuyện Blue qua lại với Lisa khi nữ idol vẫn còn đang yêu đương tỷ phú Frédéric.

Ngoài ra, nam diễn viên 10X cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn anh đang thất nghiệp, phải đi ăn bám Lisa suốt thời gian qua: “Dạo này tôi thấy mình đang tận hưởng cuộc sống và cũng tập trung vào công việc nữa. Tôi cũng đang chuẩn bị nhạc, cố gắng chuẩn bị nhạc để mang đến cho mọi người cùng thưởng thức”.

Blue 1 lần làm rõ hết những đồn đoán bủa vây quanh anh suốt thời gian qua, trong đó có cả nghi vấn tình cảm với Lisa. Ảnh: X

Tin đồn Blue qua lại với Lisa khi cô vẫn còn đang hẹn hò Frédéric bắt đầu rộ lên từ nền tảng X mới đây. Nhưng ngay lập tức, tin đồn này đã bị Blue dập tắt. Ảnh: X

Suốt nhiều tháng trở lại đây, Lisa - Blue liên tục đi chơi, đi du lịch khắp thế gian trong bầu không khí vui vẻ. Ban đầu, cặp đôi tin đồn hết lần này đến lần khác được bắt gặp xuất hiện cùng nhau ở Thái Lan. Còn nhớ hồi đầu năm nay, em út BLACKPINK được bắt gặp đi mua sắm tại trung tâm thương mại cùng Blue Pongtiwat trong bầu không khí vui vẻ, ngập tràn tiếng cười. Tiếp theo đó, trong dịp sinh nhật 29 tuổi của Lisa được tổ chức ở Thái Lan vào tháng 3 khi có cả ba mẹ nữ idol tham dự, Blue Pongtiwat đã không ngần ngại đứng sát rạt vào đàng gái như thể đang muốn ngầm công khai mối quan hệ.

Tới đầu tháng 7, em út BLACKPINK lại cùng bố mẹ dùng bữa tối với Blue Pongtiwat ở 1 nhà hàng sang chảnh tại Thái Lan trong bầu không khí ấm cúng. Và sau đó không lâu, nam thần xứ chùa Vàng còn được bắt gặp tháp tùng Lisa đi ăn, đi mua sắm. Blue Pongtiwat luôn chủ động xách túi, lặng lẽ đi phía sau để Lisa thoải mái lựa đồ, từ anh chàng tỏa ra hình ảnh 1 người bạn trai ấm áp, biết quan tâm bạn gái 1 cách chu đáo.

Sau đó, Lisa - Blue lại tiếp tục lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng xuất hiện bên nhau ở Hong Kong (Trung Quốc).

Theo nhiều nguồn tin, Lisa - Blue được cho là đã đưa nhau về ra mắt bố mẹ 2 bên cách đây vài tháng. Hồi tháng 8, 2 bên gia đình Lisa - Blue Pongtiwat còn cùng tổ chức sinh nhật muộn cho mẹ Blue trong bầu không khí đầm ấm.

Từ hàng loạt động thái kể trên, tin đồn Lisa - Blue hẹn hò với nhau đã liên tục rộ lên trong khoảng nửa năm qua. Nhưng tới nay, nam tài tử xứ Thái đã đích thân lên tiếng làm rõ về mối quan hệ giữa anh và đàn chị nổi tiếng.

Lisa đứng sát rạt bên Blue Pongtiwat trong sinh nhật tuổi 29 của cô nàng. Ảnh: X

Lisa lọt vào ống kính của “team qua đường” khi cùng trai đẹp kém 3 tuổi dùng bữa tối trong 1 nhà hàng cao cấp. Đáng nói, bố mẹ Lisa cũng có mặt vào thời điểm đó. Ảnh: X