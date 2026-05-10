Quán bún ngan Nhàn (ở ngõ Trung Yên, Hà Nội) từng nhiều lần bị tố chửi khách, có thái độ phục vụ kém lịch sự và từng bị chính quyền nhắc nhở về quy tắc ứng xử, bị phạt tiền vì... không đảm bảo vệ sinh. Thậm chí, trên mạng xã hội, nhiều người còn gán cho quán cái mác "quán bún chửi nổi tiếng nhất Hà Nội" để dễ dàng nhận diện.

Chính bởi độ hot của quán nên bất kỳ động tĩnh nào về bà Nhàn đều khiến cộng đồng mạng vô cùng quan tâm. Mới đây, một clip ghi lại cảnh nữ shipper chửi thậm tệ bà Nhàn đang thu hút được sự quan tâm của người xem, chỉ sau thời gian ngắn, bài viết đã có tới hơn 400 nghìn lượt xem.

Nữ shipper "combat" với bà chủ quán bún ngan Nhàn khiến nhiều người chứng kiến hả hê - Ảnh cắt từ clip

Nội dung câu chuyện mặc dù không rõ ràng, nhưng qua đoạn video ngắn có thể thấy rõ sự "lệch nhịp" trong lúc gọi món giữa chị shipper và chủ quán bún ngan Nhàn nên vị khách này đã lớn tiếng chửi bới.

Đáng chú ý, thay vì bênh vực bà Nhàn, nhiều người lại vô cùng hả hê khi thấy lần đầu tiên chủ quán bún chửi nổi tiếng nhất Hà Nội rơi vào tình cảnh không thể cãi lại.

"Phải như thế để bà Nhàn thấu hiểu nỗi khổ của khách khi vừa ăn vừa bị bà chửi", một người bình luận.

"Ôi lần đầu tiên thấy có người làm bà Nhàn câm nín như vậy, bái phục", người khác lên tiếng.

Đây không phải lần đầu tiên bà Nhàn bị bóc phốt trên mạng. Vào hồi tháng 1 đầu năm, chị D. (ở phường Tây Hồ) cũng chia sẻ câu chuyện vô cùng sốc trước thái độ phục vụ tại quán.

Bà Nhàn, chủ quán bún chửi nổi tiếng Hà Nội

Chị D. cho hay, thời điểm chị tới, quán không quá đông, chỉ có khoảng 10 vị khách đang ngồi ăn bún. Vì là lần đầu ghé quán, chị không biết ở đây bán những món gì, quán cũng không có thực đơn in sẵn.

Theo sở thích, chị D. gọi một suất miến ngan trộn. Tuy nhiên, bà chủ trả lời với thái độ không mấy vui vẻ: “Không có người làm, chỉ có nước thôi, ăn thì ăn” . Dứt lời, người bán vẫn còn lầm bầm những câu nói tỏ vẻ khó chịu.

Chị D. cảm thấy không thoải mái vì chưa từng gặp người bán hàng nào có thái độ kém lịch sự như vậy. Nhưng đã mất công di chuyển một quãng đường xa, lại gửi xe hết 10.000 đồng, cả hai vợ chồng đành gọi 2 suất bún chan thêm măng. Tổng số tiền là 170.000 đồng, cả hai phải thanh toán trước khi ăn.

Vợ chồng chị D. nghĩ sau đó chỉ cần an tâm ngồi thưởng thức đồ ăn nhưng không ngờ, khi đi vào bên trong, họ được một người yêu cầu gọi đồ uống và giải thích rằng, ai uống nước mới được ngồi.

Khi ấy, chị D. mới nhìn ra trên tường bên trái có dán một bảng chữ với nội dung: Trong nhà bán nước giải khát, khách hàng mang đồ ăn vào nhà xin mời gọi đồ uống.

“Tôi đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Đã bán hàng thì phải có chỗ cho khách ngồi nhưng đằng này, người bán bún thu tiền xong còn khách phải tự lo chỗ ngồi bằng việc buộc phải mua nước khi vào trong nhà.

Tôi thấy có 2 vị khách khác nói không muốn uống nước thì người bán nước nói rằng không thể ngồi trong nhà để ăn bún” , chị D. kể.

Lúc này, chị mới hiểu, nếu khách không uống nước, chỉ có thể ngồi bên ngoài - vị trí đối diện với quầy bún nhưng vô cùng chật hẹp và gần như không khi nào có chỗ. Chẳng thể đứng để ăn bún, vợ chồng chị D. buộc phải gọi trà quất, dù sau đó có kế hoạch đi uống cà phê.

Chủ quán bún ngan Nhàn từng bị tổ công tác phường nhắc nhở chấn chỉnh văn hóa kinh doanh, tuân thủ bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng

Năm 2024, quán bún ngan Nhàn đã bị xử phạt 2 triệu đồng về vấn đề an toàn thực phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sử dụng dụng cụ chế biến ăn uống, vật liệu bao gói, chứa đựng tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định.

Bên cạnh đó, tổ công tác cũng nhắc nhở chủ quán chấn chỉnh văn hóa kinh doanh, tuân thủ bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng để tránh xảy ra những sự việc không hay.

Có thể thấy, nếu như trước đây nhiều quán ăn có thể tồn tại nhờ sự thị phi, “tiếng dữ”, hay chính sự xuề xòa của khách. Nhưng ngày nay, người ta bước vào quán không chỉ để thưởng thức một bát bún ngon, mà còn để được phục vụ tử tế, được tôn trọng và cảm thấy thoải mái trong chính số tiền mình bỏ ra.

Danh tiếng của quán bún ngan Nhàn vì thế không thể chỉ dựa vào hương vị hay sự đông đúc. Trong bối cảnh Hà Nội đang mạnh tay lập lại trật tự vỉa hè, siết chặt các hoạt động lấn chiếm không gian công cộng, mọi hàng quán nổi tiếng càng cần ý thức rõ trách nhiệm chấp hành pháp luật và những chuẩn mực ứng xử văn minh. Một thương hiệu ẩm thực tồn tại bền vững không chỉ nằm ở món ăn, mà còn ở cách cư xử với khách hàng và sự tôn trọng dành cho cộng đồng xung quanh.

Bởi cuối cùng, điều giữ chân thực khách lâu nhất không phải là một bát bún đông người xếp hàng, mà là cảm giác được đón tiếp bằng sự tử tế.