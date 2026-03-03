Bức vẽ khiến hàng ngàn cha mẹ ám ảnh khó quên

Nhiều địa phương tại Nhật Bản có truyền thống trưng bày những bức “chân dung bố” do trẻ em tự tay vẽ nhân Ngày của Cha. Tuy nhiên, một bức tranh được chia sẻ trên mạng xã hội vào năm 2023 đã khiến nhiều người không khỏi rùng mình vì những chi tiết bất thường xuất hiện trong đó.

Theo một nữ cư dân mạng Nhật Bản, cô đã nhìn thấy bức tranh này khi đi siêu thị. Đó là tác phẩm do một bé khoảng 5 tuổi vẽ để chúc mừng Ngày của Cha. Nhưng thay vì cảm giác ấm áp quen thuộc, bức tranh lại mang đến sự ám ảnh khó quên.

Trong tranh, người cha được vẽ với phong cách kỳ lạ: đôi mắt to bất thường, nụ cười rộng đến mức méo mó, tạo cảm giác rờn rợn. Nếu nhìn kỹ sang bên phải, có thể thấy một hình người nhỏ bị treo lơ lửng bằng sợi dây ở cổ, phía dưới là một chiếc ghế bị lật đổ. Chỉ riêng chi tiết này cũng đủ khiến người xem lạnh sống lưng.

Bên dưới bức vẽ là dòng chữ nguệch ngoạc được cho là của trẻ em: “Cảm ơn bố đã luôn vất vả làm việc. Mong mẹ sớm về nhà". Nội dung này càng khiến nhiều người lo lắng, bởi dường như gợi ý rằng người mẹ đang không ở bên gia đình.

Người phụ nữ đã chụp lại bức tranh. Sau khi về nhà, hình ảnh ấy khiến cô trăn trở mãi không quên. Ngày hôm sau, cô quay lại siêu thị để hỏi quản lý về bức tranh và tìm hiểu xem có thông tin gì về tác giả, một bé 5 tuổi hay không. Tuy nhiên, phía cửa hàng cho biết họ không nắm được thông tin cụ thể.

Vì quá lo ngại, cô thậm chí đã trình báo cảnh sát. Nếu đây không phải trò đùa, liệu đứa trẻ có đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm? Cửa hàng sau đó đã gỡ bức tranh xuống và kiểm tra camera giám sát để xem có ai cố ý chỉnh sửa hay thêm thắt chi tiết vào tranh hay không, nhưng không phát hiện điều bất thường. Nhiều khách hàng sau khi nhìn thấy bức vẽ cũng quay lại hỏi thăm tình hình. Cơ quan chức năng đã bắt đầu điều tra, song không có thêm thông tin tiếp theo được công bố.

Cư dân mạng chỉ còn biết hy vọng rằng đứa trẻ có thể đã chịu ảnh hưởng từ truyện tranh hay phim hoạt hình kinh dị và vô tình thể hiện phong cách vẽ đó vào tranh của mình. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa hình ảnh và dòng chữ phía dưới vẫn khiến nhiều người không khỏi nghi ngại.

Các chuyên gia cho biết, tranh vẽ của trẻ nhỏ thường phản ánh cảm xúc và thế giới nội tâm của các em. Ở độ tuổi 5, trẻ đang trong giai đoạn phát triển tâm lý ban đầu, thường dùng màu sắc, đường nét và chủ đề để thể hiện niềm vui, nỗi buồn, nỗi sợ hay những cảm xúc khác. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo phát triển mạnh, nên trẻ có thể vẽ những cảnh tượng kỳ ảo, sinh vật tưởng tượng hoặc câu chuyện không có thật.

Tranh của trẻ ở độ tuổi này thường mang tính trực quan và không nhất thiết tuân theo logic của người lớn. Vì vậy, khi phân tích cần tránh việc suy diễn quá mức. Việc hiểu đúng ý nghĩa đằng sau bức vẽ đòi hỏi sự tương tác trực tiếp và đánh giá chuyên sâu từ chuyên gia tâm lý. Đáng tiếc, không thể tìm được tác giả của bức tranh để làm rõ hơn.

Dù chưa có kết luận cụ thể, nhiều cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích đối với người phụ nữ đã lên tiếng và chủ động tìm hiểu vì lo lắng cho sự an toàn của một đứa trẻ xa lạ. Câu chuyện cũng nhắc nhở cộng đồng rằng khi nghi ngờ trẻ em có thể đang gặp nguy hiểm hoặc bị bạo hành, mỗi người nên chủ động hành động thay vì thờ ơ đứng ngoài cuộc.